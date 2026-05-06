Polski rynek mleczarski zagrożony? Mleczarnie mówią wprost o umowie UE-Mercosur
Polscy producenci mleka alarmują o problemach z eksportem do Brazylii. Choć formalnie rynek miał być otwarty, w praktyce pojawiają się bariery, które skutecznie blokują sprzedaż produktów. Branża wskazuje na dodatkowe wymagania po stronie brazylijskiej i apeluje o pilne działania na szczeblu rządowym, które pozwolą wyjaśnić sytuację i odblokować handel.
Problemy z eksportem do Brazylii. Polscy producenci wskazują na bariery
Uzgodnienia są, ale nie działają
Polska i Brazylia od kilku lat mają uzgodnione świadectwa weterynaryjne dla produktów mlecznych. Według przedstawicieli branży dokumenty te nie są jednak respektowane w praktyce.
Oznacza to, że mimo formalnego otwarcia rynku, eksport pozostaje bardzo ograniczony.
Dodatkowe wymagania po stronie Brazylii
Producenci wskazują, że brazylijska strona oczekuje dodatkowych badań i dokumentów, które nie są standardowo wykonywane w Polsce.
W efekcie firmy napotykają na bariery, które uniemożliwiają realizację eksportu.
Minimalny eksport mimo potencjału
Dane branżowe pokazują, że od momentu uzgodnienia dokumentów eksport był znikomy.
Do Brazylii trafiły jedynie niewielkie ilości produktów, co nie odpowiada potencjałowi polskiego sektora mleczarskiego.
Sprawa na poziomie rządowym
Ministerstwo rolnictwa wskazuje, że problem wymaga dalszych rozmów. Możliwe są działania na poziomie międzyrządowym, aby wyjaśnić rozbieżności w interpretacji przepisów.
Planowane są także bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami Brazylii.
Unia Europejska zwraca uwagę na ograniczenia
Według dostępnych informacji, również instytucje unijne wskazują na utrudnienia w dostępie do rynku brazylijskiego.
Może to mieć znaczenie w kontekście szerszych relacji handlowych między UE a krajami Mercosur.
Potrzeba wsparcia na miejscu
Branża postuluje wzmocnienie obecności Polski w regionie, m.in. poprzez powołanie przedstawiciela ds. rolnictwa.
Takie rozwiązanie mogłoby pomóc w rozwiązywaniu bieżących problemów i ułatwić kontakt z partnerami handlowymi.
Co to oznacza dla rynku?
– ograniczony eksport produktów mlecznych
– niewykorzystany potencjał rynku zagranicznego
– możliwe działania dyplomatyczne
– znaczenie współpracy międzynarodowej
– wpływ na przyszłe umowy handlowe
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.