Polska ma plan na wielką ewakuację. Każda gmina wie, co zrobić, a mieszkańcy mogą mieć tylko 15 minut
Polska przygotowała system ewakuacji ludności, który w razie kryzysu ma objąć cały kraj. Nie chodzi już o ogólne instrukcje ani dokumenty odkładane do szuflady. Plany ewakuacyjne złożyły wszystkie 2477 gmin. Żadna nie przekroczyła terminu. Oznacza to, że każdy samorząd ma wyznaczone trasy, miejsca zbiórek, zasady transportu i procedury działania na wypadek zagrożenia.
Podstawą nowych zasad jest ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. To ona nałożyła na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek przygotowania lokalnych części planów ewakuacyjnych. Samorządy miały na to 12 miesięcy. Termin upłynął z końcem 2025 roku i został dotrzymany w całym kraju.
Nowy system ma działać szybko. W przypadku nagłego zagrożenia decyzja o ewakuacji może zapaść nawet w ciągu 15 minut. Przy lokalnym kryzysie może ją podjąć wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Przy większym zagrożeniu decyzje przejmie wojewoda lub minister spraw wewnętrznych i administracji. Chodzi o to, by nie tracić czasu na wielostopniowe procedury wtedy, gdy liczy się każda minuta.
Scenariusze obejmują zarówno zagrożenia militarne, jak i katastrofy naturalne czy techniczne. Ewakuacja może zostać uruchomiona w razie konfliktu zbrojnego, powodzi, pożaru przemysłowego, skażenia, awarii infrastruktury albo innego zdarzenia, które może zagrozić życiu mieszkańców. Państwo zakłada, że w części sytuacji okno czasowe na reakcję będzie bardzo krótkie. Dlatego plany mają być gotowe wcześniej, a nie dopiero tworzone w trakcie kryzysu.
W pierwszej kolejności pomoc mają otrzymać osoby najbardziej narażone. Chodzi o dzieci, kobiety w ciąży, pacjentów szpitali, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i podopiecznych placówek całodobowej opieki. Dla tych grup przewidziano transport zorganizowany, w tym transport medyczny. Pozostali mieszkańcy w dużej mierze będą musieli ewakuować się samodzielnie. To nie przypadek, lecz element planu. Im więcej osób wyjedzie własnymi samochodami, tym więcej zasobów służby mogą przeznaczyć dla tych, którzy sami nie mają takiej możliwości.
Rząd przeznacza na ochronę ludności ogromne pieniądze. Na lata 2025-2026 zaplanowano 34 mld zł. Część środków trafia bezpośrednio do samorządów, które kupują sprzęt potrzebny w sytuacjach kryzysowych. Na listach zakupów są agregaty prądotwórcze, cysterny na wodę i paliwo, pompy, osuszacze, namioty pneumatyczne i wyposażenie punktów tymczasowego pobytu. To sprzęt, który może zdecydować o tym, czy urząd, szkoła, szpital albo punkt pomocy będą działać po awarii prądu lub przerwaniu dostaw.
Duże przygotowania prowadzi Warszawa. Stolica rozwija program ochrony ludności i inwestuje w sprzęt, wodę, energię, monitoring, straż pożarną oraz transport awaryjny. Jednym z najgłośniejszych projektów jest „Podziemna Tarcza”, czyli wykorzystanie warszawskiego metra jako miejsca ukrycia dla ponad 100 tys. osób. W pustych przestrzeniach technicznych mają pojawić się zapasy, łóżka polowe, koce, śpiwory i wyposażenie potrzebne w sytuacji kryzysowej.
Trzeba jednak jasno powiedzieć, że metro nie jest pełnoprawnym schronem. Warszawskie stacje są stosunkowo płytkie. Mogą dawać ochronę przed odłamkami, częścią skutków eksplozji i bezpośrednim zagrożeniem na powierzchni, ale nie zastąpią specjalistycznych schronów odpornych na najpoważniejsze zagrożenia. To ważna różnica, bo w sytuacji kryzysowej ludzie muszą wiedzieć, czego mogą oczekiwać od infrastruktury.
Równocześnie w Warszawie pojawiają się decyzje, które budzą pytania. Miasto zlikwidowało podziemny tunel pod ulicą Marszałkowską w rejonie Złotej, który mógł być rozważany jako miejsce schronienia. Urzędnicy uznali, że jego adaptacja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Tunel wypełniono specjalną mieszanką, a na powierzchni ma powstać zielony skwer. Dla części mieszkańców to symbol szerszego dylematu: z jednej strony państwo i miasta inwestują w ochronę ludności, z drugiej nie każda istniejąca podziemna przestrzeń zostaje zachowana.
Warszawa przygotowuje też autobusy do zadań kryzysowych. Zamówiono 120 przegubowych pojazdów, które w razie potrzeby będzie można przystosować do transportu rannych. Każdy autobus ma mieć możliwość zamocowania 4 noszy. Na co dzień będą wozić pasażerów, ale w sytuacji nadzwyczajnej mogą stać się elementem systemu ewakuacji medycznej.
Największym problemem pozostaje liczba realnych schronów. W całej Polsce pełnoprawnych obiektów spełniających współczesne wymagania jest zdecydowanie za mało. Wcześniejsze inwentaryzacje pokazywały, że dostępna infrastruktura nie wystarcza dla milionów mieszkańców. Dlatego nowe przepisy wprowadzają także obowiązki dla nowych budynków. Od 2026 roku kondygnacje podziemne mają być projektowane tak, by mogły pełnić funkcję doraźnych miejsc schronienia. Dotyczy to między innymi garaży i piwnic w nowych inwestycjach.
System ostrzegania nadal opiera się przede wszystkim na Alercie RCB. SMS może trafić do osób znajdujących się na zagrożonym obszarze, bez konieczności instalowania aplikacji. To rozwiązanie szybkie i powszechne, ale ma słaby punkt. Przy długim braku prądu sieć komórkowa może przestać działać. Dlatego służby przypominają o prostych rzeczach, które wiele osób dawno przestało traktować poważnie: radiu na baterie, latarce, zapasie wody, gotówce, lekach i dokumentach trzymanych w jednym miejscu.
Każdy dom powinien mieć także plecak ewakuacyjny na 72 godziny. To nie jest gadżet dla pasjonatów survivalu, tylko praktyczny zestaw na pierwsze dni kryzysu. Powinny znaleźć się w nim woda, jedzenie niewymagające gotowania, podstawowe leki, latarka, radio, powerbank, kopie dokumentów, gotówka, środki higieny, folia termiczna i rzeczy potrzebne konkretnym domownikom. Inaczej wygląda plecak dla osoby starszej, inaczej dla dziecka, a inaczej dla osoby przewlekle chorej.
Dla mieszkańców najważniejszy wniosek jest prosty. Państwo może przygotować plany, kupić sprzęt i wysłać alert. Samorząd może wskazać trasy i miejsca zbiórek. Służby mogą zorganizować transport dla osób najbardziej potrzebujących. Ale pierwsze minuty kryzysu zawsze rozgrywają się w domu. To wtedy trzeba wiedzieć, gdzie są dokumenty, którędy wyjść, jak skontaktować się z rodziną i dokąd jechać.
Nowy system ewakuacji pokazuje, że Polska zaczęła poważniej traktować ochronę ludności. To krok potrzebny i spóźniony jednocześnie. Plany są gotowe, pieniądze płyną, samorządy kupują sprzęt, a Warszawa przystosowuje metro i autobusy. Teraz najtrudniejsze zadanie polega na tym, by mieszkańcy nie potraktowali tego jak odległej teorii. W kryzysie 15 minut to bardzo mało. Wystarczająco dużo tylko wtedy, gdy wcześniej wiadomo, co robić.
