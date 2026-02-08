Nawet -19 stopni! IMGW wydało alerty dla wielu regionów
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali alerty 1 stopnia dla kilku regionów kraju. Główne zagrożenia to zamarzające nawierzchnie dróg w południowej Polsce oraz gwałtowny spadek temperatury na północy i wschodzie, gdzie termometry w nocy mogą wskazać nawet -19° Celsjusza
Śliskie drogi i chodniki na południu
Dziś, w pasie od Dolnego Śląska po Podkarpacie największym problemem było oblodzenie a alert dotyczyły województw: dolnośląskiego (z wyłączeniem powiatów północnych), opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz części podkarpackiego (m.in. powiaty jasielski, sanocki i bieszczadzki).
Fala mrozu nadchodzi wieczorem
Druga grupa ostrzeżeń dotyczy silnego mrozu, który uderzy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Alerty zaczną obowiązywać od godziny 20:00 w niedzielę 8 lutego i potrwają do godziny 9:00 w poniedziałek 9 lutego. Najtrudniejsza sytuacja wystąpi w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz w częściach mazowieckiego (m.in. powiaty ostrołęcki i makowski) oraz pomorskiego (m.in. powiaty tczewski, starogardzki i Gdańsk).
W tych miejscach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -15°C, przy czym lokalnie spadki mogą sięgnąć nawet -19°C. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od -9°C do -6°C. Przewidywany wiatr o prędkości od 5 do 15 km/h może dodatkowo potęgować odczucie chłodu.
Zimowe warunki wymagają odpowiedniego przygotowania. Aby uniknąć zagrożeń, warto wykonać następujące kroki:
-
Zachowaj szczególną ostrożność na drogach: Na południu Polski nawierzchnie mogą być bardzo śliskie mimo braku świeżych opadów – dotyczy to szczególnie mostów i wiaduktów.
-
Zabezpiecz instalacje i pojazdy: Przy prognozowanych spadkach do -19°C warto sprawdzić stan akumulatora w samochodzie oraz upewnić się, że instalacje wodne w nieogrzewanych budynkach są odpowiednio zabezpieczone.
-
Dostosuj ubiór do ekstremalnych temperatur: Jeśli planujesz przebywać na zewnątrz w nocy z 8 na 9 lutego, pamiętaj o ubiorze warstwowym i ochronie odkrytych części ciała przed odmrożeniami.
-
Monitoruj stan seniorów i osób bezdomnych: Silny mróz jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia. Jeśli zauważysz kogoś potrzebującego pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112.
-
Sprawdzaj aktualizacje alertów: Sytuacja meteorologiczna jest dynamiczna, dlatego warto weryfikować komunikaty przed każdą dłuższą podróżą.
Mam 28 lat i mieszkam w Warszawie od urodzenia.