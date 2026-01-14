Ponad 2000 złotych miesięcznie! Jakie są warunki nowego świadczenia?
System opieki nad osobami starszymi w Polsce przechodzi największą reformę od lat. Bon Senioralny, który stał się faktem, to program skierowany do osób powyżej 75. roku życia oraz ich pracujących rodzin. Choć kwota wsparcia wynosi maksymalnie 2150 zł, nie są to pieniądze wypłacane „do ręki”. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby gmina sfinansowała opiekę nad Twoim bliskim i dlaczego kryterium dochodowe jest tu kluczowe
Czym jest Bon Senioralny? To nie jest drugi „800 plus”
W przeciwieństwie do tradycyjnych świadczeń pieniężnych, Bon Senioralny jest świadczeniem o charakterze usługowym. Oznacza to, że senior (lub jego rodzina) nie otrzymuje przelewu na konto. Zamiast tego, gmina opłaca wykwalifikowanego opiekuna, który przychodzi do domu seniora i pomaga mu w codziennych czynnościach.
Maksymalna wartość bonu to 2150 zł miesięcznie (odpowiadająca połowie minimalnego wynagrodzenia w określonym czasie projektowym). Kwota ta określa limit wydatków na godziny opieki, jakie mogą zostać przyznane danej osobie.
Dla kogo Bon Senioralny? Warunki są rygorystyczne
Aby skorzystać z programu w 2026 roku, należy spełnić kilka warunków jednocześnie. To tutaj pojawia się najwięcej rozczarowań wśród wnioskodawców:
- Wiek seniora: Minimum 75 lat.
- Kryterium dochodowe seniora: Dochód emerytalny seniora nie może przekraczać określonego progu (obecnie mówi się o kwocie ok. 5000 zł brutto, ale progi te są waloryzowane).
- Aktywność zawodowa rodziny: To najważniejszy i najtrudniejszy warunek. Bon jest przeznaczony dla rodzin, w których dzieci seniora (lub inni opiekunowie) pracują i z tego powodu nie mogą osobiście sprawować opieki. Jeśli dziecko seniora jest na emeryturze, bon zazwyczaj nie przysługuje.
Jakie usługi obejmuje pomoc?
W ramach przyznanych godzin (których wartość sumuje się do kwoty bonu), opiekun może pomóc w:
- zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. robienie zakupów, podawanie leków),
- pomocy w utrzymaniu higieny osobistej,
- załatwianiu spraw urzędowych,
- zapewnieniu kontaktu z otoczeniem.
Ważne: Bon nie pokrywa kosztów zakupu leków, rehabilitacji medycznej czy remontu mieszkania.
Kontrola i weryfikacja: „Niezaspokojona potrzeba opieki”
Aby otrzymać wsparcie, senior musi przejść weryfikację. Pracownik socjalny ocenia tzw. poziom niezaspokojonych potrzeb opiekuńczych. Urząd sprawdza, czy senior faktycznie ma trudności z samodzielnym funkcjonowaniem.
Decyzja o przyznaniu bonu zapada na szczeblu gminy (MOPS/GOPS). To gmina wybiera firmę lub organizację pozarządową, która wyśle opiekuna do domu seniora. Rodzina nie może „zatrudnić” w ramach bonu sąsiada czy kogoś z bliskich – musi to być osoba przeszkolona.
Inne świadczenia dla osób 75+
Jeśli senior nie kwalifikuje się do Bonu Senioralnego, warto pamiętać o innych, faktycznie istniejących formach wsparcia:
- Dodatek Pielęgnacyjny: Wypłacany przez ZUS z urzędu każdemu po 75. roku życia. Kwota jest corocznie waloryzowana w marcu (w 2026 r. wynosi ok. 350-370 zł). To jedyne świadczenie „bez wniosku” i „do ręki”.
- Świadczenie Wspierające: Przeznaczone dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością i wysoką liczbą punktów potrzeby wsparcia. Może wynosić od ok. 700 zł do blisko 4000 zł, ale wymaga przejścia przez komisję wojewódzką.
- Program Leki 65+: Bezpłatne leki z listy Ministerstwa Zdrowia dla wszystkich seniorów (niezależnie od dochodu).
