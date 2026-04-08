Ponad 2300 zł dla każdego Polaka. W zamian miały zniknąć popularne świadczenia, Sejm już zdecydował
Pomysł comiesięcznej wypłaty pieniędzy dla każdego obywatela bez żadnych warunków brzmi jak rewolucja, ale w Polsce był o krok od realnych decyzji. Do Sejmu trafiła propozycja, która mogła całkowicie zmienić system wsparcia społecznego i sposób, w jaki państwo wypłaca pieniądze obywatelom.
Chodzi o koncepcję bezwarunkowego dochodu podstawowego, czyli stałego przelewu dla każdego Polaka niezależnie od wieku, pracy czy dochodów. W przedstawionej propozycji kwota miała wynosić 2333 zł miesięcznie dla osób od trzeciego roku życia. To poziom odpowiadający połowie minimalnego wynagrodzenia.
Na pierwszy rzut oka rozwiązanie wydaje się niezwykle korzystne. Stały dochód gwarantowany oznaczałby większe poczucie bezpieczeństwa finansowego i uproszczenie całego systemu świadczeń. Zamiast wielu różnych dodatków i zasiłków każdy otrzymywałby jedną, regularną kwotę.
Jednak za tą propozycją krył się poważny warunek, który dla wielu osób mógłby być trudny do zaakceptowania. Wprowadzenie takiego rozwiązania oznaczałoby likwidację wielu obecnych świadczeń. Zniknęłyby m.in. 800 plus, dodatki dla bezrobotnych, a także dodatkowe wypłaty dla emerytów. System wsparcia zostałby całkowicie przebudowany, a pieniądze trafiałyby do wszystkich po równo, bez względu na sytuację życiową.
Projekt zakładał także pilotaż w jednym z regionów Polski, gdzie przez wiele lat testowano by skutki takiego rozwiązania. Miał to być eksperyment na dużą skalę, który pozwoliłby ocenić wpływ dochodu podstawowego na rynek pracy, inflację i finanse publiczne.
Eksperci podkreślają, że choć idea brzmi atrakcyjnie, jej wdrożenie wiązałoby się z ogromnymi kosztami i ryzykiem dla gospodarki. Pojawiają się obawy dotyczące spadku aktywności zawodowej oraz wzrostu wydatków państwa.
Sejmowa komisja zajęła się tą propozycją i podjęła decyzję. Projekt nie uzyskał poparcia i został odrzucony. Oznacza to, że na razie nie dojdzie do wprowadzenia powszechnego świadczenia w tej formie.
Co to oznacza dla Ciebie? Na ten moment obecny system świadczeń pozostaje bez zmian, a pomysł bezwarunkowego dochodu podstawowego pozostaje jedynie koncepcją. Jednocześnie dyskusja na ten temat nie znika i możliwe, że w przyszłości podobne rozwiązania wrócą do debaty publicznej.
