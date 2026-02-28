Polski rząd alarmuje: „Natychmiast opuść”. Pilny apel do Polaków w regionie
Polskie władze wydały pilny komunikat do obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu i Libanu oraz unikanie podróży do całego regionu, w tym do Izraela.
To jedno z najmocniejszych ostrzeżeń wydanych w ostatnim czasie.
Bezpieczeństwo pod znakiem zapytania
W komunikacie podkreślono, że sytuacja w regionie jest niestabilna i dynamiczna. Polacy przebywający w Iranie, Libanie lub Izraelu powinni niezwłocznie podjąć działania zabezpieczające.
Rząd zaleca:
– zabezpieczenie dokumentów,
– przygotowanie środków finansowych,
– rejestrację w systemie Odyseusz,
– ścisłe monitorowanie komunikatów służb.
System Odyseusz umożliwia polskim służbom szybki kontakt z obywatelami w sytuacjach kryzysowych.
Kontakt do konsulów
Kancelaria Premiera przypomniała również numery alarmowe do polskich placówek konsularnych:
Teheran: +98 902 910 4940
Bagdad: +961 71 00 2915
Tel Awiw: +972 547 444 106
Osoby potrzebujące wsparcia powinny kontaktować się bezpośrednio z odpowiednią placówką.
Apel o rozwagę
Rząd podkreśla, że obecnie należy unikać podróży do regionu. Osoby planujące wyjazd powinny rozważyć jego przełożenie. Sytuacja może zmieniać się bardzo szybko, a dostęp do lotnisk i przestrzeni powietrznej bywa ograniczany z dnia na dzień.
Polskie władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i nielekceważenie zagrożeń.
W najbliższych godzinach możliwe są kolejne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.