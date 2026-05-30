Polska pod ciągłym atakiem hakerów. Ekspert: jesteśmy celem numer dwa po Ukrainie
Polska znajduje się dziś wśród najczęściej atakowanych państw w cyberprzestrzeni, ustępując pod tym względem jedynie Ukrainie. Eksperci alarmują, że współczesne zagrożenia coraz częściej nie zaczynają się od rakiet czy czołgów, lecz od ataków na systemy informatyczne, bankowość i infrastrukturę cyfrową. Choć specjaliści pozytywnie oceniają możliwości polskich wojsk cyberprzestrzeni, zwracają uwagę, że kraj nadal ma poważne luki w przygotowaniu do zagrożeń hybrydowych i nowych form konfliktów.
Polska pod ciągłym ostrzałem w cyberprzestrzeni
W programie „Bez Doktryny” Sławomir Dębski zwrócił uwagę, że Polska znajduje się w ścisłej czołówce państw najczęściej atakowanych przez cyberprzestępców oraz podmioty prowadzące działania destabilizacyjne.
Według eksperta Polska jest dziś drugim najczęściej atakowanym krajem w domenie cyfrowej, zaraz po Ukrainie.
Jednocześnie podkreślił, że większość społeczeństwa nie dostrzega skali zagrożenia, ponieważ ataki nie są widoczne w taki sposób jak tradycyjne działania militarne.
Dotyczą one systemów informatycznych, infrastruktury cyfrowej, komunikacji oraz usług, z których Polacy korzystają każdego dnia.
Ekspert: w cyberprzestrzeni Polska radzi sobie dobrze
Mimo niepokojących danych Dębski wskazuje, że Polska posiada jeden z najlepiej rozwiniętych systemów obrony cybernetycznej w Europie.
Komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jest oceniany jako jeden z najlepszych na świecie.
Zdaniem eksperta to efekt budowania kompetencji i inwestowania w bezpieczeństwo cyfrowe przez ostatnie lata. Dzięki temu wiele zagrożeń jest neutralizowanych, zanim staną się odczuwalne dla obywateli.
Wojna może rozpocząć się bez jednego wystrzału
Największe obawy ekspertów dotyczą jednak zmieniającego się charakteru współczesnych konfliktów.
Dębski podkreśla, że dziś wojna może rozpocząć się znacznie wcześniej niż pierwszy pocisk spadnie na terytorium państwa.
Ataki mogą być wymierzone w bankowość elektroniczną, systemy płatności, administrację publiczną, energetykę czy komunikację. Dla obywateli oznaczałoby to problemy z codziennym funkcjonowaniem jeszcze przed rozpoczęciem klasycznych działań militarnych.
Ekspert zwraca uwagę, że każdego dnia korzystamy z rozwiązań cyfrowych – płacimy telefonem, wykonujemy przelewy, podpisujemy dokumenty elektronicznie i korzystamy z usług online.
Konstytucja nie nadąża za współczesnymi zagrożeniami?
Jednym z głównych problemów wskazywanych przez ekspertów są obecne regulacje prawne.
Zdaniem Dębskiego polska konstytucja została stworzona z myślą o zagrożeniach charakterystycznych dla XX wieku, a nie o współczesnych konfliktach hybrydowych.
Ekspert postuluje wprowadzenie zmian dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz sytuacji znajdujących się poniżej formalnego progu wojny.
Podobne stanowisko prezentuje były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak.
Nie tylko cyberataki. Lista problemów jest dłuższa
Dziennikarz i publicysta Zbigniew Parafianowicz zwrócił uwagę, że wyzwania związane z bezpieczeństwem nie ograniczają się wyłącznie do cyberprzestrzeni.
Jego zdaniem Polska nadal nie posiada wielu rozwiązań, które funkcjonują w państwach przygotowujących się na potencjalne kryzysy.
Wśród problemów wymienił między innymi brak aktualnej strategii bezpieczeństwa dostosowanej do realiów po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę schronową oraz brak precyzyjnych definicji dotyczących działań agentów wpływu.
Ekspert zwrócił również uwagę na konieczność szerszej debaty dotyczącej funkcjonowania służb specjalnych oraz systemu ochrony ludności.
Warszawa w centrum systemu bezpieczeństwa
Wiele kluczowych decyzji dotyczących cyberbezpieczeństwa zapada właśnie w Warszawie, gdzie znajdują się najważniejsze instytucje państwowe odpowiedzialne za ochronę infrastruktury krytycznej.
To właśnie stolica jest jednym z głównych punktów zabezpieczanych przed potencjalnymi atakami cyfrowymi oraz działaniami destabilizacyjnymi.
Eksperci podkreślają jednak, że skuteczna obrona wymaga nie tylko nowoczesnych technologii, ale również odpowiednich przepisów i świadomości społecznej.
Co to oznacza dla Ciebie? Cyberbezpieczeństwo dotyczy każdego
1. Polska należy do najczęściej atakowanych państw w cyberprzestrzeni.
2. Ataki dotyczą systemów, z których korzystamy na co dzień – bankowości, administracji i usług cyfrowych.
3. Eksperci oceniają, że polskie wojska cyberprzestrzeni należą do światowej czołówki.
4. Coraz częściej mówi się o konieczności zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa państwa.
5. Współczesne konflikty mogą rozpocząć się w sieci jeszcze przed użyciem siły militarnej.
6. Ochrona danych, ostrożność w internecie i świadomość zagrożeń stają się elementem bezpieczeństwa każdego obywatela.
