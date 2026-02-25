Polska wciąż w ogonie Europy? Mamy najnowszy ranking wzrostu cen w 2026 r.

Jak wypada polska walka z drożyzną na tle sąsiadów? Eurostat opublikował ujednolicone dane dotyczące inflacji za styczeń 2026 roku. Choć w całej Unii Europejskiej widać sygnały stabilizacji, Polska wciąż znajduje się w grupie państw z dynamiką cen powyżej unijnej średniej. Sprawdzamy, gdzie zakupy drożeją najszybciej.

Warto pamiętać, że Eurostat stosuje wskaźnik HICP (Zharmonizowany Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych), który różni się od krajowego wskaźnika CPI publikowanego przez GUS. HICP pozwala na bezpośrednie porównanie państw o różnej strukturze wydatków. Według najnowszego odczytu, inflacja w Polsce mierzona tą metodą wykazuje lekką tendencję spadkową, ale nadal pozostaje wyzwaniem dla polityki pieniężnej.

Ranking inflacji w UE. Tabela porównawcza (Styczeń 2026) Dane Eurostatu pokazują wyraźny podział na kraje „starej Unii" oraz państwa Europy Środkowo-Wschodniej:

Kraj / Obszar Inflacja HICP (r/r) Status Średnia dla całej UE 3,1% Stabilizacja Polska 4,8% Powyżej średniej Litwa / Estonia 5,2% Liderzy wzrostów Niemcy / Francja 2,4% Blisko celu EBC

Co napędza ceny w Polsce w 2026 roku? Analiza Eurostatu wskazuje na trzy główne komponenty, które w Polsce rosną szybciej niż na Zachodzie: Ceny usług: Wysoka dynamika płac w sektorze prywatnym przekłada się na droższe usługi fryzjerskie, gastronomiczne czy naprawcze.

Wysoka dynamika płac w sektorze prywatnym przekłada się na droższe usługi fryzjerskie, gastronomiczne czy naprawcze. Energia i paliwa: Mimo stabilizacji na rynkach światowych, w Polsce proces wygaszania tarcz energetycznych wciąż odbija się na rachunkach gospodarstw domowych.

Mimo stabilizacji na rynkach światowych, w Polsce proces wygaszania tarcz energetycznych wciąż odbija się na rachunkach gospodarstw domowych. Żywność nieprzetworzona: Czynniki pogodowe oraz koszty logistyki sprawiły, że ceny warzyw i owoców w regionie CEE rosną szybciej niż w basenie Morza Śródziemnego.