Polska szykuje się do ewakuacji. Warszawa wydaje 400 mln zł na schrony. Co to oznacza dla 1,9 mln mieszkańców?
Wszystkie 2477 polskich gmin złożyły plany ewakuacyjne w terminie. System alarmowy może uruchomić się dziś – decyzja zapada w 15 minut, a SMS z RCB trafi na każdy telefon bez żadnej aplikacji. Warszawa ma 400 milionów złotych na ochronę ludności, 200 wytypowanych schronów i projekt, który wedle założeń ma pomieścić 100 tysięcy osób pod ziemią. Jest jeden problem: gdy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa przeprowadziło kontrolę połowy tych obiektów, okazało się, że żaden nie spełnia ustawowej definicji schronu. Ani jeden.
System gotowy – 15 minut na decyzję, Alert RCB bez aplikacji
Podstawą całego systemu jest ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Na jej mocy każda gmina w Polsce miała dokładnie 12 miesięcy na opracowanie planu ewakuacji mieszkańców – z trasami, punktami zbiórki i procedurami transportu. Termin wynosił 31 grudnia 2025 roku. Żadna z 2477 gmin go nie przekroczyła – dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński ocenił to jako sukces bez precedensu w historii polskiej administracji. Większość samorządów złożyła dokumenty już w listopadzie.
Za dokumentami stoją realne pieniądze. Rząd zobowiązał się przeznaczać co roku nie mniej niż 0,3% PKB na realizację ustawy – przy PKB rzędu 3,5 bln zł to około 10 mld zł rocznie. Na lata 2025-2026 Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przewiduje blisko 5 mld zł bezpośrednio dla samorządów.
Gdy decyzja o ewakuacji zapadnie, ścieżka decyzyjna jest celowo maksymalnie skrócona. W kryzysie o skali krajowej ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej – czyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – na wniosek właściwego wojewody. Gdy sytuacja nie cierpi zwłoki, wojewoda może podjąć decyzję samodzielnie. Na poziomie lokalnym wójt lub burmistrz może zarządzić natychmiastową ewakuację bez oczekiwania na kogokolwiek wyżej w hierarchii – np. gdy do gminy zbliża się fala powodziowa lub chmura toksyczna z awarii przemysłowej. Analitycy opierają się na doświadczeniach ukraińskich z 2022 roku: w pewnych scenariuszach militarnych mieszkańcy mają od 15 minut na opuszczenie miejsca pobytu. Cały system budowano z tym założeniem jako punktem wyjścia.
Pierwszym sygnałem dla mieszkańców będzie Alert RCB – SMS trafiający automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS na danym obszarze. Bez rejestracji, bez subskrypcji, bez aplikacji – wystarczy telefon komórkowy. System dociera do starszych telefonów bez internetu. Równolegle uruchamiane są syreny, komunikaty w TVP i Polskim Radio oraz strony urzędów. W grudniu 2025 roku zakończono druk blisko 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego przez MSWiA, MON i RCB. Jako pierwsze poradniki trafiają do województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego – rejonów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Dla Mazowsza dystrybucja trwa.
Kogo zawiozą najpierw – kolejność wpisana w prawo
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 765) nie pozostawia uznaniowości w kwestii priorytetów ewakuacji. Pierwszeństwo transportu zorganizowanego mają z mocy prawa: dzieci, kobiety ciężarne, pacjenci szpitali, podopieczni placówek opiekuńczych, osoby z niepełnosprawnościami i podopieczni całodobowej pomocy społecznej. Dla tych grup organy obrony cywilnej mają obowiązek zapewnić transport specjalistyczny – w tym lotniczy, koordynowany przez Państwowe Ratownictwo Lotnicze.
Dla pozostałych – sprawnych fizycznie dorosłych – plany zakładają samoewakuację jako element bazowy, nie wyjątek. Szacuje się, że około 50% mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami transportu wyznaczonymi trasami. To celowy wybór projektantów systemu: odciążenie kolejki po transport zorganizowany przyspiesza ewakuację tych, którzy faktycznie potrzebują pomocy.
400 milionów złotych, 200 schronów i wynik kontroli, który wszystko komplikuje
Warszawa uruchomiła własny program – „Warszawa Chroni” – z budżetem, który urósł do imponujących rozmiarów. Pierwotna kwota 117 mln zł z ogłoszenia w marcu 2024 roku rozrosła się: budżet stolicy na 2026 rok przewiduje 186 mln zł w ramach programu na lata 2025-2027, a do tego dochodzi ponad 210 mln zł z rządowego Programu OLiOC. Łącznie miasto dysponuje kwotą rzędu 400 mln zł na ochronę ludności. Pieniądze idą m.in. na doposażenie urzędów dzielnic, szkół i przedszkoli w agregaty (43 mln zł), zabezpieczenie wody przez MPWiK (36,5 mln zł), modernizację monitoringu miejskiego (20 mln zł), nową strażnicę PSP z magazynem przeciwpowodziowym w Wawrze (12 mln zł) i zakup sprzętu ciężkiego – koparek, ładowarek i ciężarówek (11 mln zł).
Dane PSP, którymi chwali się ratusz, brzmiały obiecująco: ponad 200 schronów, około 1300 ukryć i ponad 16 000 miejsc doraźnego schronienia z łączną pojemnością przekraczającą 9 mln osób. Problem pojawił się przy zderzeniu tych liczb z nową, trójstopniową klasyfikacją wprowadzoną przez rozporządzenie MSWiA z 4 listopada 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1548).
Według nowych przepisów schron musi być hermetyczny i chronić przed bronią masowego rażenia – chemiczną, biologiczną i nuklearną. Ukrycie zapewnia ograniczoną ochronę. Miejsca doraźne – piwnice, garaże, podziemne kondygnacje – chronią przed odłamkami i falą uderzeniową, ale nie przed atakiem chemicznym ani nuklearnym. Gdy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa przeprowadziło kontrolę niemal połowy wytypowanych obiektów, wynik był jednoznaczny: żaden nie spełnia definicji schronu w rozumieniu nowej ustawy. Ratusz odpowiada, że weryfikacja obiektów należy do PSP i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a audyt był we wrześniu 2025 roku zaawansowany w 40 procentach. Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański zapowiedział, że 3 mld zł trafi w 2026 roku na inwestycje infrastrukturalne – ale od decyzji o budowie nowego schronu do jego oddania mijają co najmniej 2 lata.
„Podziemna Tarcza”: metro dla 100 tysięcy – ale to ukrycie, nie schron
17 grudnia 2025 roku prezydent Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”. Po uzyskaniu zgody na demilitaryzację spółki Metro Warszawskie stacje mają zostać przystosowane do funkcji miejsc ukrycia. Cała sieć metra – M1 z 21 stacjami i M2 z 18 stacjami, łącznie około 41,5 km tuneli – ma zapewnić schronienie ponad 100 tys. osób. W pustych przestrzeniach technologicznych przy stacjach takich jak Plac Wilsona czy Bródno powstają magazyny kryzysowe z łóżkami polowymi, śpiworami i kocami. W planach są też agregaty prądotwórcze zapewniające autonomiczne działanie podziemnej infrastruktury.
Jedno zastrzeżenie jest kluczowe: metro to miejsce ukrycia, nie schron. Tunele nie mają systemów filtracji przed skażeniem chemicznym ani wymaganej hermetyczności. Nawet gdyby projekt przyjął 100 tys. osób, to zaledwie 5 procent populacji Warszawy. Stacje I linii – od Kabat do Wierzbna – były projektowane z myślą o ochronie cywilnej i mają metalowe grodzie przy wyjściach, ale kontrole NIK wykazały, że część rozwiązań hermetycznych utracono w trakcie budowy i lat eksploatacji.
120 autobusów Solaris z miejscami na nosze – umowa podpisana
Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z firmą Solaris Bus & Coach na dostawę 120 przegubowych autobusów 18-metrowych za łącznie 324 mln zł. Dostawy mają ruszyć w październiku i zakończyć się w grudniu 2026 roku. Na co dzień pojazdy będą obsługiwać pasażerów komunikacji miejskiej, ale każdy wyposażony zostanie w systemy mocowania 4 noszy lub leżanek – montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi, adaptacja zajmuje kilka minut.
Dyrektor ZTM Katarzyna Strzegowska wyjaśniła wybór napędu spalinowego: „Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że napęd konwencjonalny najlepiej sprawdza się w sytuacjach kryzysowych, gdy możliwe są ograniczenia w dostępie do surowców energetycznych.” Matematyka jest jednak brutalna: 120 autobusów po 4 nosze daje jednorazową przepustowość 480 miejsc leżących. W Warszawie mieszka około 415 tys. osób w wieku poprodukcyjnym – nie licząc pacjentów ponad 30 szpitali i osób z niepełnosprawnościami. System zakłada, że większość sprawnych mieszkańców wyjedzie własnymi samochodami, a transport specjalistyczny jest przeznaczony wyłącznie dla tych, którzy sami nie mogą.
Co to oznacza dla Ciebie – trzy rzeczy do zrobienia jeszcze w tym tygodniu
Znajdź swoje miejsce ukrycia jeszcze dziś. Wejdź na gdziesieukryc.pl i zapisz adresy 2-3 najbliższych obiektów od domu i od pracy. Aplikacja działa w trybie offline – pobierz dane teraz, bo w sytuacji kryzysowej sieć komórkowa może być przeciążona lub całkowicie niedostępna. Jeśli mieszkasz w Warszawie, najbliższa stacja metra to twoje potencjalne miejsce ukrycia – stacje I linii mają metalowe grodzie przy wyjściach. Pamiętaj: to ochrona przed odłamkami i falą uderzeniową, nie przed atakiem chemicznym.
Przygotuj plecak ewakuacyjny. Zapas wody i żywności na 72 godziny, leki na receptę z co najmniej miesięcznym zapasem, latarka, powerbank naładowany do pełna, kopie dokumentów i gotówka w banknotach. Alert RCB dotrze na twój telefon bez żadnej aplikacji – ale dopiero wtedy będzie za późno na pakowanie. Plecak spakowany wcześniej to różnica między sprawną ewakuacją a chaosem.
Jeśli masz w rodzinie seniora lub osobę z niepełnosprawnością – zgłoś to służbom. Prawo gwarantuje pierwszeństwo ewakuacji zorganizowanej tej grupie, ale wyłącznie wtedy, gdy są znani dzielnicowemu centrum zarządzania kryzysowego. Kontakt do centrum dla swojej dzielnicy znajdziesz na stronie um.warszawa.pl w zakładce „Bezpieczeństwo”. Nikt nie zapuka do nieznanych służbom drzwi.
