Ponad milion mieszkańców w Warszawie ma niecałe 4 lata na zamontowanie na własny koszt
W stolicy jest ponad 1,09 mln mieszkań. Do 1 stycznia 2030 roku właściciel każdego z nich – bez wyjątku, niezależnie od tego, czy wynajmuje lokal, mieszka w nim sam, czy stoi pusty – musi mieć zamontowaną przynajmniej jedną czujkę dymu, a tam gdzie jest piec, kominek czy kocioł gazowy, także czujnik tlenku węgla. To już nie odległa data w kalendarzu. To niecałe 4 lata, a przy skali warszawskiego rynku nieruchomości oznacza to logistyczne wyzwanie, które dopiero zaczyna być widoczne.
Skala, o której mało kto myśli
Rozporządzenie MSWiA z 21 listopada 2024 roku traktuje wszystkie mieszkania jednakowo, ale w praktyce warszawski zasób mieszkaniowy jest ogromny i mocno zróżnicowany terytorialnie. Najwięcej lokali ma Mokotów – ponad 105 tysięcy – a zaraz za nim Praga-Południe z ponad 80 tysiącami. Dochodzi do tego około 81 tysięcy lokali komunalnych w zasobie miasta oraz ponad 3,3 tysiąca mieszkań w towarzystwach budownictwa społecznego – to osobna kategoria, w której obowiązek montażu spoczywa formalnie na mieście jako zarządcy, nie na indywidualnym najemcy.
Jeśli policzyć to razem, w stolicy do 2030 roku trzeba będzie zamontować czujniki w przeszło milionie lokali. Nawet przy założeniu, że część z nich – nowe budynki oddane po 23 grudnia 2024 roku – ma je już z automatu od dewelopera, mowa wciąż o setkach tysięcy mieszkań, w których nikt jeszcze nic nie zrobił.
Termin z czerwca już minął – to sygnał, nie plotka
Warto zaznaczyć, że część harmonogramu jest już historią. 30 czerwca 2026 roku minął termin dla lokali na wynajem krótkoterminowy – Airbnb, Booking, pensjonaty, agroturystyki – oraz dla lokali użytkowych z paleniskiem. W Warszawie, mieście z jedną z największych w Polsce liczb ofert wynajmu krótkoterminowego, ten termin dotknął tysięcy właścicieli mieszkań w centrum, na Starówce i wokół stacji metra, gdzie tego typu najem jest szczególnie popularny.
To, że ten etap już minął, ma znaczenie dla wszystkich pozostałych właścicieli – pokazuje, że MSWiA i Państwowa Straż Pożarna traktują harmonogram poważnie, a nie jako datę, którą można przesunąć w ostatniej chwili.
Dlaczego „mam jeszcze czas do 2030” to pułapka?
Rynek instalacyjny w dużym mieście ma ograniczoną przepustowość. Firmy zajmujące się montażem czujników – podobnie jak przy wcześniejszej fali legalizacji wodomierzy czy wymiany kotłów w ramach Czystego Powietrza – nie są w stanie obsłużyć miliona lokali w ciągu ostatnich kilku miesięcy przed terminem. Im bliżej 2030 roku, tym trudniej będzie o wolny termin montażu i tym wyższa może być cena samej usługi, niezależnie od ceny urządzenia.
W praktyce oznacza to, że właściciel, który zamontuje czujniki teraz, płaci dziś rynkową cenę i ma pełną swobodę wyboru wykonawcy. Właściciel, który zaczeka do 2029 roku, może trafić w szczyt sezonowego popytu – z długimi kolejkami i podwyższonymi stawkami za usługę, którą teoretycznie da się wykonać samodzielnie w kilkanaście minut.
Nie wszystkie dzielnice są w tej samej sytuacji
Zasób mieszkaniowy Warszawy różni się nie tylko liczbą lokali, ale i ich wiekiem. Dzielnice z dużym udziałem starszego budownictwa – kamienice na Pradze-Północ, Woli czy w Śródmieściu – częściej mają piece gazowe lub kominki wymagające dodatkowo czujnika tlenku węgla, nie tylko dymu. Nowsze osiedla na Białołęce, Wilanowie czy Ursynowie w większości korzystają z ciepła systemowego bez własnego źródła spalania, co oznacza, że wielu właścicieli wystarczy sama czujka dymu.
To rozróżnienie ma znaczenie praktyczne – zanim zamówisz sprzęt, sprawdź, czy w Twoim mieszkaniu w ogóle odbywa się proces spalania paliwa. Jeśli nie, obowiązek ogranicza się do jednej, stosunkowo taniej czujki dymu.
Co to oznacza dla Ciebie? Policz swój realny margines czasowy
Formalny termin to 1 stycznia 2030 roku, ale realny margines, żeby uniknąć kolejki i podwyżek, jest krótszy. Rozważ montaż w ciągu najbliższego roku lub dwóch, zamiast czekać na ostatnie miesiące – przy skali ponad miliona mieszkań w samej Warszawie, ostatni kwartał przed terminem będzie prawdopodobnie najgorszym możliwym momentem na umówienie fachowca.
Sprawdź najpierw, czy w Twoim lokalu odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego lub gazowego – piec, kominek, kocioł, podgrzewacz gazowy do wody. Jeśli tak, potrzebujesz obu urządzeń. Jeśli mieszkanie korzysta wyłącznie z ciepła systemowego i prądu, wystarczy czujka dymu.
Jeśli jesteś najemcą lokalu komunalnego lub z zasobu TBS, dowiedz się, czy obowiązek montażu spoczywa na Tobie, czy na zarządcy – w tej kategorii mieszkań odpowiedzialność bywa inaczej rozłożona niż przy własności prywatnej, warto to wyjaśnić wprost z administracją, zamiast zakładać, że ktoś inny się tym zajmie.
Przy zakupie sprawdź oznaczenia norm – czujka dymu powinna mieć oznaczenie PN-EN 14604, czujnik tlenku węgla – PN-EN 50291-1. Najtańsze modele z portali ogłoszeniowych bywają pozbawione certyfikacji, co w razie kontroli lub sporu z ubezpieczycielem może okazać się kosztownym błędem, mimo pozornej oszczędności na starcie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.