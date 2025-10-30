Polska poderwała myśliwce po rosyjskim ataku. Wojsko wydało komunikat
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało w nocy pilny komunikat, w którym poinformowało o podjęciu działań w polskiej przestrzeni powietrznej. Decyzja o poderwaniu myśliwców zapadła po kolejnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę.
❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/tRMOUe74Ug
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 30, 2025
Alarm w polskim niebie
W reakcji na rosyjskie uderzenia na cele znajdujące się blisko granicy z Polską, w powietrze wzbiły się dyżurne pary myśliwskie, a także samoloty wczesnego ostrzegania. Jednocześnie systemy obrony przeciwlotniczej i stacje radiolokacyjne w całym kraju postawiono w stan najwyższej gotowości.
Dowództwo poinformowało, że działania mają charakter prewencyjny, a ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.
Wspólna reakcja Polski i sojuszników
Na niebie operują nie tylko polskie maszyny, ale również lotnictwo państw sojuszniczych NATO. Wspólne działania mają umożliwić szybkie wykrycie potencjalnych zagrożeń i natychmiastową reakcję w razie naruszenia granicy powietrznej.
„Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie procedury zostały wdrożone zgodnie z obowiązującymi standardami” – przekazało Dowództwo Operacyjne.
Mieszkańcy wschodnich regionów mogą słyszeć samoloty
Wojsko zaznaczyło, że ze względu na prowadzoną operację mieszkańcy wschodnich województw mogą słyszeć przeloty samolotów o zwiększonej częstotliwości, zwłaszcza w godzinach nocnych i porannych. MON podkreśla jednak, że nie ma zagrożenia dla ludności cywilnej, a podejmowane działania to element standardowych procedur bezpieczeństwa NATO.
Polska gotowa na każdą ewentualność
To kolejny przypadek, gdy Polska reaguje na eskalację działań wojennych za wschodnią granicą. W ostatnich miesiącach rosyjskie rakiety wielokrotnie naruszały przestrzeń powietrzną Ukrainy w bezpośrednim sąsiedztwie granic RP.
Dowództwo zapewnia, że wszystkie służby pozostają w pełnej gotowości, a sytuacja jest stale analizowana przez wojskowych i sojusznicze centra operacyjne.
Co to oznacza dla Polaków
Choć alarm w polskim niebie zawsze budzi niepokój, resort obrony apeluje o spokój. Polska i sojusznicy dysponują nowoczesnymi systemami rozpoznania i obrony, które pozwalają reagować na każde potencjalne zagrożenie. Działania te mają charakter rutynowy, lecz są niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego i wiarygodności sojuszu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.