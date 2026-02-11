Ponad milion listów trafi do Polaków. Sprawdź, co musisz zrobić
Rozpoczął się jeden z najbardziej intensywnych okresów w roku dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Poczty Polskiej. Właśnie wystartowała zmasowana akcja wysyłkowa, która swoim zasięgiem obejmie setki tysięcy gospodarstw domowych w całym województwie mazowieckim. Urzędnicy przygotowali i przekazali do dystrybucji ponad 1,2 miliona deklaracji podatkowych za miniony rok 2025. Jeśli w ostatnich dwunastu miesiącach chociaż raz otrzymałeś świadczenie z ZUS, w najbliższych dniach powinieneś spodziewać się wizyty listonosza. Dokumenty te są kluczowe dla prawidłowego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, a dla wielu seniorów oznaczają zakończenie formalności podatkowych bez konieczności wychodzenia z domu.
Skala przedsięwzięcia jest ogromna. Tylko w rejonie działania płockiego oddziału ZUS, koperty z ważnymi drukami trafią do rąk blisko 215 tysięcy świadczeniobiorców. Rzecznik prasowy mazowieckiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojciech Ściwiarski, zapewnia, że proces przebiega zgodnie z planem, a ostatnie przesyłki powinny zostać nadane nie później niż przed końcem lutego bieżącego roku. Oznacza to, że wszyscy uprawnieni otrzymają niezbędne formularze z odpowiednim wyprzedzeniem przed ostatecznym terminem składania zeznań rocznych.
Nie musisz czekać na listonosza. Twoje dane już są w sieci
Żyjemy w dobie cyfryzacji, dlatego papierowa przesyłka nie jest jedynym sposobem na uzyskanie wglądu w swoje dane podatkowe. Dla osób niecierpliwych oraz tych, którzy preferują załatwianie spraw urzędowych online, ZUS przygotował rozwiązanie alternatywne. Od 4 lutego 2026 roku wszystkie deklaracje PIT są już dostępne w wersji elektronicznej. Aby je pobrać, wystarczy zalogować się na Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, która obecnie funkcjonuje pod nazwą eZUS.
Dostęp online to nie tylko oszczędność czasu, ale także ekologia i wygoda. Po zalogowaniu do swojego profilu, w zakładce dedykowanej świadczeniobiorcom, można znaleźć wygenerowany plik PDF, który jest tożsamy z tym, co znajduje się w papierowej kopercie. Można go zapisać na dysku, wydrukować lub wykorzystać dane w nim zawarte do uzupełnienia zeznania w systemie e-PIT.
PIT-40A czy PIT-11A? Zrozum różnicę, by uniknąć kłopotów
Otrzymanie listu z ZUS to dopiero początek. Kluczowe jest zrozumienie, jaki dokładnie formularz trafił do naszych rąk, ponieważ determinuje to nasze dalsze obowiązki względem fiskusa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła zazwyczaj jeden z dwóch rodzajów dokumentów: PIT-40A lub PIT-11A. Różnica między nimi jest fundamentalna.
Formularz PIT-40A trafia głównie do emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenia przez cały rok podatkowy, a z rozliczenia wynika, że ich podatek wynosi zero lub mają niedopłatę, którą ZUS może automatycznie uregulować. Dla wielu seniorów otrzymanie PIT-40A oznacza koniec obowiązków – jest to roczne obliczenie podatku dokonane przez organ rentowy. Nie trzeba wówczas składać dodatkowych deklaracji do Urzędu Skarbowego, chyba że podatnik chce skorzystać z ulg i odliczeń.
Sytuacja wygląda inaczej w przypadku druku PIT-11A. Jest to informacja o dochodach, którą otrzymują osoby pobierające zasiłki (np. chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze) lub ci emeryci, u których w rozliczeniu rocznym wystąpiła nadpłata podatku. Otrzymanie PIT-11A oznacza, że ZUS nie dokonał ostatecznego rozliczenia za podatnika. W takim przypadku zwrot nadpłaconego podatku nastąpi bezpośrednio z Urzędu Skarbowego, a nie za pośrednictwem ZUS.
Chcesz odliczyć leki lub internet? Musisz działać samodzielnie
Warto pamiętać, że automatyczne rozliczenie przez ZUS (PIT-40A) jest wygodne, ale nie uwzględnia indywidualnych ulg, które mogą przysługiwać podatnikowi. Jeśli poniosłeś wydatki na cele rehabilitacyjne, kupowałeś leki przepisywane przez lekarza, korzystasz z ulgi na internet, czy też chcesz przekazać darowiznę na cele krwiodawstwa lub kultu religijnego – musisz złożyć samodzielne zeznanie podatkowe (np. PIT-37).
W takim przypadku dane z otrzymanego od ZUS formularza należy przenieść do rocznego zeznania, a następnie dopisać przysługujące odliczenia. Może to skutkować zwrotem podatku, który w innym przypadku przepadłby na rzecz Skarbu Państwa.
Niedopłata podatku – czy trzeba robić przelew?
Wielu emerytów obawia się sytuacji, w której po otrzymaniu PIT-u okaże się, że muszą dopłacić fiskusowi brakującą kwotę. Mechanizm w tym zakresie został jednak maksymalnie uproszczony, aby zdjąć z seniorów ciężar wykonywania skomplikowanych operacji bankowych. Jeśli z rozliczenia dokonanego przez ZUS wyniknie niedopłata, organ rentowy automatycznie potrąci należną kwotę z bieżącego świadczenia.
Operacja ta zostanie przeprowadzona przy wypłacie emerytury lub renty w kwietniu 2026 roku. Świadczeniobiorca otrzyma wówczas nieco niższy przelew lub przekaz pocztowy, a różnica zostanie bezpośrednio przekazana do Urzędu Skarbowego. Nie ma więc potrzeby udawania się na pocztę czy do banku z druczkami wpłaty.
Twój e-PIT rusza w połowie lutego
Dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi finansami lub oczekują na zwrot nadpłaty, kluczową datą jest 15 lutego 2026 roku. To właśnie wtedy Krajowa Administracja Skarbowa udostępni w usłudze Twój e-PIT wstępnie wypełnione zeznania podatkowe. Znajdą się tam już zaimportowane dane z ZUS.
Logując się do serwisu podatki.gov.pl, będzie można sprawdzić poprawność danych, dodać ulgi, a następnie jednym kliknięciem zaakceptować i wysłać zeznanie. Rozliczenie drogą elektroniczną ma ogromną zaletę – czas oczekiwania na zwrot nadpłaty jest skrócony do maksymalnie 45 dni, podczas gdy w przypadku formy papierowej urzędy mają na to aż 3 miesiące.
Nie zapomnij o 1,5% dla organizacji pożytku publicznego
Rozliczenie podatkowe to także okazja do wsparcia potrzebujących. Emeryci i renciści, nawet jeśli nie składają samodzielnego zeznania, mogą decydować, do kogo trafi 1,5% ich podatku. Jeśli w poprzednim roku wspierałeś konkretną Fundację lub Stowarzyszenie i nie chcesz tego zmieniać, nie musisz podejmować żadnych działań – system automatycznie przepisze ten wybór na bieżący rok.
Jeżeli jednak chcesz zmienić cel swojej darowizny, wystarczy złożyć krótki formularz PIT-OP. Masz na to czas do 30 kwietnia 2026 roku. Druk ten służy wyłącznie do wskazania numeru KRS organizacji, którą chcesz wesprzeć, i jest najprostszym sposobem na świadome zarządzanie tą częścią swojego podatku bez konieczności wypełniania pełnego PIT-37.
Masowa wysyłka listów z ZUS na Mazowszu to znak, że kampania podatkowa wchodzi w decydującą fazę. Warto w najbliższych dniach uważnie sprawdzać skrzynkę pocztową lub profil na PUE ZUS, aby mieć pewność, że wszystkie formalności zostały dopełnione, a ewentualne zwroty trafią na nasze konta tak szybko, jak to możliwe.
