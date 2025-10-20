Polska przechodzi na czas zimowy! Sprawdź, kiedy przestawić zegarek.
Polacy przygotowują się do kolejnej zmiany czasu. W nocy z soboty na niedzielę cofniemy wskazówki zegarów z godziny 3:00 na 2:00, dzięki czemu zyskamy dodatkową godzinę snu. Od tego momentu w Polsce zacznie obowiązywać czas zimowy, który potrwa do końca marca przyszłego roku.
Dlaczego zmieniamy czas
Zmiana czasu ma wydłużyć poranki i sprawić, że wcześniej zrobi się jasno. To ułatwia funkcjonowanie w godzinach pracy czy nauki, choć wiąże się z krótszym dniem i szybszym zapadaniem zmroku po południu. Od lat toczy się jednak debata nad sensownością tej praktyki, a w wielu krajach rośnie poparcie dla zniesienia zmian czasu.
Jak przygotować się do zmiany
Większość urządzeń elektronicznych, takich jak telefony czy komputery, automatycznie przestawi zegary. Warto jednak pamiętać o zegarach mechanicznych, kuchennych czy budzikach, aby uniknąć porannego zamieszania. Dla osób pracujących w systemie zmianowym istotne będzie też zwrócenie uwagi na grafik i rozliczenie godzin nocnych.
Wpływ na zdrowie i codzienność
Choć dodatkowa godzina snu brzmi jak korzyść, zmiana czasu może zaburzyć rytm biologiczny i pogorszyć samopoczucie. Eksperci wskazują, że organizm potrzebuje nawet kilku dni, by dostosować się do nowego rytmu dnia. Skrócone popołudnia mogą również wpływać na nastrój i energię, co szczególnie odczuwają osoby wrażliwe na brak światła słonecznego.
Czy to ostatnia zmiana
Choć temat likwidacji zmian czasu wielokrotnie powracał, na razie Polska pozostaje przy dotychczasowym systemie. Nie można jednak wykluczyć, że w najbliższych latach zapadnie decyzja o pozostaniu na stałe przy jednym czasie. Na ten moment przed nami kolejna zmiana, do której musimy się dostosować.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.