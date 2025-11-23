Polska w gotowości. Wojsko ujawnia. Operacja Horyzont wchodzi w decydującą fazę
Polskie wojsko potwierdza, że operacja Horyzont została rozszerzona o nowe zadania i kolejne zaawansowane technologie. Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał, że zgodnie z zapotrzebowaniem służb podległych MSWiA wykorzystuje najnowsze wyposażenie, aby skutecznie przeciwdziałać próbom sabotażu na terenie kraju.
Co się zmienia według komunikatu wojska
Siły Zbrojne RP we współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej prowadzą działania nastawione na monitorowanie i ochronę infrastruktury krytycznej. Żołnierze korzystają z systemów rozpoznawczych nowej generacji, w tym z bezzałogowych platform FlyEye oraz specjalistycznych dronów zdolnych do całodobowej obserwacji.
Dzięki połączeniu obserwacji powietrznej z pracą mobilnych zespołów w terenie, możliwe jest precyzyjne wykrywanie zagrożeń i natychmiastowa reakcja na każde niepokojące zdarzenie. WOT podkreśla, że ich działania mają charakter prewencyjny, ale przygotowano je tak, aby w razie konieczności natychmiast przejść do działań interwencyjnych.
Fakty potwierdzone przez WOT i Sztab Generalny
W komunikacie podkreślono, że:
– żołnierze monitorują newralgiczne obszary infrastruktury,
– działania koncentrują się na obiektach, które mogłyby stać się celem sabotażu lub dywersji,
– służby korzystają z technologii pozwalającej na pełną obserwację terenu niezależnie od warunków atmosferycznych,
– operacja obejmuje zintegrowane działania WOT, Policji i innych jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
WOT zaznacza, że ich zadaniem jest wsparcie służb w neutralizowaniu „potencjalnych sprawców oraz umożliwienie szybkiej reakcji na sygnały o incydentach”.
Co to oznacza dla Ciebie
Mieszkańcy mogą częściej zauważać patrole wojskowe i drony w pobliżu mostów, linii kolejowych, węzłów infrastrukturalnych czy dużych zakładów przemysłowych. To działanie celowe, ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa i zapobieganie zdarzeniom, które mogłyby sparaliżować transport lub dostawy energii.
Jeśli jesteś świadkiem podejrzanego zachowania, służby apelują o zgłaszanie takich sytuacji bez wahania. Każda informacja może mieć znaczenie w zapobieganiu zagrożeniom.
Operacja Horyzont staje się jednym z kluczowych działań zapewniających bezpieczeństwo państwa w obliczu rosnącej liczby incydentów związanych z infrastrukturą krytyczną. Połączenie potencjału WOT, Policji i nowoczesnych technologii obserwacyjnych ma zagwarantować szybkie wykrywanie zagrożeń i pełną kontrolę nad strategicznymi obszarami kraju.
