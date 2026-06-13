Polska znika w oczach. Setki miejscowości wymierają, dramatyczny podział kraju na mapie demograficznej

Polska pęka na pół. Podczas gdy wielkie metropolie i ich „obwarzanki” pęcznieją od nowych mieszkańców, reszta kraju zamienia się w demograficzną pustynię. Eksperci biją na alarm: z mapy znika coraz więcej gmin, a małe ojczyzny przed ostatecznym upadkiem trzyma przy życiu już tylko jeden czynnik.

Kwadratura koła w Polsce C. Dlaczego prowincja zamiera? Statystyki są bezlitosne. Od 2010 roku już ponad 500 polskich gmin straciło ponad 10 proc. swoich mieszkańców. W około stu przypadkach ubytek ten przekroczył 20 proc., a są na mapie miejsca, z których w ciągu zaledwie 15 lat wyparowała jedna trzecia lokalnej społeczności. Polska wchodzi w najgorszy etap kryzysu demograficznego – w latach 2020-2026 ubyło nam prawie milion obywateli. Demografowie nazywają ten proces „kwadraturą koła”. Na terenach tzw. Polski C brakuje nowoczesnych pracodawców i dobrze płatnych posad. To wypycha najbardziej ambitnych i wykształconych młodych ludzi – w szczególności kobiety w wieku rozrodczym – do wielkich ośrodków. Efekt? Drastyczny spadek liczby urodzeń (nawet o 50 proc.) i brak jakichkolwiek perspektyw na przyciągnięcie inwestorów, którzy nie mają tam kogo zatrudniać.

Unijna kroplówka. Fasady ładne, ale w środku brakuje życia Prof. Piotr Szukalski, ceniony badacz z Uniwersytetu Łódzkiego, zwraca uwagę na paradoks polskiej prowincji. Gdyby nie polityka spójności Unii Europejskiej, wyludnianie postępowałoby jeszcze szybciej. To miliardy z Brukseli posłużyły do renowacji rynków, budowy dróg, kanalizacji i odnowienia elewacji w zapuszczonych miasteczkach. Rozwój bez silnika: Problem polega na tym, że choć wyludniająca się Polska C wygląda uroczo i schludnie, brakuje w niej gospodarczego motoru napędowego. Turystyka, na którą stawia wiele gmin, opiera się na niskich płacach i sezonowości, zasilając portfele wielkich inwestorów, a nie lokalnych mieszkańców. Z kolei zmodernizowane rolnictwo potrzebuje dziś o jedną trzecią mniej rąk do pracy niż jeszcze dekadę temu.

Archipelag wzrostu i ocean wyludnienia. Kto zyskuje, a kto traci? Polska A kurczy się terytorialnie, ale rośnie w siłę. To zaledwie pięć stolic województw (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław i wyjątkowo silnie zasysający Podkarpacie Rzeszów) oraz ich strefy podmiejskie. Absolutnym rekordzistą w skali kraju jest podolsztyńska Stawiguda, w której populacja powiększyła się przez 15 lat aż 2,5-krotnie! Niezwykle szybko rosną też podwrocławskie Siechnice, Kosakowo (Trójmiasto) czy Dopiewo (k. Poznania). Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w byłych miastach wojewódzkich (obecnie miastach na prawach powiatu). Bytom, Zabrze, Wałbrzych, ale też Sopot, Częstochowa, Radom, Włocławek czy odcięty komunikacyjnie Płock notują potężne odpływy ludności. Wśród najmniejszych miejscowości niechlubny rekord bije nadmorski Hel oraz podlaskie Kleszczele – obie gminy straciły po 25 proc. swoich obywateli. Tabela: Bieguny polskiej demografii (Lata 2009-2024) Kategoria terytorialna Liderzy wzrostu (Polska A) Najszybciej wyludniające się (Polska C) Duże aglomeracje Rzeszów, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław Łódź, Kielce, Katowice, Bydgoszcz, Zielona Góra Miasta i Gminy Miejskie Grodzisk Maz., Piaseczno, Wieliczka, Siechnice, Marki Bytom, Zabrze, Wałbrzych, Sopot, Kamienna Góra Najmniejsze gminy wiejskie Stawiguda (rekord 250%), Kosakowo, Dopiewo, Lesznowola Hel, Kleszczele (spadek o ok. 25%), Czyże, Dubicze Cerkiewne Okrutna demograficzna matematyka wymusi wkrótce na lokalnych władzach bolesne kroki. Koncepcja tzw. „inteligentnego kurczenia się” (smart shrinking) stanie się koniecznością. Samorządy, mierząc się z brakiem mieszkańców, będą zmuszone do zamykania kolejnych wiejskich szkół, cięcia nierentownych kursów transportu publicznego, a nawet redukcji kadrowych w urzędach. To z kolei nakręci kolejną falę ucieczek do wielkich miast. Proces ten, zdaniem badaczy, w większości kraju jest już nie do zatrzymania.