Polski rynek mleczarski zagrożony? Mleczarnie mówią wprost o umowie UE-Mercosur

6 maja 2026 09:03 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Polscy producenci mleka alarmują o problemach z eksportem do Brazylii. Choć formalnie rynek miał być otwarty, w praktyce pojawiają się bariery, które skutecznie blokują sprzedaż produktów. Branża wskazuje na dodatkowe wymagania po stronie brazylijskiej i apeluje o pilne działania na szczeblu rządowym, które pozwolą wyjaśnić sytuację i odblokować handel.

Pracownik mleczarni stoi przy linii produkcyjnej. Grafika poglądowa generowana automatycznie przy pomocy Gemini

Problemy z eksportem do Brazylii. Polscy producenci wskazują na bariery

Polska branża mleczarska alarmuje o trudnościach w eksporcie do Brazylii. Choć formalnie obowiązują uzgodnione dokumenty, w praktyce dostęp do rynku pozostaje ograniczony.

Uzgodnienia są, ale nie działają

Polska i Brazylia od kilku lat mają uzgodnione świadectwa weterynaryjne dla produktów mlecznych. Według przedstawicieli branży dokumenty te nie są jednak respektowane w praktyce.

Oznacza to, że mimo formalnego otwarcia rynku, eksport pozostaje bardzo ograniczony.

Dodatkowe wymagania po stronie Brazylii

Producenci wskazują, że brazylijska strona oczekuje dodatkowych badań i dokumentów, które nie są standardowo wykonywane w Polsce.

W efekcie firmy napotykają na bariery, które uniemożliwiają realizację eksportu.

Minimalny eksport mimo potencjału

Dane branżowe pokazują, że od momentu uzgodnienia dokumentów eksport był znikomy.

Do Brazylii trafiły jedynie niewielkie ilości produktów, co nie odpowiada potencjałowi polskiego sektora mleczarskiego.

Sprawa na poziomie rządowym

Ministerstwo rolnictwa wskazuje, że problem wymaga dalszych rozmów. Możliwe są działania na poziomie międzyrządowym, aby wyjaśnić rozbieżności w interpretacji przepisów.

Planowane są także bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami Brazylii.

Unia Europejska zwraca uwagę na ograniczenia

Według dostępnych informacji, również instytucje unijne wskazują na utrudnienia w dostępie do rynku brazylijskiego.

Może to mieć znaczenie w kontekście szerszych relacji handlowych między UE a krajami Mercosur.

Potrzeba wsparcia na miejscu

Branża postuluje wzmocnienie obecności Polski w regionie, m.in. poprzez powołanie przedstawiciela ds. rolnictwa.

Takie rozwiązanie mogłoby pomóc w rozwiązywaniu bieżących problemów i ułatwić kontakt z partnerami handlowymi.

Co to oznacza dla rynku?

– ograniczony eksport produktów mlecznych
– niewykorzystany potencjał rynku zagranicznego
– możliwe działania dyplomatyczne
– znaczenie współpracy międzynarodowej
– wpływ na przyszłe umowy handlowe

