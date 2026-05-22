Polskę uderzy fala upałów. IMGW ostrzega przed temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni
Najbliższy weekend przyniesie wyraźne ocieplenie i dużo słońca w całej Polsce. Synoptycy prognozują, że na zachodzie kraju temperatura może lokalnie sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Mimo letniej aury miejscami pojawią się również przelotne opady deszczu i burze z silniejszym wiatrem.
Sobota pod znakiem słońca i wysokich temperatur
Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że sobota upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Chmur będzie niewiele, a w wielu regionach dominować ma słoneczna pogoda.
Temperatura wyniesie od około 21 stopni na Suwalszczyźnie do 24 stopni w centrum kraju. Najcieplej zrobi się na zachodzie Polski, gdzie termometry pokażą nawet 27–29 stopni. Lokalnie przy granicy z Niemcami możliwe będzie niemal 30 stopni Celsjusza.
Nieco chłodniej pozostanie nad morzem oraz w rejonach podgórskich. Na Półwyspie Helskim i w kotlinach karpackich temperatura wyniesie od 18 do 21 stopni.
Wiatr będzie słaby, głównie z kierunków północnych. Jedynie nad Bałtykiem może okresami być umiarkowany.
Niedziela jeszcze cieplejsza. Możliwe burze
W niedzielę ciepła aura utrzyma się praktycznie w całej Polsce. IMGW prognozuje małe i umiarkowane zachmurzenie, ale miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze.
Największe ryzyko burz przewidywane jest na południu i południowym zachodzie kraju. W czasie wyładowań możliwe będą intensywniejsze opady deszczu do około 15 mm oraz silniejsze porywy wiatru dochodzące do 65 km/h.
Temperatura w niedzielę wyniesie od około 20 stopni na północy do 25 stopni w centrum i na południu Polski. Najcieplej ponownie będzie na zachodzie kraju, gdzie lokalnie termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza.
Najchłodniej pozostanie nad samym morzem. W pasie nadmorskim prognozowane jest od 15 do 19 stopni.
Warszawa: szykuje się na pierwszy tak ciepły weekend
W Warszawie weekend zapowiada się bardzo ciepło i słonecznie. W sobotę termometry w stolicy pokażą około 24 stopni Celsjusza, a mieszkańcy mogą liczyć na przyjemną, niemal letnią aurę. Jeszcze cieplej będzie w niedzielę, kiedy temperatura wzrośnie do około 26 stopni. Synoptycy nie wykluczają jednak chwilowego wzrostu zachmurzenia oraz lokalnych, przelotnych opadów deszczu w drugiej części dnia.
Polacy szykują się na pierwszy tak ciepły weekend
Po chłodniejszych dniach wielu mieszkańców Polski wykorzysta weekendową pogodę na odpoczynek i aktywność na świeżym powietrzu. Synoptycy przypominają jednak, że przy wysokich temperaturach warto pamiętać o odpowiednim nawodnieniu oraz ostrożności podczas burz.
Eksperci zwracają uwagę, że lokalne gwałtowne zjawiska pogodowe mogą pojawić się szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych.
