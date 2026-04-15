Ponad 250 stron zarzutów. Ziobro może stanąć przed Trybunałem Stanu
Do Sejmu trafił obszerny wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Dokument przygotowany przez posłów koalicji rządzącej liczy ponad 250 stron, zawiera dziesiątki zarzutów oraz liczne materiały dowodowe. Jego złożenie rozpoczyna wieloetapową procedurę, która może zakończyć się jedną z najpoważniejszych decyzji polityczno-prawnych w ostatnich latach.
Wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Do Sejmu trafił obszerny dokument
Do Sejmu trafił wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Dokument przygotowany przez posłów koalicji rządzącej liczy ponad 250 stron i zawiera dziesiątki zarzutów oraz materiałów dowodowych. Sprawa może mieć istotne konsekwencje polityczne i prawne.
Co się wydarzyło?
Wniosek został złożony przez posłów klubów tworzących koalicję rządzącą, w tym Koalicję Obywatelską, Lewicę, PSL, Polskę 2050 oraz Centrum. Jak poinformowano podczas konferencji prasowej w Sejmie, dokument został podpisany przez wymagane grono parlamentarzystów.
Złożenie wniosku to pierwszy krok w procedurze, która może doprowadzić do postawienia byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu.
Co zawiera wniosek?
Dokument jest bardzo obszerny i szczegółowy. Zawiera:
- łącznie 51 zarzutów
- 25 dotyczących naruszeń konstytucji
- 26 związanych z podejrzeniem przestępstw
- 117 dowodów
- listę 68 osób do przesłuchania
Za przygotowanie i reprezentowanie wnioskodawców odpowiada sekretarz klubu KO Jarosław Urbaniak.
Jak wygląda procedura?
Postawienie przed Trybunałem Stanu wymaga spełnienia kilku etapów. Najpierw wniosek musi zostać skierowany do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja analizuje sprawę, prowadzi postępowanie i przygotowuje sprawozdanie. Następnie Sejm podejmuje decyzję w głosowaniu.
Aby doszło do postawienia przed Trybunałem Stanu, potrzebna jest większość 3/5 głosów, czyli co najmniej 276 posłów przy odpowiednim quorum.
Problemy z Trybunałem Stanu
Sprawa toczy się w szczególnych okolicznościach. Od 2023 roku Trybunał Stanu zmaga się z problemami organizacyjnymi. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, która pełni funkcję przewodniczącej Trybunału, nie zwołuje posiedzenia pełnego składu. To powoduje, że instytucja nie działa w pełnym zakresie.
Złożenie wniosku rozpoczyna formalną procedurę, ale nie oznacza jeszcze, że sprawa zakończy się postawieniem przed Trybunałem Stanu. Kluczowe będą decyzje Komisji oraz późniejsze głosowanie w Sejmie. Sprawa ma duże znaczenie polityczne i może być jednym z ważniejszych wydarzeń w najbliższych miesiącach.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.