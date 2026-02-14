Polska scena muzyczna w żałobie, nagłe odejście uwielbianej artystki
Środowy wieczór przyniósł wiadomość, która wstrząsnęła nie tylko światem miłośników morskich opowieści, ale całą polską sceną muzyczną. Odeszła Dominika Żukowska – wybitna wokalistka i gitarzystka, której głos stał się symbolem polskiej piosenki żeglarskiej. Szok jest tym większy, że jeszcze w ostatnią niedzielę artystka porywała tłumy podczas koncertu w Kielcach, emanując energią i talentem. Nikt nie przypuszczał, że będzie to jej ostatnie spotkanie z publicznością. Informację o tragicznej stracie potwierdził wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, wywołując lawinę niedowierzania i rozpaczy wśród tysięcy fanów.
Dominika Żukowska – 🇵🇱 piosenkarka i gitarzystka, związana z nurtem piosenki żeglarskiej, poezji śpiewanej i ballad. Występowała w duecie z Andrzejem Koryckim. Z zawodu była psychologiem, pracowała w szpitalu. pic.twitter.com/JiaJuiGTf5
— Kto umarł? (@KtoUmarl) February 12, 2026
Dominika Żukowska była postacią nietuzinkową – z wykształcenia psycholog, z pasji jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny szantowej. Od końca lat dziewięćdziesiątych budowała swoją muzyczną legendę, najpierw w zespole DNA, a przez ostatnie dwie dekady w kultowym duecie z Andrzejem Koryckim. Ich wspólne występy były czymś więcej niż tylko koncertami; były magicznym dialogiem z publicznością, podczas którego zacierały się granice między sceną a widownią. Dziś te wspomnienia nabierają bolesnego znaczenia, a branża muzyczna mówi jednym głosem: straciliśmy talent, którego nie da się zastąpić.
Co to oznacza dla Ciebie? Strata, która kończy pewną epokę
Dla fanów polskiej muzyki marynistycznej i balladowej odejście Dominiki Żukowskiej to nie tylko smutna wiadomość, ale zamknięcie ważnego rozdziału w historii gatunku.
- Koniec legendarnych koncertów: Duet Żukowska-Korycki słynął z unikalnej atmosfery wspólnego śpiewania, której nie będzie już można doświadczyć na żywo.
- Muzyczne dziedzictwo: Artystka pozostawiła po sobie cztery wspólne albumy nagrane z Andrzejem Koryckim, które teraz stanowią testament jej wrażliwości.
- Pustka na festiwalach: Najważniejsze wydarzenia szantowe w Polsce, jak Port Pieśni Pracy, tracą swoją „anielską” postać, która zachwycała czystością dźwięku.
„Piękniejsza część muzycznego tandemu”. Wspomnienia płyną z całego kraju
Kondolencje i poruszające wspomnienia zalewają media społecznościowe. Wiceminister Michał Gramatyka, prywatnie związany ze środowiskiem szantowym, opisał Dominikę Żukowską jako osobę o niezwykłej delikatności i kruchości, której talent ściska za gardło. W swoim pożegnaniu przywołał tytuł jednej z jej najpiękniejszych piosenek – „Aniołowie dziś latają nisko”, która w obecnym kontekście brzmi wyjątkowo przejmująco.
Zespół Trzeci Oddech Kaczuchy oraz organizatorzy festiwalu Port Pieśni Pracy podkreślają niebywały kontrast między niedzielnym występem a nagłą śmiercią. Wspominają artystkę jako osobę, która każdym dźwiękiem potrafiła zaczarować rzeczywistość, a jej dorobek muzyczny na zawsze wpisał się w kanon polskich ballad.
Dorobek, który przetrwa pokolenia
Dominika Żukowska przez ponad 20 lat współpracy z Andrzejem Koryckim udowadniała, że szanty to nie tylko pieśni pracy na morzu, ale głębokie, emocjonalne ballady. Ich ambicją było przełamywanie barier i łączenie ludzi poprzez muzykę. Motyw „łódek z kory, które struga anioł”, przywołany przez organizatorów koncertów, stał się teraz bolesnym symbolem jej pożegnania z ziemską sceną.
Choć głos Dominiki zamilkł na zawsze, jej pieśni będą nadal wybrzmiewać na pokładach jachtów, przy harcerskich ogniskach i w salach koncertowych w całej Polsce. Pozostawiła po sobie pustkę, której nie wypełni żaden inny głos.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.