Popularna mąka wycofana ze sprzedaży! GIS ostrzega konsumentów
GIS ostrzega konsumentów: ze sprzedaży w Auchan wycofano mąkę żytnią chlebową typ 720. Powodem są nieprawidłowe wyniki badań, a klienci proszeni są o natychmiastowy zwrot produktu lub jego wyrzucenie.
Wycofanie mąki ze sklepów Auchan. GIS ostrzega konsumentów
Z półek sklepów Auchan znika popularna mąka żytnia chlebowa typ 720. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o decyzji wycofania produktu po stwierdzeniu nieprawidłowych wyników fizykochemicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Każdy, kto posiada produkt z tej partii, powinien go natychmiast wyrzucić lub zwrócić do sklepu.
Mąka wycofana ze sprzedaży
Wycofanie dotyczy mąki żytniej chlebowej typ 720, pakowanej w opakowania po 1 kg, wyprodukowanej przez firmę „Młynomag” Myszkowska, Rezanko Spółka Jawna. Partia oznaczona jest kodem kreskowym 59042151834 i datą przydatności 03.12.2025.
W oficjalnym komunikacie Auchan podkreślono, że decyzja została podjęta „w trosce o bezpieczeństwo klientów” po piśmie od Inspekcji Sanitarnej.
Co zrobić, jeśli masz tę mąkę w domu?
Klienci, którzy kupili produkt z feralnej partii, powinni natychmiast przerwać jego używanie. Mąkę można wyrzucić albo zwrócić do sklepu Auchan, gdzie zostanie zwrócona pełna kwota zakupu.
Sieć handlowa przypomina, że w takich przypadkach priorytetem jest zdrowie konsumentów. Współpraca z Inspekcją Sanitarną ma zagwarantować szybkie wycofanie zagrożonego produktu i ograniczenie ryzyka jego spożycia.
Dlaczego mąka została wycofana?
Jak poinformował GIS, powodem decyzji były niewłaściwe wyniki badań fizykochemicznych. Choć szczegółowych danych nie podano, mogą one oznaczać niezgodności z normami jakościowymi, które potencjalnie zagrażają bezpieczeństwu konsumentów.
Kontrole i bezpieczeństwo żywności
Przepisy w Polsce nakładają na producentów i dystrybutorów obowiązek systematycznych kontroli jakości. Mimo to zdarzają się sytuacje, gdy produkt niespełniający norm trafia na rynek. W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma szybka reakcja Inspekcji Sanitarnej oraz odpowiedzialność sprzedawców.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.