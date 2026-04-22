Polska ma plany ewakuacji wszystkich 38 mln obywateli. Warszawa zamieni metro w schron
Z końcem 2025 roku Polska zakończyła operację, która nie miała precedensu w historii polskiej administracji: wszystkie 2477 gmin w kraju złożyły dokumenty ewakuacyjne do urzędów wojewódzkich. Żadna nie spóźniła się ani o jeden dzień. Decyzja o ewakuacji może teraz zapaść w ciągu 15 minut.
Warszawa poszła jednak dalej niż wymaga tego prawo: ratusz dysponuje budżetem rzędu 400 mln zł na ochronę ludności, na ulice wyjedzie 120 autobusów z miejscami na nosze, a metro ma stać się schronieniem dla ponad 100 tys. osób. Na papierze system wygląda imponująco – ale twardych schronów chroniących przed atakiem chemicznym lub nuklearnym w całej Polsce jest zaledwie tysiąc.
Skąd wziął się ten system i co Polska zbudowała w rok?
Podstawą prawną jest ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Na jej mocy każdy wójt, burmistrz i prezydent miasta otrzymał dokładnie 12 miesięcy na opracowanie gminnego wkładu do wojewódzkiego planu ewakuacji. Szczegółowe wymogi określiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz.U. 2025 poz. 765).
Każda gmina musiała wykonać ten sam komplet zadań: zinwentaryzować zagrożenia charakterystyczne dla swojego terenu, wyznaczyć konkretne trasy ewakuacyjne, wskazać miejsca zbiórki i budynki użyteczności publicznej mogące przyjąć ewakuowanych, a także opracować procedury komunikacji i zarządzania transportem. Większość gmin złożyła dokumenty już w listopadzie 2025 roku – żadna nie przekroczyła terminu 31 grudnia. Bez kompletnych dokumentów gminnych nie można sporządzić planu wojewódzkiego, a bez planów wojewódzkich – krajowego. Łańcuch się zamknął.
Za systemem stoi realna kwota. Ustawa zobowiązuje rząd do przeznaczania co roku co najmniej 0,3% PKB na realizację jej przepisów – przy polskim PKB rzędu 3,5 bln zł to około 10 mld zł rocznie, z czego połowa pochodzi z budżetu obronnego. Na lata 2025-2026 Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przewiduje blisko 5 mld zł przeznaczonych bezpośrednio dla samorządów.
Kto podejmuje decyzję i jak szybko?
Rozporządzenie z 30 maja 2025 roku definiuje 4 scenariusze bazowe uruchamiające procedury ewakuacyjne: zagrożenie zbrojne, trwający konflikt zbrojny, przewidywana klęska żywiołowa oraz faktyczne wystąpienie klęski żywiołowej lub katastrofy technicznej. Ścieżka decyzyjna jest celowo uproszczona do minimum.
W sytuacji kryzysowej o skali krajowej ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej – czyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – na wniosek właściwego wojewody. Jeśli sytuacja nie cierpi zwłoki, wojewoda może działać samodzielnie, informując centrum jedynie post factum. Na poziomie lokalnym mechanizm jest jeszcze szybszy: wójt lub burmistrz może zarządzić natychmiastową ewakuację bez czekania na kogokolwiek wyżej, jeśli nie ma innego sposobu ratowania życia mieszkańców – przykładowo przed nadchodzącą powodzią lub chmurą toksyczną po awarii przemysłowej. Analitycy, którzy badali ukraińskie doświadczenia z 2022 roku, wskazują na jedną liczbę: w pewnych scenariuszach militarnych efektywny czas reakcji ludności cywilnej wynosi 15 minut. Polski system budowano właśnie z tym założeniem.
Kto jedzie pierwszym autobusem – kolejność zapisana w prawie
Rozporządzenie precyzyjnie wskazuje grupy ewakuowane w pierwszej kolejności. To nie jest kwestia uznania organizatorów – to formalne pierwszeństwo wpisane w dokumenty każdej polskiej gminy. Na czele kolejki stoją: dzieci, kobiety ciężarne, pacjenci szpitali, osoby przebywające w zakładach leczniczych, podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby z niepełnosprawnościami i niezdolne do samodzielnego poruszania się oraz podopieczni całodobowych jednostek pomocy społecznej. Dla tych grup prawo gwarantuje transport specjalistyczny – zespoły ratownictwa medycznego, transport sanitarny i lotniczy, a ewakuacja szpitali odbywa się z udziałem Państwowego Ratownictwa Lotniczego koordynowanego przez wojewodów.
Dla pozostałych – sprawnych i zdrowych dorosłych – system zakłada samoewakuację jako element bazowy, nie wyjątek. Szacuje się, że około 50% mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami transportu wyznaczonymi trasami. To celowy element systemu: wyłączenie tej grupy z kolejki po transport zorganizowany radykalnie przyspiesza ewakuację tych, którzy faktycznie nie mogą poradzić sobie sami.
Warszawa: 400 mln zł i twarda lista zakupów
Warszawa nie czekała na zakończenie prac ogólnopolskich. Program „Warszawa Chroni” ogłosił prezydent Rafał Trzaskowski w marcu 2024 roku. Pierwotna kwota 117 mln zł szybko urosła: budżet Warszawy na 2026 rok przewiduje łącznie 186 mln zł wydatków na ochronę ludności w ramach programu na lata 2025-2027. Do tego dochodzi ponad 210 mln zł z rządowego Programu OLiOC, które w 2025 roku trafiły bezpośrednio do stolicy. Łączna dyspozycja finansowa Warszawy to około 400 mln zł.
Publiczna lista wydatków programu „Warszawa Chroni” jest szczegółowa. 43 mln zł pochłonie doposażenie urzędów dzielnic, szkół i przedszkoli w przyłącza i agregaty prądotwórcze. 36,5 mln zł trafi na inwestycje MPWiK zabezpieczające dostawy wody. 20 mln zł kosztuje modernizacja miejskiego monitoringu. Nowa strażnica PSP z magazynem przeciwpowodziowym w Wawrze to 12 mln zł, a zakup sprzętu ciężkiego dla Zarządu Robót i Komunikacji Drogowej – koparek, ładowarek i ciężarówek – kolejne 11 mln zł. Na edukację mieszkańców przeznaczono 3 mln zł, a na rozbudowę systemu syren alarmowych – 0,5 mln zł.
120 autobusów z miejscami na nosze – umowa podpisana
W grudniu 2025 roku Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę na zakup 120 przegubowych autobusów Solaris o długości 18 metrów. Dostawy mają trwać od drugiej połowy 2026 roku do 2027 roku. To pierwsza taka inwestycja w Polsce, która formalnie łączy funkcję transportu publicznego z obroną cywilną. Kluczowy element każdego pojazdu to miejsca mocowania 4 noszy. Adaptacja do transportu rannych ma być możliwa szybko i bez specjalistycznego oprzyrządowania. Na co dzień autobusy będą kursować normalnie na miejskich trasach – w sytuacji kryzysowej, czy to powodzi, katastrofy technicznej, czy scenariusza militarnego, w ciągu minut zmienią przeznaczenie na ewakuacyjne lub sanitarne. Przetarg przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego na dodatkowe 100 pojazdów, a ZTM stara się o dofinansowanie zakupu z rządowego Programu OLiOC.
Metro jako schronienie dla 100 tys. ludzi – „Podziemna Tarcza”
17 grudnia 2025 roku Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”. Stacje obu linii metra – M1 z 21 stacjami, M2 z 18 stacjami, łącznie ok. 41,5 km sieci – mają zostać przystosowane do funkcji miejsc ukrycia dla ponad 100 tys. osób. Prace adaptacyjne prowadzić będą ratusz we współpracy ze strażą pożarną. W tzw. pustkach technologicznych przy stacjach takich jak Plac Wilsona czy Bródno powstają już magazyny kryzysowe – gromadzone są tam łóżka polowe, śpiwory i koce. W planach jest zakup agregatów prądotwórczych umożliwiających autonomiczne działanie podziemnej infrastruktury.
Jedno zastrzeżenie jest tu jednak kluczowe. Metro to miejsce ukrycia – nie schron w rozumieniu nowej ustawy. Pierwszą linię od Kabat do Wierzbna projektowano i budowano z myślą o funkcji schronu, jednak w trakcie budowy i eksploatacji zrezygnowano z hermetyczności: nie zamontowano filtracji powietrza, pełnych toalet ani kompletnego oświetlenia awaryjnego. NIK skontrolowała obiekty m.in. na stacjach Politechnika i Wilanowska i stwierdziła brak szczelności. Były dowódca GROM gen. Roman Polko wskazał wprost, że fundamentalna różnica między metrem kijowskim a warszawskim to głębokość: kijowskie sięga kilkudziesięciu, niekiedy stu metrów pod ziemię; warszawskie leży zaledwie kilkanaście-kilkadziesiąt metrów i nie zapewni hermetyczności przy bombardowaniu. Metro chroni przed odłamkami i falą uderzeniową – nie chroni przed bronią chemiczną ani jądrową. Lepsza perspektywa to planowana 4. linia metra z 23 stacjami przez Białołękę, Bielany, Żoliborz, Wolę, Ochotę, Włochy, Mokotów i Wilanów – ma być projektowana od podstaw jako obiekt o podwójnym przeznaczeniu: transportowym i ochronnym.
Twarda liczba: 1000 schronów na 38 milionów Polaków
Warszawska sytuacja nabiera właściwego wymiaru dopiero na tle danych ogólnopolskich. Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański powiedział wprost w lutym 2026 roku: w całej Polsce schronów spełniających nowe wymogi ustawy jest zaledwie około tysiąca. Inwentaryzacja PSP z lat 2022-2023 wykazała 1903 schrony i 8719 ukryć o łącznej pojemności około 1,43 mln miejsc – wobec 38 mln obywateli to pokrycie rzędu 3,8 proc. potrzeb. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa skontrolowało blisko połowę obiektów wytypowanych przez warszawski ratusz jako miejsca schronienia i wynik był jednoznaczny: żaden nie spełnił definicji schronu zgodnej z nową ustawą i rozporządzeniem MSWiA z 4 listopada 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1548), które wprowadza trójstopniową klasyfikację ochrony. Szczepański zapowiedział, że w 2026 roku 3 mld zł trafi na inwestycje infrastrukturalne – ale od momentu rozpoczęcia budowy do oddania pierwszego nowego schronu mijają średnio 2 lata.
Jak dostaniesz sygnał – i co gdy prąd wyłączą?
Podstawą powiadamiania jest Alert RCB – SMS wysyłany automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS na zagrożonym obszarze, bez rejestracji i bez żadnej aplikacji. Polska świadomie pozostaje przy tej technologii: jak wyjaśnił dyrektor RCB Zbigniew Muszyński, SMS dociera do starszych telefonów bez internetu, a zasięg jest priorytetem. Równolegle uruchamiane są syreny, komunikaty w TVP i Polskim Radio oraz strony urzędowe.
Problem pojawia się przy rozległej awarii zasilania. Stacje bazowe telefonii komórkowej przestają działać po wyczerpaniu awaryjnych akumulatorów – i wtedy Alert RCB po prostu nie dotrze. Oficjalne wytyczne opublikowane na portalu gov.pl przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa są w tej kwestii jednoznaczne: w każdym domu powinno znajdować się radio na baterie lub na korbkę. To jedyne urządzenie zdolne do odbierania oficjalnych komunikatów przy całkowitym braku zasilania. Równolegle w grudniu 2025 roku zakończono druk blisko 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego przez MSWiA, MON i RCB – jako pierwsze poradniki trafiają do województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego, graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą.
Co to oznacza dla Ciebie – mieszkańca Warszawy?
System działa i jest gotowy do uruchomienia. Pierwsze 15 minut jednak w dużej mierze zależy od Ciebie. Wejdź na gdziesieukryc.pl i zapisz adresy 2-3 najbliższych miejsc schronienia – od domu i od miejsca pracy. Aplikacja ma tryb offline, więc pobierz dane zawczasu, bo w sytuacji kryzysowej sieć może nie działać. Pamiętaj: to miejsca ukrycia, nie pełnoprawne schrony – chronią przed odłamkami i falą uderzeniową, nie przed atakiem chemicznym ani jądrową. Jeśli mieszkasz w Warszawie, najbliższa stacja metra to potencjalne miejsce ukrycia w ramach „Podziemnej Tarczy” – stacje I linii od Kabat do Wierzbna mają grodzie metalowe przy wyjściach i były projektowane z myślą o ochronie cywilnej. Jeśli masz w rodzinie osobę z niepełnosprawnością lub seniora – prawo gwarantuje im pierwszeństwo w ewakuacji zorganizowanej, ale skuteczność tego przepisu zależy od wcześniejszego zgłoszenia takiej osoby w urzędzie dzielnicy. Przygotuj plecak ewakuacyjny na 72 godziny zgodnie z oficjalną listą RCB: woda (2 litry dziennie na osobę), żywność o długim terminie przydatności, leki, latarka, powerbank, radio na baterie lub korbkę, kopie dokumentów i gotówka w małych nominałach – terminale płatnicze i bankomaty mogą przestać działać. W sytuacji kryzysowej ufaj wyłącznie oficjalnym źródłom: Alert RCB, TVP, Polskie Radio, strony urzędów. Dezinformacja w mediach społecznościowych była jednym z największych problemów podczas ukraińskiej ewakuacji w 2022 roku.
