Ponad 650 złotych miesięcznie z ZUS bez pytania o dochód. Ten dodatek istnieje od lat, a mało kto o nim słyszał
Są świadczenia, o których istnieniu dowiadujemy się przypadkiem, choć przysługują od lat i mogą znacząco poprawić domowy budżet. Jedno z nich ZUS wypłaca co miesiąc w kwocie przekraczającej 650 złotych, nie sprawdzając przy tym ani wieku, ani dochodów uprawnionej osoby. Co więcej, pieniądze trafiają na konto bez podatku i żadne potrącenia komornicze ich nie dotykają.
Kiedy ZUS nie pyta o pieniądze
Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie wypłacane osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Jak informuje portal zus.info.pl, od marca 2025 roku kwota wynosi dokładnie 654,48 złotych miesięcznie i obowiązuje do końca lutego 2026 roku, kiedy zostanie przeprowadzona kolejna waloryzacja. Wysokość dodatku podlega corocznym podwyżkom razem z rentą rodzinną, co chroni jego wartość przed inflacją.
Warunek otrzymania świadczenia jest prosty i nie wymaga spełniania skomplikowanych kryteriów. Jak wyjaśnia Gazeta Prawna, dodatek przysługuje automatycznie osobom, które pobierają rentę rodzinną po obojgu zmarłych rodzicach. Ta sama zasada obowiązuje w sytuacji, gdy dziecko otrzymuje rentę po zmarłej matce, a ojciec był nieznany od urodzenia. Kluczowe jest to, że świadczenie nie jest uzależnione od dochodów, majątku ani aktualnej sytuacji życiowej uprawnionej osoby.
Każde dziecko dostaje pełną kwotę
Co istotne, każde uprawnione dziecko otrzymuje pełną, ustawową kwotę dodatku. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci spełniających warunki, wszystkie mają prawo do identycznego świadczenia. Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim, wyjaśnia w portalu Sokółka.pl, że dodatek dla sieroty zupełnej nie podlega podziałowi między rodzeństwo, co odróżnia go od renty rodzinnej. Prawo do dodatkowej dopłaty mają także osoby mieszkające w rodzinie zastępczej, a fakt przebywania w takiej rodzinie nie stanowi przeszkody do przyznania dodatku.
Świadczenie może trafić zarówno do małoletnich, jak i do osób pełnoletnich, które kontynuują naukę na dowolnym etapie edukacji. Portal Infor.pl podkreśla, że dodatek wypłacany jest maksymalnie do ukończenia 25 lat, ale wyłącznie pod warunkiem kontynuowania nauki. Istnieje również wyjątek dla osób, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub przed ukończeniem 25 lat, jeśli kontynuowały naukę. W takich przypadkach renta rodzinna, a wraz z nią dodatek, mogą być wypłacane bezterminowo bez względu na wiek.
Dokumenty decydują o wypłacie
Aby ZUS mógł kontynuować wypłatę świadczenia, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów. Portal Oświatowy informuje, że najważniejszym z nich jest zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą dostarczyć je do końca września, natomiast studenci mają czas do końca października. Szczególną sytuację mają absolwenci liceów, którzy dopiero rozpoczynają studia. Do końca września muszą zgłosić się do ZUS z potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię oraz wnioskiem o dalszą wypłatę świadczenia, a do października powinni dostarczyć właściwe zaświadczenie z uczelni potwierdzające faktyczny start zajęć.
Zaświadczenie o nauce wystawia szkoła lub uczelnia. Jeśli dokument nie dotrze do ZUS w ustalonym terminie, wypłata świadczenia zostaje wstrzymana. Istnieją jednak ułatwienia, jak podaje Forsal.pl, jeśli szkoła w pierwszym dostarczonym zaświadczeniu wskaże pełny okres nauki, nie ma potrzeby co roku przynosić nowych dokumentów. Warto jednak pamiętać o konsekwencjach zaniedbania tej formalności. Jeśli dziecko przerwie naukę, a informacja ta nie zostanie przekazana do ZUS, wypłata świadczenia nadal będzie kontynuowana, ale nienależnie. Oznacza to obowiązek zwrotu pieniędzy z naliczonymi odsetkami.
Jak złożyć wniosek
Aby otrzymać dodatek po raz pierwszy, należy złożyć do ZUS formularz ERRD. Serwis Infor.pl wyjaśnia, że wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą, złożyć za pośrednictwem pełnomocnika lub w konsulacie, jeśli uprawniona osoba przebywa za granicą. Do wniosku należy dołączyć akty zgonu obojga rodziców, a jeśli ojciec był nieznany, wystarczy akt zgonu matki i akt urodzenia dziecka, z którego wynika brak danych ojca.
ZUS ma obowiązek wydać decyzję w ciągu 30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności. Gazeta Prawna podkreśla, że dodatek jest wypłacany razem z rentą rodzinną w tych samych terminach co inne świadczenia ZUS. W przypadku decyzji odmownej, uprawniona osoba ma miesiąc na złożenie bezpłatnego odwołania. Warto też wiedzieć, że dodatek dla sieroty zupełnej jest zwolniony z podatku dochodowego i chroniący przed zajęciem komorniczym, co wyróżnia go spośród wielu innych świadczeń.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka, które straciło oboje rodziców i pobiera rentę rodzinną, sprawdź, czy złożyłeś wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej. To 654,48 złotych miesięcznie, czyli prawie 7900 złotych rocznie, które mogą znacząco pomóc w codziennych wydatkach na edukację, zdrowie czy podstawowe potrzeby. Pieniądze te nie są wliczane do dochodów przy ustalaniu prawa do innych form pomocy społecznej, więc możesz je łączyć z innymi świadczeniami.
Jeśli jesteś pełnoletnim studentem pobierającym rentę rodzinną po zmarłych rodzicach, pamiętaj o terminach dostarczania zaświadczeń. Zaplanuj wizytę w dziekanacie najpóźniej na początek października i od razu załatw formalności z ZUS. Brak zaświadczenia oznacza wstrzymanie wypłaty, a wznowienie procedury może potrwać kolejne tygodnie.
Dla rodzin zastępczych to ważna informacja, że dziecko przebywające w ich opiece nie traci prawa do dodatku. Środki te mogą być wydatkowane na potrzeby dziecka przez opiekuna prawnego lub, w przypadku pełnoletnich podopiecznych, trafiają bezpośrednio na ich konto. Jeśli prowadzisz dom dziecka lub jesteś rodzicem zastępczym, upewnij się, że wszystkie uprawnione dzieci mają złożone wnioski o dodatek.
Warto też wiedzieć, że dodatek dla sieroty zupełnej można łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości 294,39 złotych miesięcznie, jeśli osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. W skrajnych przypadkach, gdy młoda osoba wymaga stałej opieki i nie osiąga określonego poziomu dochodów, może ubiegać się także o świadczenie uzupełniające. Każde z tych świadczeń wymaga odrębnego wniosku i spełnienia określonych kryteriów, więc najlepiej skonsultować swoją sytuację bezpośrednio w placówce ZUS.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.