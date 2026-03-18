Polska na krawędzi utraty miliardów. Teraz wszystko zależy od jednego podpisu
Reforma Państwowej Inspekcji Pracy jest już po głosowaniach w Sejmie i Senacie, ale jej los zależy teraz wyłącznie od decyzji prezydenta. Od tego podpisu zależy nie tylko zmiana zasad kontroli zatrudnienia, ale także ryzyko utraty miliardów złotych z unijnego KPO.
Reforma Państwowej Inspekcji Pracy na finiszu. Decyzja prezydenta przesądzi o dalszych losach ustawy
Ustawa wzmacniająca Państwową Inspekcję Pracy przeszła już pełną ścieżkę legislacyjną w parlamencie i czeka na podpis prezydenta. To ostatni etap, który zdecyduje o wejściu nowych przepisów w życie. Sprawa ma znaczenie nie tylko dla rynku pracy, ale również dla finansów publicznych, ponieważ rząd wiąże reformę z realizacją zobowiązań wobec Unii Europejskiej.
Ustawa po głosowaniach, decyzja należy do prezydenta
Projekt reformy został przyjęty przez Sejm, a następnie zatwierdzony przez Senat bez poprawek 12 marca. Tym samym zakończył się parlamentarny etap prac nad ustawą. Dokument trafił na biurko prezydenta, który ma teraz trzy możliwości: podpisać ustawę, zawetować ją lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.
To właśnie ten moment jest dziś kluczowy. Bez podpisu głowy państwa przepisy nie wejdą w życie, a cały proces legislacyjny pozostanie niedokończony. Jednocześnie decyzja prezydenta ma znaczenie wykraczające poza samą reformę prawa pracy.
Powiązanie z KPO i możliwe skutki finansowe
Rząd podkreśla, że reforma Państwowej Inspekcji Pracy jest jednym z elementów realizacji kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o konkretne zobowiązania wobec Komisji Europejskiej, od których zależy wypłata środków dla Polski.
Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej brak wejścia ustawy w życie może oznaczać ryzyko utraty około 11 miliardów złotych. To sprawia, że dyskusja wokół projektu wykracza poza kwestie regulacji rynku pracy i obejmuje również stabilność finansowania inwestycji publicznych.
Z punktu widzenia rządu ustawa ma więc podwójne znaczenie: krajowe, związane z ochroną pracowników, oraz europejskie, dotyczące realizacji zobowiązań finansowych.
Co zmienia reforma PIP
Głównym celem nowych przepisów jest wzmocnienie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, zwłaszcza w zakresie kontroli tzw. pozornych umów cywilnoprawnych oraz części relacji B2B.
Zgodnie z ustawą inspektor pracy będzie mógł w pierwszej kolejności wydać polecenie, jeśli uzna, że dana współpraca nosi cechy stosunku pracy. Jeżeli polecenie nie zostanie wykonane, sprawa trafi do dalszego postępowania administracyjnego prowadzonego przez okręgowego inspektora pracy.
Postępowanie to może zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej lub skierowaniem sprawy do sądu. Istotnym elementem jest możliwość odwołania się do sądu, co automatycznie wstrzymuje wykonanie decyzji. Wprowadzono również obowiązek wysłuchania stron oraz możliwość dostosowania warunków współpracy bez konieczności natychmiastowego przekształcenia umowy.
Argumenty zwolenników zmian
Zwolennicy reformy wskazują, że nowe przepisy mają uporządkować rynek pracy i ograniczyć nadużycia związane z nieprawidłowym stosowaniem umów cywilnoprawnych. Według przedstawicieli rządu i części środowisk politycznych jest to największa zmiana w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy od wielu lat.
Podkreśla się również znaczenie reformy dla osób młodych oraz dla kobiet, które oczekują większej stabilności zatrudnienia. W opinii zwolenników zmiany mogą poprawić bezpieczeństwo pracowników i zwiększyć przejrzystość relacji między pracodawcą a zatrudnionym.
Rząd zwraca także uwagę, że już sama debata wokół projektu wpłynęła na większą świadomość przepisów i skłoniła część firm do weryfikacji stosowanych form współpracy.
Wątpliwości i obawy przedsiębiorców
Projekt budzi jednak również zastrzeżenia. Część środowisk pracodawców wskazuje, że nowe przepisy mogą zwiększyć niepewność prawną, szczególnie w przypadkach, gdzie granica między umową cywilnoprawną a stosunkiem pracy nie jest jednoznaczna.
Obawy dotyczą także zakresu uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Krytycy wskazują, że wzmocnienie kompetencji inspekcji może prowadzić do większej liczby sporów oraz ostrożniejszego podejścia firm do współpracy w modelu B2B.
W odpowiedzi na te zastrzeżenia w trakcie prac legislacyjnych wprowadzono zmiany mające ograniczyć ryzyko nadużyć. Dodano m.in. obowiązek wysłuchania stron oraz wyraźne rozdzielenie etapu polecenia od dalszego postępowania administracyjnego.
Decyzja, która przesądzi o losie reformy
Na tym etapie najważniejsze pytanie pozostaje bez odpowiedzi: jaką decyzję podejmie prezydent. Do tej pory nie przedstawiono jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.
Ustawa znajduje się w finalnej fazie procesu legislacyjnego, ale nie jest jeszcze obowiązującym prawem. Jej przyszłość zależy wyłącznie od decyzji głowy państwa.
W praktyce oznacza to, że rozstrzygnięcie będzie miało znaczenie nie tylko dla kształtu rynku pracy, ale także dla realizacji zobowiązań wobec Unii Europejskiej i dostępności środków finansowych dla Polski.
