Ponad 14 tys. zł odprawy w 2026 roku. Nawet przy najniższej pensji. Skąd się bierze taka kwota?

8 stycznia 2026 13:00 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

 

W 2026 roku pracownik zarabiający najniższą krajową może otrzymać odprawę przekraczającą 14 tys. zł. To efekt wyższej płacy minimalnej oraz przepisów regulujących zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Wyjaśniamy, kiedy taka kwota przysługuje i od czego dokładnie zależy.

Nawet ponad 14 tys. zł odprawy w 2026 roku. Skąd taka kwota przy najniższej pensji

W 2026 roku pracownik zarabiający najniższą krajową może otrzymać odprawę przekraczającą 14 tys. zł. To efekt wzrostu płacy minimalnej oraz zasad obowiązujących przy rozwiązywaniu umów z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Choć kwota może zaskakiwać, wynika wprost z obowiązujących przepisów.

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?

Prawo do odprawy pieniężnej pojawia się w sytuacji, gdy umowa o pracę zostaje rozwiązana z inicjatywy pracodawcy z przyczyn niedotyczących pracownika. Dotyczy to przede wszystkim tzw. zwolnień grupowych, ale w praktyce odprawa może przysługiwać także przy zwolnieniach indywidualnych, jeśli firma spełnia określone warunki.

Przepisy obejmują pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Zwolnienie musi nastąpić w określonej skali i w krótkim czasie, aby zostało uznane za zwolnienie grupowe.

Od czego zależy wysokość odprawy?

Wysokość odprawy zależy wyłącznie od stażu pracy u danego pracodawcy. Ustawa przewiduje trzy progi:

– jednomiesięczne wynagrodzenie przy zatrudnieniu krótszym niż dwa lata,
– dwumiesięczne wynagrodzenie przy stażu od dwóch do ośmiu lat,
– trzymiesięczne wynagrodzenie przy stażu przekraczającym osiem lat.

Odprawa liczona jest na podstawie miesięcznego wynagrodzenia pracownika obowiązującego w dniu rozwiązania umowy.

Dlaczego w 2026 roku kwota jest tak wysoka?

Kluczowe znaczenie ma wzrost minimalnego wynagrodzenia. Od 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. To właśnie ta kwota stanowi podstawę do obliczeń w przypadku pracowników zarabiających najniższą krajową.

Przy stażu pracy przekraczającym osiem lat odprawa wynosi trzykrotność wynagrodzenia. W efekcie pracownik otrzymujący płacę minimalną może dostać nawet 14 418 zł brutto.

Jest też górny limit odprawy

Ustawodawca wprowadził maksymalny limit odprawy. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania umowy.

W 2026 roku oznacza to kwotę 72 090 zł brutto. Taki poziom odprawy dotyczy jednak wyłącznie najlepiej zarabiających pracowników, których miesięczne wynagrodzenie znacząco przekracza średnią krajową.

Co to oznacza dla pracowników z najniższą pensją?

Dla osób zarabiających płacę minimalną odprawa może stanowić realne zabezpieczenie finansowe na czas poszukiwania nowej pracy. Wysokość świadczenia jest niezależna od sytuacji materialnej pracownika i przysługuje z mocy prawa, jeśli spełnione są warunki ustawowe.

Warto pamiętać, że odprawa nie zastępuje innych uprawnień. Pracownik zachowuje prawo do okresu wypowiedzenia, dni wolnych na poszukiwanie pracy oraz świadczeń z urzędu pracy.

Co warto sprawdzić przed rozwiązaniem umowy?

Przed podpisaniem porozumienia lub przyjęciem wypowiedzenia warto upewnić się, czy rozwiązanie umowy następuje z przyczyn niedotyczących pracownika. To kluczowe dla prawa do odprawy.

Eksperci radzą także, by nie rezygnować z przysługujących świadczeń bez konsultacji, ponieważ w wielu przypadkach odprawa należy się nawet wtedy, gdy rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron.

Podsumowanie

W 2026 roku odprawa przy najniższej pensji może przekroczyć 14 tys. zł, co jest bezpośrednim skutkiem wzrostu płacy minimalnej i obowiązujących przepisów o zwolnieniach. Dla wielu pracowników to istotne zabezpieczenie finansowe w trudnym momencie utraty pracy.

