Polska wciąż w ogonie Europy? Mamy najnowszy ranking wzrostu cen w 2026 r.
Warto pamiętać, że Eurostat stosuje wskaźnik HICP (Zharmonizowany Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych), który różni się od krajowego wskaźnika CPI publikowanego przez GUS. HICP pozwala na bezpośrednie porównanie państw o różnej strukturze wydatków. Według najnowszego odczytu, inflacja w Polsce mierzona tą metodą wykazuje lekką tendencję spadkową, ale nadal pozostaje wyzwaniem dla polityki pieniężnej.
Ranking inflacji w UE. Tabela porównawcza (Styczeń 2026)
Dane Eurostatu pokazują wyraźny podział na kraje „starej Unii” oraz państwa Europy Środkowo-Wschodniej:
|Kraj / Obszar
|Inflacja HICP (r/r)
|Status
|Średnia dla całej UE
|3,1%
|Stabilizacja
|Polska
|4,8%
|Powyżej średniej
|Litwa / Estonia
|5,2%
|Liderzy wzrostów
|Niemcy / Francja
|2,4%
|Blisko celu EBC
Co napędza ceny w Polsce w 2026 roku?
Analiza Eurostatu wskazuje na trzy główne komponenty, które w Polsce rosną szybciej niż na Zachodzie:
- Ceny usług: Wysoka dynamika płac w sektorze prywatnym przekłada się na droższe usługi fryzjerskie, gastronomiczne czy naprawcze.
- Energia i paliwa: Mimo stabilizacji na rynkach światowych, w Polsce proces wygaszania tarcz energetycznych wciąż odbija się na rachunkach gospodarstw domowych.
- Żywność nieprzetworzona: Czynniki pogodowe oraz koszty logistyki sprawiły, że ceny warzyw i owoców w regionie CEE rosną szybciej niż w basenie Morza Śródziemnego.
Perspektywy: Kiedy dogonimy średnią unijną?
Ekonomiści komentujący dane Eurostatu przewidują, że Polska może zbliżyć się do średniej unijnej dopiero w drugiej połowie 2026 roku. Kluczowe będzie utrzymanie restrykcyjnej polityki stóp procentowych przez NBP oraz brak gwałtownych skoków cen surowców na rynkach globalnych. Obecnie Polska zajmuje miejsce w górnej ćwiartce krajów o najwyższej inflacji w UE.
Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnego raportu Eurostat opublikowanego w dniu 25.02.2026 r. oraz analizy Business Insider Polska.
