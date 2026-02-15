Polska w lodowatym uścisku. Nadchodzi mróz -23 stopnie i śnieżyce
Zimowa aura w 2026 roku nie przestaje zaskakiwać swoją brutalnością. Najnowsze analizy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na poniedziałek, 16 lutego, kreślą scenariusz ekstremalnego uderzenia zimna, jakiego dawno nie widzieliśmy. Nad Polskę nadciąga fala arktycznego powietrza, która sprowadzi siarczyste mrozy sięgające lokalnie nawet -23 stopni Celsjusza, a towarzyszyć im będą opady śniegu oraz przeszywający, silny wiatr. Synoptycy nie pozostawiają złudzeń – przed nami noc i dzień pełne pogodowych wyzwań, które mogą sparaliżować komunikację i zagrozić zdrowiu osób przebywających na zewnątrz.
Początek tygodnia upłynie pod znakiem dwucyfrowych ujemnych wartości na termometrach w większości regionów kraju. Sytuację dodatkowo pogorszy porywisty wiatr, który na południowym wschodzie sprawi, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa od tej wskazywanej przez urządzenia pomiarowe. Jeśli planujesz poranne wyjście do pracy lub szkoły, koniecznie przygotuj najcieplejszą odzież, ponieważ lodowaty podmuch może być niebezpieczny dla organizmu.
Co to oznacza dla Ciebie? Lodowa pułapka w regionach
Prognozy na 16 lutego wskazują na bardzo duże zróżnicowanie pogodowe, jednak niemal w każdym zakątku Polski odczujemy powrót surowej zimy.
- Biegun zimna na północy: Najbardziej drastyczne spadki temperatur wystąpią na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Termometry w nocy pokażą tam od -20 do rekordowych -23 stopni Celsjusza.
- Dzień pod znakiem mrozu: W północno-wschodniej części kraju siarczysty mróz nie odpuści nawet w ciągu dnia, utrzymując się na dwucyfrowym poziomie.
- Atak śniegu: Mieszkańcy południowej i wschodniej Polski muszą przygotować się na opady śniegu, które mogą utrudnić poruszanie się po drogach.
- Nieliczne strefy „ciepła”: Tylko w pasie od Zachodniego Pomorza i Lubuskiego po Śląsk mróz w nocy nie powinien przekroczyć bariery dziesięciu stopni.
Ekstremalne warunki w nocy: Alerty dla dwóch województw
Najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest w nocy z niedzieli na poniedziałek. Eksperci z IMGW wydali ostrzeżenia przed silnym mrozem, które dotyczą przede wszystkim województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Lokalne spadki temperatury do -23 stopni stanowią realne zagrożenie dla infrastruktury oraz zdrowia, dlatego zaleca się ograniczenie przebywania na zewnątrz do niezbędnego minimum.
Śnieżyce na południu: Kierowcy, zachowajcie czujność!
Zima uderzy nie tylko mrozem, ale i białym puchem. Według prognoz, śnieg objawi się głównie na południu kraju, co w połączeniu z ujemną temperaturą może prowadzić do powstawania oblodzeń na trasach szybkiego ruchu i drogach lokalnych. Porywisty wiatr na południowym wschodzie może powodować zawieje i zamiecie śnieżne, znacząco ograniczając widoczność.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.