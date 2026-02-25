Polska wciąż w ogonie Europy? Mamy najnowszy ranking wzrostu cen w 2026 r.

25 lutego 2026 18:34 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Jak wypada polska walka z drożyzną na tle sąsiadów? Eurostat opublikował ujednolicone dane dotyczące inflacji za styczeń 2026 roku. Choć w całej Unii Europejskiej widać sygnały stabilizacji, Polska wciąż znajduje się w grupie państw z dynamiką cen powyżej unijnej średniej. Sprawdzamy, gdzie zakupy drożeją najszybciej.

Fot. Warszawa w Pigułce

Warto pamiętać, że Eurostat stosuje wskaźnik HICP (Zharmonizowany Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych), który różni się od krajowego wskaźnika CPI publikowanego przez GUS. HICP pozwala na bezpośrednie porównanie państw o różnej strukturze wydatków. Według najnowszego odczytu, inflacja w Polsce mierzona tą metodą wykazuje lekką tendencję spadkową, ale nadal pozostaje wyzwaniem dla polityki pieniężnej.

Ranking inflacji w UE. Tabela porównawcza (Styczeń 2026)

Dane Eurostatu pokazują wyraźny podział na kraje „starej Unii” oraz państwa Europy Środkowo-Wschodniej:

Kraj / Obszar Inflacja HICP (r/r) Status
Średnia dla całej UE 3,1% Stabilizacja
Polska 4,8% Powyżej średniej
Litwa / Estonia 5,2% Liderzy wzrostów
Niemcy / Francja 2,4% Blisko celu EBC

Co napędza ceny w Polsce w 2026 roku?

Analiza Eurostatu wskazuje na trzy główne komponenty, które w Polsce rosną szybciej niż na Zachodzie:

  • Ceny usług: Wysoka dynamika płac w sektorze prywatnym przekłada się na droższe usługi fryzjerskie, gastronomiczne czy naprawcze.
  • Energia i paliwa: Mimo stabilizacji na rynkach światowych, w Polsce proces wygaszania tarcz energetycznych wciąż odbija się na rachunkach gospodarstw domowych.
  • Żywność nieprzetworzona: Czynniki pogodowe oraz koszty logistyki sprawiły, że ceny warzyw i owoców w regionie CEE rosną szybciej niż w basenie Morza Śródziemnego.

Perspektywy: Kiedy dogonimy średnią unijną?

Ekonomiści komentujący dane Eurostatu przewidują, że Polska może zbliżyć się do średniej unijnej dopiero w drugiej połowie 2026 roku. Kluczowe będzie utrzymanie restrykcyjnej polityki stóp procentowych przez NBP oraz brak gwałtownych skoków cen surowców na rynkach globalnych. Obecnie Polska zajmuje miejsce w górnej ćwiartce krajów o najwyższej inflacji w UE.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnego raportu Eurostat opublikowanego w dniu 25.02.2026 r. oraz analizy Business Insider Polska.

 

