Ponad 1500 interwencji strażaków po przejściu burz. Najtrudniejsza sytuacja w trzech województwach

19 lipca 2026 21:41 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Front burzowy, który przechodzi nad Polską, spowodował setki szkód i tysiące zgłoszeń. Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że do godziny 20:00 strażacy odnotowali już ponad 1500 interwencji związanych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

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Strażak na interwencji Fot. Warszawa w Pigułce
Strażak na interwencji Fot. Warszawa w Pigułce

Najwięcej pracy służby mają w trzech województwach:

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małopolskim – 620 interwencji,
śląskim – 370 interwencji,
lubelskim – 227 interwencji.

Strażacy są wzywani przede wszystkim do usuwania połamanych drzew i konarów blokujących drogi, zabezpieczania uszkodzonych dachów oraz wypompowywania wody z zalanych budynków i posesji. Intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz lokalnie grad powodują utrudnienia w wielu regionach kraju.

Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Podczas burzy należy unikać przebywania pod drzewami, zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach oraz śledzić komunikaty pogodowe i ostrzeżenia wydawane przez IMGW oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Straż Pożarna podkreśla, że sytuacja jest dynamiczna, a liczba interwencji może nadal rosnąć wraz z przemieszczaniem się frontu burzowego nad kolejnymi regionami Polski.

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