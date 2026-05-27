Polski kapitan w rękach lekarzy z Gdyni po śmiertelnym rejsie. Cztery testy i specjalna kwarantanna

Nocna ewakuacja medyczna i izolacja w Gdyni

Jan Dobrogowski, polski kapitan jednostki pasażerskiej MV Hondius, przebywa obecnie w izolatce Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Dowódca został bezpiecznie przetransportowany do Polski w godzinach wieczornych 24 maja 2026 roku. Operację powrotu do kraju zorganizował i zabezpieczył wyspecjalizowany Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej, działający na zlecenie polskich władz.

Natychmiast po lądowaniu kapitan trafił pod opiekę lekarzy z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, gdzie wdrożono rygorystyczne procedury diagnostyczne. We wtorek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH przeprowadził już czwarty z kolei test laboratoryjny na obecność groźnego patogenu w organizmie marynarza. Wynik analizy okazał się ujemny, a kapitan nie wykazuje obecnie żadnych klinicznych objawów chorobowych.

Tragedia na Atlantyku: Śmiertelny rejs z Argentyny

Kryzys sanitarny na pokładzie MV Hondius rozpoczął się wiosną. Statek wyruszył na początku kwietnia z południowych rejonów Argentyny w rejs wycieczkowy po Oceanie Atlantyckim. Już 3 maja Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała opinii publicznej dramatyczną informację o nagłej śmierci trzech osób przebywających na wycieczkowcu.

Szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, potwierdził, że do bazy organizacji wpłynęły oficjalne raporty o łącznie 12 zdiagnozowanych przypadkach zakażeń. W obliczu zagrożenia epidemiologicznego jednostka przerwała rejs i 18 maja zawinęła do portu w Rotterdamie (Holandia), gdzie poddano ją całkowitej, rygorystycznej dekontaminacji i dezynfekcji. Polski kapitan, po zabezpieczeniu procedur portowych, opuścił pokład w sobotę 23 maja.

Kluczowe parametry kryzysu sanitarnego na MV Hondius (2026 r.)

Obszar weryfikacji medycznej Status i szczegóły epidemiologiczne Identyfikacja patogenu Gatunek hantawirusa: Andes (pochodzenie: Ameryka Południowa). Bilans ofiar na statku 12 potwierdzonych zakażeń, w tym 3 przypadki śmiertelne. Stan zdrowia kapitana Asymptomatyczny (brak objawów), 4. test dał wynik negatywny. Ramy czasowe kwarantanny Obowiązkowa izolacja w Gdyni potrwa do 21 czerwca 2026 roku. Instytucje nadzorujące Państwowa Inspekcja Sanitarna, GIS we współpracy z WHO oraz ECDC.

Wirus Andes pod ścisłym nadzorem międzynarodowym

Badania laboratoryjne potwierdziły, że załoga i pasażerowie wycieczkowca zostali zainfekowani południowoamerykańską odmianą hantawirusa o nazwie Andes. Jest to niezwykle niebezpieczny szczep, charakteryzujący się wysoką śmiertelnością. Naturalnym rezerwuarem tego patogenu w środowisku są dziko żyjące gryzonie, a człowiek zaraża się najczęściej poprzez kontakt z ich odchodami lub wdychanie skażonego pyłu.

Procedury bezpieczeństwa: Decyzja o odizolowaniu polskiego kapitana w trójmiejskiej placówce medycznej aż do trzeciej dekady czerwca jest w pełni zgodna z międzynarodowymi protokołami kryzysowymi. Działania te realizowane są na podstawie wytycznych Europejskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC) oraz zaleceń WHO. Inspektorzy sanepidu prowadzą codzienny, całodobowy monitoring parametrów życiowych izolowanego mężczyzny.

Służby sanitarne uspokajają, że sytuacja jest pod pełną kontrolą, a transport medyczny kapitana do kraju odbył się w warunkach najwyższego reżimu sanitarnego, co wyklucza jakiekolwiek ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa Andes na terytorium Polski.