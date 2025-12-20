Polski konsulat celem ataku. Incydent tuż przed szczytem UE
W nocy doszło do ataku na polski konsulat w Brukseli, który został oblany czerwoną farbą i oszpecony obraźliwymi hasłami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło incydent i podkreśliło jego polityczny charakter, a sprawę bada belgijska policja.
Atak na polski konsulat w Brukseli. Placówkę oblano czerwoną farbą
W nocy z czwartku na piątek doszło do dewastacji Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli. Nieznani sprawcy oblali budynek czerwoną farbą i umieścili obraźliwe, polityczne hasła. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło incydent, a sprawą zajmuje się belgijska policja.
Co się wydarzyło?
Do ataku doszło około godziny 3 nad ranem, w czasie gdy w Brukseli trwały przygotowania do kluczowego szczytu Unii Europejskiej poświęconego finansowaniu Ukrainy. Czerwonym płynem oblano elewację, drzwi wejściowe oraz godło państwowe umieszczone na budynku.
Na tablicy konsulatu pojawił się anglojęzyczny napis „Killers”, a na murze dodatkowe wulgarne hasła. Przed wejściem rozrzucono także psie odchody, co miało charakter wyraźnej prowokacji.
Reakcja MSZ i służb
Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że napisy miały charakter polityczny i były wymierzone w bezpieczeństwo Polski oraz Unii Europejskiej. Sprawa została niezwłocznie zgłoszona belgijskim służbom.
Belgijska policja zabezpieczyła monitoring z okolicy konsulatu. Według wstępnych ustaleń nagrania pokazują grupę trzech lub czterech zamaskowanych osób. Jedna z nich miała rejestrować zdarzenie telefonem. Śledczy analizują materiał wideo i prowadzą czynności wyjaśniające.
Szybkie usunięcie śladów ataku
Władze gminy Etterbeek, na terenie której znajduje się placówka, zareagowały natychmiast. Specjalistyczna ekipa usunęła napisy i ślady farby w ciągu kilku godzin. Obecnie na budynku nie ma widocznych oznak dewastacji.
Belgijskie służby zapowiedziały także zwiększenie patroli w rejonie konsulatu, aby zapobiec kolejnym incydentom.
Możliwy kontekst polityczny
Pracownicy placówki, wypowiadający się nieoficjalnie, wskazują, że atak może mieć związek z napiętą sytuacją polityczną w Europie. W tle pojawiają się protesty przeciwko polityce migracyjnej UE, działaniom Frontexu oraz debata wokół bezpieczeństwa granic zewnętrznych Unii.
To nie pierwszy przypadek ataku na polskie placówki dyplomatyczne. W 2022 roku czerwoną farbą oblano ambasadę RP w Moskwie, a w 2025 roku podczas demonstracji w Warszawie doszło do dewastacji budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Atak na polski konsulat w Brukseli miał charakter symboliczny i polityczny. Choć szkody materialne zostały szybko usunięte, incydent wzmacnia obawy o bezpieczeństwo placówek dyplomatycznych w kontekście rosnących napięć międzynarodowych. Sprawa pozostaje w toku, a belgijska policja kontynuuje śledztwo.
