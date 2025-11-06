Pono dwa dni przed śmiercią odwiedził fizjoterapeutę. W sieci krąży jego ostatnie nagranie
Nie żyje Pono, znany polski raper, który od lat był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na scenie hip-hopowej. Artysta zmarł 6 listopada w wieku 49 lat. Informację o jego śmierci przekazał Wojtek Sokół, jego wieloletni przyjaciel i współtwórca legendarnej grupy ZIP Skład.
Śmierć muzyka jest ogromnym zaskoczeniem dla fanów i środowiska artystycznego. Jeszcze dwa dni przed tragedią Pono opublikował na Instagramie krótkie nagranie z wizyty u fizjoterapeuty. Na filmie widać było, że żartuje i dopisuje mu humor. „Czuję się autentycznie taki jakiś naoliwiony bardziej” – mówił z uśmiechem, dziękując specjaliście za pomoc i dobre słowo.
Pod postem fizjoterapeuta napisał: „Dziękuję Rafał, że miałem przyjemność postrzelać twoimi gnatami i dowiedzieć się wiele na temat twojej osoby”. Dziś te słowa brzmią szczególnie przejmująco.
Szok i żałoba w świecie rapu
Wieść o śmierci Pono wstrząsnęła fanami. Wojtek Sokół we wzruszającym wpisie pożegnał przyjaciela: „Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap. Legenda i indywidualista. Kocham cię, bracie. Do zobaczenia kiedyś”.
W sieci pojawiły się również wpisy od innych artystów – Pono wspominali Peja, Fu, Liroy, Pelson i wielu raperów młodszego pokolenia. Dla całego środowiska był nie tylko pionierem, ale też wzorem konsekwencji i autentyczności.
Ostatnie dni Pono – pełne planów i energii
Jeszcze dwa tygodnie przed śmiercią artysta występował na jednej scenie z członkami Molesty. Planował też kolejne koncerty, m.in. podczas 120rapfest, który miał odbyć się 14 listopada. Jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych pokazują, że cieszył się życiem i aktywnie działał zawodowo.
Co to oznacza dla czytelnika
Historia Pono to przypomnienie, jak kruche jest życie – nawet u osób pełnych energii i pasji. Dwa dni dzielące jego ostatni uśmiech przed kamerą od tragicznej śmierci poruszają fanów i przyjaciół. To również moment refleksji nad tym, by doceniać codzienność i ludzi, którzy są obok.
