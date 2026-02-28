Polski rząd alarmuje: „Natychmiast opuść”. Pilny apel do Polaków w regionie

28 lutego 2026 18:55 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polskie władze wydały pilny komunikat do obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu i Libanu oraz unikanie podróży do całego regionu, w tym do Izraela.

Fot. Warszawa w Pigułce

To jedno z najmocniejszych ostrzeżeń wydanych w ostatnim czasie.

Bezpieczeństwo pod znakiem zapytania

W komunikacie podkreślono, że sytuacja w regionie jest niestabilna i dynamiczna. Polacy przebywający w Iranie, Libanie lub Izraelu powinni niezwłocznie podjąć działania zabezpieczające.

Rząd zaleca:

– zabezpieczenie dokumentów,
– przygotowanie środków finansowych,
– rejestrację w systemie Odyseusz,
– ścisłe monitorowanie komunikatów służb.

System Odyseusz umożliwia polskim służbom szybki kontakt z obywatelami w sytuacjach kryzysowych.

Kontakt do konsulów

Kancelaria Premiera przypomniała również numery alarmowe do polskich placówek konsularnych:

Teheran: +98 902 910 4940
Bagdad: +961 71 00 2915
Tel Awiw: +972 547 444 106

Osoby potrzebujące wsparcia powinny kontaktować się bezpośrednio z odpowiednią placówką.

Apel o rozwagę

Rząd podkreśla, że obecnie należy unikać podróży do regionu. Osoby planujące wyjazd powinny rozważyć jego przełożenie. Sytuacja może zmieniać się bardzo szybko, a dostęp do lotnisk i przestrzeni powietrznej bywa ograniczany z dnia na dzień.

Polskie władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i nielekceważenie zagrożeń.

W najbliższych godzinach możliwe są kolejne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie.

