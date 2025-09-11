Polska w gotowości! 13 tysięcy policjantów i ponad 600 ratowników w akcji
Sytuacja związana z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną wymagała natychmiastowej reakcji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zostały postawione w stan najwyższej gotowości.
Na terenach objętych zagrożeniem działa obecnie ponad 600 funkcjonariuszy i ratowników – w tym 389 policjantów, 94 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 113 druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. Do akcji skierowano aż 63 pojazdy ratownicze, które wspierają działania wojska w poszukiwaniach i neutralizacji obiektów.
Jednocześnie 13 tysięcy policjantów w czterech województwach – podlaskim, lubelskim, podkarpackim i mazowieckim – pozostaje w pełnej gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Tereny są zabezpieczane, a sytuacja monitorowana jest na bieżąco.
Ministerstwo zapewnia, że reakcja służb jest skoordynowana i szybka, dzięki czemu mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie mimo incydentu, który miał miejsce w polskiej przestrzeni powietrznej.
Według danych MSWiA działania mają charakter prewencyjny i kryzysowy, a wszelkie miejsca, w których mogły spaść szczątki dronów, są zabezpieczane i sprawdzane przez wyspecjalizowane jednostki.
