Ponad połowa młodych kupuje tylko na promocjach! Odkrycie raportu pokazuje, że najmłodsi klienci ignorują regularne ceny.
Młodzi Polacy kupują z głową, niemal 60 proc. zakupów w promocji. Już prawie trzy piąte osób w wieku 18–25 lat deklaruje, że co najmniej 20 proc. ich zakupów pochodzi z akcji promocyjnych. Raport UCE Research i Shopfully ujawnia, że to pokolenie mądrze korzysta z rabatów, ale ich apetyt na okazje sięga znacznie dalej niż tylko pojedyncze obniżki ceny.
Dominuje umiar, ale częstotliwość rośnie
Aż 32,5 proc. młodych wskazuje, że od 20 do 40 proc. ich koszyka zakupowego to produkty w promocyjnej cenie. Kolejne 26,5 proc. twierdzi, iż udział promocyjnych produktów wynosi od 40 do 60 proc. – to już pełne przejęcie kontroli nad budżetem w typowym zestawie zakupowym.
Dlaczego promocje mają taką moc przyciągania?
Wiele osób z tej grupy ma ograniczone środki finansowe, więc rabaty to realna oszczędność. Jednocześnie młodzi konsumenci nie chcą tracić czasu na czekanie na wyprzedaże – gdy coś jest przecenione i przydatne, kupują od razu. To podejście zaradne i skupione na szybko działających okazjach.
Nie tylko osoby młode – promocje to zasada
Chociaż to właśnie młodzież silnie reaguje na okazyjne ceny, promocje trafiają także do innych grup odbiorców – zwłaszcza tych z dochodem w przedziale 3–5 tys. zł netto, mieszkańców małych miejscowości i osób z wykształceniem średnim. Dla wielu to forma realnego wsparcia finansowego i wygodnego sposobu kupowania.
Co to oznacza dla handlu?
Promocje to kluczowy element strategii przyciągania młodych klientów. Sieci handlowe mają szansę zbudować lojalność, proponując oferty lojalnościowe, pakiety i rabaty tygodniowe. W efekcie młodzi chętniej wybierają sklepy, w których czują, że dostają korzystniejszą ofertę. Młodzi Polacy to świadomi konsumenci, którzy z promocji czynią integralny element swoich zakupów. Choć ograniczeni budżetami, nie czekają na okazję, ich strategia to reakcja na nią.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.