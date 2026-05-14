Polski paszport nie dla każdego! Rząd zapowiada rygorystyczne warunki
Wydłużony okres rezydencji i wymagania językowe
Jedną z kluczowych propozycji jest wydłużenie wymaganego okresu legalnego pobytu w Polsce do ośmiu lat. Według założeń cudzoziemiec musiałby spędzić trzy lata na pobycie czasowym oraz pięć lat na pobycie stałym. Dodatkowo planowane jest zaostrzenie wymogów językowych poprzez podniesienie poziomu wymaganego certyfikatu do poziomu B2.
Egzamin państwowy i deklaracja lojalności
Nowe przepisy mają wprowadzić obowiązkowy egzamin państwowy składający się z około 40 pytań. Test będzie obejmował wiedzę z zakresu historii Polski, wartości konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Sprawdzian ten ma potwierdzać, że kandydat rozumie i akceptuje fundamenty polskiego państwa.
Kolejnym nowym elementem będzie obowiązek złożenia deklaracji lojalności. Wprowadzony zostanie również wymóg rezydencji podatkowej, co ma stanowić gwarancję, że osoba ubiegająca się o paszport wiąże swój interes życiowy i ekonomiczny wyłącznie z Polską.
Prace nad projektem
Podczas debaty sejmowej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska przypomniała, że trwają prace nad rządowym projektem zmian. Resort wskazuje, że obecne praktyki wymagają uszczelnienia, aby polski paszport otrzymywały osoby realnie związane z polską kulturą i państwem.
