Ponad 14 tys. zł odprawy w 2026 roku. Nawet przy najniższej pensji. Skąd się bierze taka kwota?
W 2026 roku pracownik zarabiający najniższą krajową może otrzymać odprawę przekraczającą 14 tys. zł. To efekt wyższej płacy minimalnej oraz przepisów regulujących zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Wyjaśniamy, kiedy taka kwota przysługuje i od czego dokładnie zależy.
Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?
Prawo do odprawy pieniężnej pojawia się w sytuacji, gdy umowa o pracę zostaje rozwiązana z inicjatywy pracodawcy z przyczyn niedotyczących pracownika. Dotyczy to przede wszystkim tzw. zwolnień grupowych, ale w praktyce odprawa może przysługiwać także przy zwolnieniach indywidualnych, jeśli firma spełnia określone warunki.
Przepisy obejmują pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Zwolnienie musi nastąpić w określonej skali i w krótkim czasie, aby zostało uznane za zwolnienie grupowe.
Od czego zależy wysokość odprawy?
Wysokość odprawy zależy wyłącznie od stażu pracy u danego pracodawcy. Ustawa przewiduje trzy progi:
– jednomiesięczne wynagrodzenie przy zatrudnieniu krótszym niż dwa lata,
– dwumiesięczne wynagrodzenie przy stażu od dwóch do ośmiu lat,
– trzymiesięczne wynagrodzenie przy stażu przekraczającym osiem lat.
Odprawa liczona jest na podstawie miesięcznego wynagrodzenia pracownika obowiązującego w dniu rozwiązania umowy.
Dlaczego w 2026 roku kwota jest tak wysoka?
Kluczowe znaczenie ma wzrost minimalnego wynagrodzenia. Od 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. To właśnie ta kwota stanowi podstawę do obliczeń w przypadku pracowników zarabiających najniższą krajową.
Przy stażu pracy przekraczającym osiem lat odprawa wynosi trzykrotność wynagrodzenia. W efekcie pracownik otrzymujący płacę minimalną może dostać nawet 14 418 zł brutto.
Jest też górny limit odprawy
Ustawodawca wprowadził maksymalny limit odprawy. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania umowy.
W 2026 roku oznacza to kwotę 72 090 zł brutto. Taki poziom odprawy dotyczy jednak wyłącznie najlepiej zarabiających pracowników, których miesięczne wynagrodzenie znacząco przekracza średnią krajową.
Co to oznacza dla pracowników z najniższą pensją?
Dla osób zarabiających płacę minimalną odprawa może stanowić realne zabezpieczenie finansowe na czas poszukiwania nowej pracy. Wysokość świadczenia jest niezależna od sytuacji materialnej pracownika i przysługuje z mocy prawa, jeśli spełnione są warunki ustawowe.
Warto pamiętać, że odprawa nie zastępuje innych uprawnień. Pracownik zachowuje prawo do okresu wypowiedzenia, dni wolnych na poszukiwanie pracy oraz świadczeń z urzędu pracy.
Co warto sprawdzić przed rozwiązaniem umowy?
Przed podpisaniem porozumienia lub przyjęciem wypowiedzenia warto upewnić się, czy rozwiązanie umowy następuje z przyczyn niedotyczących pracownika. To kluczowe dla prawa do odprawy.
Eksperci radzą także, by nie rezygnować z przysługujących świadczeń bez konsultacji, ponieważ w wielu przypadkach odprawa należy się nawet wtedy, gdy rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron.
Podsumowanie
W 2026 roku odprawa przy najniższej pensji może przekroczyć 14 tys. zł, co jest bezpośrednim skutkiem wzrostu płacy minimalnej i obowiązujących przepisów o zwolnieniach. Dla wielu pracowników to istotne zabezpieczenie finansowe w trudnym momencie utraty pracy.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.