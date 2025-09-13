Ponad 6,5 tys. zł brutto miesięcznie od ZUS. Kto dostaje ten wyjątkowy dodatek?
ZUS co miesiąc przelewa seniorom wyjątkowe świadczenie – ponad 6,5 tys. zł brutto. Dodatek trafia do osób, które ukończyły 100 lat i raz przyznany, jest wypłacany do końca życia, niezależnie od emerytury czy renty.
ZUS wypłaca ponad 6,5 tys. zł miesięcznie seniorom po ukończeniu 100 lat
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca wyjątkowe świadczenie seniorom, którzy osiągnęli setne urodziny. Raz przyznane, trafia na konto co miesiąc – dodatkowo do emerytury lub renty. W 2025 roku jego wysokość przekracza 6,5 tys. zł brutto, a liczba beneficjentów stale rośnie.
Dodatkowe wsparcie dla stulatków
Świadczenie honorowe przysługuje każdej osobie, która ukończyła 100 lat i pobiera emeryturę lub rentę. Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują nowe zasady – dodatek został ujednolicony i jest waloryzowany każdego roku w marcu, podobnie jak podstawowe świadczenia. Dzięki temu seniorzy zyskują ochronę przed inflacją.
Do końca 2024 roku wysokość dodatku była uzależniona od kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. W praktyce oznaczało to, że jedni otrzymywali wyższe świadczenie, inni niższe – i kwota ta nie rosła w kolejnych latach. Nowa ustawa zrównała wszystkie wypłaty i wprowadziła coroczną waloryzację.
Ile wynosi świadczenie w 2025 roku?
W tym roku świadczenie honorowe wynosi dokładnie 6589,67 zł brutto miesięcznie. To znacząca kwota, która trafia do seniorów niezależnie od wysokości ich emerytury czy renty. Wprowadzenie mechanizmu waloryzacji sprawiło, że osoby, które wcześniej pobierały niższe kwoty, automatycznie otrzymały podwyżkę do obecnego poziomu.
Jak uzyskać świadczenie?
Decyzję o przyznaniu świadczenia wydaje instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę. W większości przypadków jest to ZUS. Jeśli senior pobiera świadczenia z kilku źródeł, obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek ESH. Formularz dostępny jest na stronie internetowej ZUS lub w każdej placówce.
Coraz więcej beneficjentów
Według danych ZUS, świadczenie honorowe pobiera obecnie już ponad 3,8 tys. osób. To niemal dwukrotnie więcej niż w 2018 roku, gdy dodatkowe pieniądze otrzymywało 1,9 tys. stulatków.
Wyjątkowy dodatek nie tylko poprawia sytuację finansową najstarszych seniorów, ale też stanowi symboliczny gest uznania dla ich długowieczności.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.