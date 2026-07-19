Ponad 1500 interwencji strażaków po przejściu burz. Najtrudniejsza sytuacja w trzech województwach
Front burzowy, który przechodzi nad Polską, spowodował setki szkód i tysiące zgłoszeń. Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że do godziny 20:00 strażacy odnotowali już ponad 1500 interwencji związanych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
Najwięcej pracy służby mają w trzech województwach:
małopolskim – 620 interwencji,
śląskim – 370 interwencji,
lubelskim – 227 interwencji.
Strażacy są wzywani przede wszystkim do usuwania połamanych drzew i konarów blokujących drogi, zabezpieczania uszkodzonych dachów oraz wypompowywania wody z zalanych budynków i posesji. Intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz lokalnie grad powodują utrudnienia w wielu regionach kraju.
Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Podczas burzy należy unikać przebywania pod drzewami, zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach oraz śledzić komunikaty pogodowe i ostrzeżenia wydawane przez IMGW oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Straż Pożarna podkreśla, że sytuacja jest dynamiczna, a liczba interwencji może nadal rosnąć wraz z przemieszczaniem się frontu burzowego nad kolejnymi regionami Polski.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.