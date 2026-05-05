Polska zmaga się z suszą jakiej dawno nie było. Poziom wód jak pod koniec lata
Choć pogoda zachęca do spędzania czasu na zewnątrz, eksperci biją na alarm. Poziom wód w polskich rzekach jest wyjątkowo niski jak na tę porę roku, a najnowsze dane przypominają raczej końcówkę lata niż początek wiosny. To sygnał, że problem suszy może w najbliższych miesiącach wyraźnie się pogłębić.
Niski poziom wód w Polsce. Eksperci ostrzegają przed narastającym problemem
Mimo ciepłej i słonecznej pogody sytuacja hydrologiczna w Polsce budzi coraz większy niepokój. Najnowsze dane pokazują, że poziom wód w rzekach jest wyjątkowo niski jak na tę porę roku, a eksperci mówią wprost o narastającym problemie suszy.
Dane jak z końca lata
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że aż 74 proc. stacji hydrologicznych notuje niski stan wody. Tylko niewielki odsetek rzek utrzymuje poziom wysoki.
Eksperci podkreślają, że takie wartości są typowe raczej dla końcówki lata, a nie dla wiosny.
Susza pogłębia się od lat
Problem niedoboru wody w Polsce nie jest nowy, ale w ostatnich latach wyraźnie się nasila. Tegoroczna zima nie poprawiła sytuacji, a opady śniegu miały jedynie krótkotrwały wpływ na bilans wodny.
W praktyce oznacza to, że kraj wszedł w nowy sezon z już istniejącym deficytem wody.
Wysokie temperatury pogarszają sytuację
Prognozy wskazują na kolejne ciepłe miesiące. Wysokie temperatury przyspieszają parowanie, co dodatkowo obniża poziom wód w rzekach i glebie.
Eksperci zwracają uwagę, że nawet jeśli pojawią się opady, nie będą one w stanie szybko odwrócić sytuacji.
Deszcz nie rozwiąże problemu
Choć w prognozach pojawiają się informacje o opadach i burzach, ich wpływ może być ograniczony.
Woda po intensywnych opadach często nie wsiąka w glebę, lecz spływa, co nie poprawia długoterminowej sytuacji hydrologicznej.
Nowa rzeczywistość w Polsce
Eksperci podkreślają, że sucha wiosna zaczyna stawać się normą. Zjawisko to powtarza się w kolejnych latach i wymaga systemowych działań.
Kluczowe znaczenie ma zatrzymywanie wody opadowej i jej efektywne wykorzystanie.
Warszawa i duże miasta odczują skutki
W dużych ośrodkach, takich jak Warszawa, niedobór wody może wpływać na gospodarkę, zieleń miejską i codzienne funkcjonowanie mieszkańców.
Eksperci ostrzegają, że bez odpowiednich działań problem może się pogłębiać.
Co to oznacza dla Ciebie? Najważniejsze wnioski
– możliwe ograniczenia w dostępie do wody
– wyższe ryzyko suszy w rolnictwie
– wpływ na ceny żywności
– konieczność oszczędzania wody
– większe znaczenie retencji i zbierania deszczówki
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.