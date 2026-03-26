Ponad 6900 zł dla seniorów bez względu na staż pracy. Warunki spełniają nieliczni
Seniorzy, którzy ukończyli 100 lat, mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie finansowe od państwa. Od 1 marca 2026 roku kwota tzw. emerytury honorowej wzrosła do poziomu 6938,92 zł miesięcznie, a do jej otrzymania nie jest wymagany ani jeden dzień przepracowany zawodowo
Rekordowa waloryzacja i nowe stawki
Emerytura honorowa to świadczenie, którego wysokość jest ustalana corocznie podczas marcowej waloryzacji. W 2026 roku kwota ta wzrosła o blisko 350 zł – przed zmianą wynosiła 6589,67 zł, a obecnie sięga 6938,92 zł. Co istotne, raz przyznana kwota dodatku nie ulega zmianie i jest wypłacana w tej samej wysokości do końca życia seniora.
Jedynym kryterium otrzymania tych pieniędzy jest wiek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przyznają ten benefit każdemu obywatelowi, który ukończył 100. rok życia. Świadczenie to przysługuje niezależnie od pobieranej wcześniej emerytury zasadniczej czy innych dodatków.
Liczba beneficjentów stale rośnie
Dane statystyczne pokazują, że polskie społeczeństwo żyje coraz dłużej. Obecnie ZUS wypłaca emeryturę honorową do 4057 osób, co stanowi ogromny wzrost w porównaniu do 2018 roku, kiedy świadczenie to otrzymywało jedynie 1,9 tys. seniorów.
Najwięcej stulatków zamieszkuje województwo mazowieckie (693 osoby), śląskie (422) oraz dolnośląskie (385). Na przeciwległym biegunie znajdują się województwa podlaskie (109), lubuskie (84) oraz opolskie, gdzie uprawnionych jest 76 osób.
