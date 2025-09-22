Polska zaostrza zasady, Ukraina odpowiada. Jasny komunikat z Kijowa
Relacje między Polską a Ukrainą wchodzą w nową fazę. Władze w Kijowie zabrały głos i zapowiedziały konkretne działania wobec tysięcy swoich obywateli mieszkających nad Wisłą. Jak podkreśla Iryna Wereszczuk – „nie można ignorować coraz trudniejszej sytuacji Ukraińców w Polsce”.
Ukraina reaguje na zmiany w Polsce. „Nie możemy ignorować”
Kijów uważnie śledzi zmiany w polskich przepisach dotyczących uchodźców z Ukrainy. Zastępczyni szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Iryna Wereszczuk, ogłosiła, że jej kraj musi przygotować system wsparcia socjalnego dla powracających obywateli. To reakcja na stopniowe zaostrzanie zasad pobytu Ukraińców w Polsce, które w szczególny sposób dotyka osoby starsze, samotne matki czy osoby z niepełnosprawnościami.
Wsparcie dla powracających
Wereszczuk w rozmowie z agencją Interfax-Ukraina zaznaczyła, że sytuacja części uchodźców staje się coraz trudniejsza. – Nie jest im tu łatwo. Szczególnie ciężko mają osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, samotne matki z małymi dziećmi oraz inne wrażliwe kategorie naszych obywateli – powiedziała.
Dlatego dla powracających Ukraińców mają zostać przygotowane tymczasowe mieszkania oraz wsparcie humanitarne i medyczne. Wereszczuk podkreśliła, że państwo ukraińskie musi zawczasu zbudować odpowiedni system socjalny.
Kwestia dla Platformy ds. Ukraińców za granicą
Sprawa powrotu obywateli z Polski trafi pod obrady Platformy ds. Ukraińców za granicą. W rozmowach mają uczestniczyć przedstawiciele ukraińskich władz, organizacje społeczne i międzynarodowe, a także polscy partnerzy. Według Wereszczuk współpraca między instytucjami będzie kluczowa, by skutecznie odpowiedzieć na rosnące potrzeby.
Polska uszczelnia system
Nowe przepisy w Polsce przewidują przedłużenie legalnego pobytu uchodźców do 4 marca 2026 roku. Jednocześnie rząd planuje uszczelnienie systemu świadczeń socjalnych. Wypłaty, takie jak 800 plus, mają być powiązane z aktywnością zawodową, osiąganiem minimalnego dochodu i uczęszczaniem dzieci do polskich szkół.
Dodatkowo planowana jest integracja baz danych różnych instytucji, aby lepiej kontrolować uprawnienia i ograniczać nadużycia. Rząd rozważa także wprowadzenie ograniczeń w dostępie do niektórych świadczeń zdrowotnych dla dorosłych Ukraińców.
Rosnące napięcia społeczne
Choć formalnie uchodźcy będą mogli przebywać w Polsce jeszcze przez ponad rok, nowe zasady budzą kontrowersje i obawy. Z jednej strony mają chronić polski system socjalny, z drugiej – skłaniają Ukrainę do szybszego przygotowania planu powrotów i wsparcia dla swoich obywateli.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.