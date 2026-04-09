Polska zwiększa zapasy złota. Glapiński ma jasny cel
NBP zwiększa rezerwy złota. Prezes zapowiada kolejne zakupy
Narodowy Bank Polski kontynuuje strategię zwiększania rezerw złota. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że bank wykorzystał spadek cen kruszcu i zwiększył jego zasoby. W planach jest dalsze powiększanie rezerw.
NBP posiada obecnie około 580 ton złota. To efekt ostatnich zakupów dokonanych w okresie spadku cen na rynkach światowych. Celem banku centralnego jest osiągnięcie poziomu 700 ton. Jak podkreślił prezes NBP, decyzja o zakupie była związana z sytuacją na rynkach i okazją cenową, która pojawiła się po wydarzeniach na Bliskim Wschodzie.
Cena złota w ostatnich tygodniach wyraźnie się zmieniała. Przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie wynosiła około 5200 dolarów za uncję, by później spaść do poziomu około 4100 dolarów. Tego typu wahania są typowe dla okresów zwiększonej niepewności geopolitycznej. Złoto od lat uznawane jest za tzw. bezpieczną przystań dla kapitału.
Równolegle rośnie zainteresowanie inwestowaniem w kruszec wśród Polaków. Z badania UCE Research i Briju wynika, że blisko 39 proc. ankietowanych uważa obecną sytuację za dobry moment na zakup złota. Jednocześnie ponad 40 proc. badanych nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie. Działania NBP wskazują na strategię zwiększania bezpieczeństwa finansowego kraju poprzez dywersyfikację rezerw. Większy udział złota może stabilizować system finansowy w okresach niepewności.
Dla indywidualnych inwestorów sygnałem może być rosnące znaczenie złota jako formy lokowania oszczędności. Jednocześnie decyzje inwestycyjne wymagają analizy ryzyka i sytuacji rynkowej.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.