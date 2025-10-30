Polska szykuje największy plan ewakuacyjny w historii. Czy dotyczy nas wszystkich?
Polska szykuje największy plan ewakuacyjny w historii. RCB ujawnia szczegóły. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowuje kompleksowy plan ewakuacji ludności cywilnej. Opracowanie ma objąć cały kraj i stać się największą operacją logistyczną w historii Polski.
Nowy plan RCB obejmie wszystkie województwa
Prace nad planem są zaawansowane. Wspólnie z wojskiem i władzami samorządowymi powstają szczegółowe procedury określające miejsca zbiórki, trasy ewakuacyjne, punkty recepcyjne oraz system transportu. Dokument opiera się na nowej ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, która obowiązuje od stycznia 2025 roku.
Według zapowiedzi ewakuacja ma obejmować zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Rząd chce, by każdy region kraju posiadał gotowy plan działania na wypadek sytuacji kryzysowej – od katastrof naturalnych po zagrożenia militarne.
Dlaczego RCB przygotowuje plan właśnie teraz
Prace nad nową strategią są odpowiedzią na coraz bardziej niestabilną sytuację międzynarodową oraz rosnące ryzyko katastrof klimatycznych. Państwo musi być gotowe na każdy scenariusz, także ten najczarniejszy. Inspiracją do działań były m.in. doświadczenia z wojny w Ukrainie, gdzie odpowiednie przygotowanie pozwoliło uratować tysiące istnień.
Co to oznacza dla obywateli
Nowy plan nie oznacza, że ewakuacja jest nieuchronna. Chodzi o przygotowanie systemu, który w razie potrzeby pozwoli sprawnie i bez paniki przemieścić ludność z terenów zagrożonych. W każdej gminie mają powstać lokalne plany ewakuacyjne dostosowane do liczby mieszkańców i możliwości logistycznych.
RCB zapewnia, że wszystkie działania mają charakter prewencyjny. Plan ewakuacji ma zwiększyć bezpieczeństwo Polaków, usprawnić komunikację między służbami i umożliwić szybką reakcję w sytuacjach nadzwyczajnych.
Co warto wiedzieć
Eksperci zalecają, by już teraz przygotować podstawowy zestaw awaryjny: dokumenty, leki, wodę, latarkę i powerbank. Warto również śledzić komunikaty RCB oraz lokalnych władz, które w razie potrzeby będą informować o procedurach ewakuacyjnych.
Choć plan ewakuacji może brzmieć niepokojąco, jego celem jest jedno – zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom w sytuacjach, których nie da się przewidzieć.
