Polska reaguje na ataki Iranu. Stanowczy komunikat MSZ

2 marca 2026 18:48 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało stanowcze oświadczenie w sprawie irańskich ataków na kraje Rady Współpracy Państw Zatoki. Resort podkreślił, że działania te stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla dziesiątek tysięcy obywateli RP przebywających w regionie i zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności.

MSZ: Polska stanowczo potępia irańskie ataki. Ostrzeżenie dla obywateli w regionie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym jednoznacznie potępiło irańskie ataki wymierzone w kraje Rady Współpracy Państw Zatoki. Resort podkreślił, że działania te stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, w tym dla obywateli Polski przebywających w regionie.

W komunikacie zaznaczono, że ataki są „nieuzasadnione” i prowadzą do eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. MSZ wskazało również na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dziesiątek tysięcy obywateli RP przebywających w państwach regionu Zatoki Perskiej.

Apel o ostrożność

Resort spraw zagranicznych apeluje do Polaków przebywających w regionie o zachowanie szczególnej ostrożności, śledzenie komunikatów lokalnych władz oraz stosowanie się do zaleceń służb dyplomatycznych. Osobom planującym podróż w ten rejon zaleca się monitorowanie aktualnych ostrzeżeń i komunikatów MSZ.

W ostatnich dniach napięcie w regionie wyraźnie wzrosło, a sytuacja pozostaje dynamiczna. Zamknięcie przestrzeni powietrznej w części krajów oraz intensyfikacja działań militarnych zwiększają ryzyko dla cywilów i podróżnych.

Polska dyplomacja zapowiada dalsze monitorowanie rozwoju wydarzeń i podejmowanie działań adekwatnych do zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa.

