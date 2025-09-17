Polska w objęciach frontu! Synoptycy ostrzegają przed pogodowym koszmarem
Środowy dzień w Polsce upłynie pod znakiem deszczu, burz i chłodu. Nad krajem przesuwa się front atmosferyczny, który przyniesie silny wiatr i spadek temperatur, a miejscami nawet śnieg w Tatrach.
Deszczowy front nad Polską. Pogoda zaskoczy chłodem i burzami
Środa w całym kraju upłynie pod znakiem nieprzyjemnej aury. Nad Polską przesuwa się deszczowy front, który przyniesie opady, burze i wyraźny spadek temperatur. Dodatkowo silny wiatr sprawi, że chłód będzie odczuwalny jeszcze mocniej.
Deszcz i burze przez cały dzień
Synoptycy prognozują, że w większości regionów pojawią się przelotne opady deszczu, a na północy i wschodzie także burze. Na wybrzeżu może spaść nawet do 30 mm deszczu, co w połączeniu z silnym wiatrem znacząco obniży komfort pogodowy. W Tatrach zamiast deszczu spodziewane są opady deszczu ze śniegiem, a lokalnie samego śniegu.
Rozpogodzenia możliwe będą dopiero wieczorem, ale nie wszędzie. Najwięcej chmur i deszczu utrzyma się na północy i wschodzie kraju.
Chłodny dzień i silny wiatr
Temperatury maksymalne nie przekroczą 18 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie na Podhalu, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na 13 stopniach. Uczucie chłodu potęgować będzie silny, zachodni wiatr. W większości regionów jego porywy osiągną 55 km/h, a na wybrzeżu nawet 75 km/h.
W górach wiatr może dochodzić do 60 km/h. W połączeniu z opadami stworzy to trudne warunki dla turystów planujących wyjścia na szlaki.
Chłodna noc przed nami
Wieczorem burze staną się mniej intensywne, ale lokalne opady deszczu mogą się utrzymać. Noc będzie wyjątkowo chłodna – w Zakopanem temperatura spadnie do zaledwie 6 stopni Celsjusza, a w większości kraju wyniesie od 9 do 11 stopni.
