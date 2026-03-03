Polska zamyka część nieba. Sprawdź, czy nowe ograniczenia wpłyną na Twoje loty
Od 10 marca zaczynają obowiązywać specjalne restrykcje w przestrzeni powietrznej nad wschodnią Polską. Decyzja zapadła na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenia potrwają trzy miesiące i obejmą obszar przy granicy z Białorusią oraz Ukrainą.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wydała w tej sprawie pilny komunikat.
Co dokładnie się zmienia
Od 10 marca od godziny 00:00 do 9 czerwca do godziny 23:59 będzie obowiązywać strefa ograniczona EP R130. Obejmuje ona przestrzeń powietrzną do wysokości około 3 kilometrów.
To oznacza, że zmiany nie dotyczą standardowych rejsów pasażerskich, które odbywają się na znacznie większych wysokościach. Ograniczenia mają znaczenie przede wszystkim dla lotnictwa ogólnego, mniejszych statków powietrznych oraz części operacji specjalnych.
Strefa będzie aktywna przez całą dobę.
Zakaz lotów w nocy
Najbardziej rygorystyczne zasady będą obowiązywać od zachodu do wschodu słońca. W tym czasie w strefie EP R130 wprowadzony zostanie całkowity zakaz lotów.
Wyjątek stanowią:
-
wojskowe statki powietrzne
-
starty i lądowania z lotniska Depułtycze Królewskie po wcześniejszej koordynacji
W godzinach nocnych przestrzeń ta będzie miała status niesklasyfikowanej.
Kto może latać mimo ograniczeń
Zakaz nie obejmuje określonych kategorii lotów. W strefie mogą operować między innymi:
-
załogowe statki powietrzne ze złożonym planem lotu, sprawnym transponderem i stałą łącznością radiową z odpowiednim organem kontroli ruchu lotniczego
-
statki powietrzne Sił Zbrojnych
-
loty wykonywane na hasło GARDA oraz ALPHA SCRAMBLE
-
operacje o statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC oraz FFR
-
cywilne bezzałogowe statki powietrzne, o ile nie naruszają strefy ADIZ Białorusi i Ukrainy
Po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyżurną Służbą Operacyjną możliwe są także inne loty, w tym:
-
loty państwowe
-
operacje Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
-
loty ratunkowe związane z zagrożeniem życia, zdrowia lub klęskami żywiołowymi
-
operacje związane z ochroną infrastruktury krytycznej
-
loty w specjalnie wyznaczonych strefach TRA na określonych warunkach
Dlaczego wprowadzono restrykcje
Ograniczenia mają związek z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Wschodnia granica Polski pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych obszarów w Europie ze względu na sytuację geopolityczną.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przypomina, że wlot do aktywnej strefy ograniczonej bez spełnienia wymaganych warunków stanowi naruszenie przepisów Prawa lotniczego.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli korzystasz z regularnych połączeń lotniczych jako pasażer, nowe przepisy nie powinny wpłynąć na Twój lot. Samoloty komunikacyjne operują znacznie powyżej objętej ograniczeniami wysokości.
Zmiany mogą jednak dotyczyć pilotów prywatnych, operatorów dronów oraz osób wykonujących loty w strefie przygranicznej. Warto przed planowaną operacją sprawdzić aktualne komunikaty PAŻP oraz depesze NOTAM.
Ograniczenia będą obowiązywać do 9 czerwca. Po tym terminie możliwa jest ich zmiana lub przedłużenie w zależności od sytuacji bezpieczeństwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.