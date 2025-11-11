Popularna sieć komórkowa zostanie wyłączona w Polsce. Miliony urządzeń do wymiany 11.11.2025
Obudzisz się pewnego dnia i aplikacja bankowa odmówi połączenia. Mapy Google zawieszą się w połowie nawigacji. Messenger nie wyśle wiadomości. Twój telefon będzie w zasięgu sieci, pokaże kreski sygnału, ale internet mobilny przestanie działać. To nie awaria – to efekt trwającej rewolucji w polskiej infrastrukturze telekomunikacyjnej, która skreśla miliony urządzeń używanych przez Polaków.
Koniec epoki, która zmieniła wszystko
Sieć 3G przez piętnaście lat była symbolem mobilnej rewolucji. Dzięki niej po raz pierwszy mogliśmy normalnie przeglądać strony internetowe w telefonie, sprawdzić e-mail w tramwaju, włączyć mapę w nieznanym mieście. Dla dzisiejszych trzydziestolatków to była pierwsza prawdziwa mobilna sieć danych, która pozwoliła smartfonom stać się tym, czym są teraz. Ale technologia poszła do przodu, a 3G zostało w tyle.
Sieć trzeciej generacji działa wolniej niż 4G i wielokrotnie wolniej niż 5G. Zabiera cenne częstotliwości, które operatorzy mogliby wykorzystać do nowoczesnych usług. Utrzymanie starej infrastruktury kosztuje więcej, niż przynosi przychodów, bo większość użytkowników dawno przesiadła się na nowsze standardy. Dlatego wszyscy wielcy operatorzy w Polsce postanowili ją wyłączyć.
T-Mobile zakończył świadczenie usług 3G już w połowie 2023 roku. Orange robi to etapami – na Kujawach i Pomorzu sieć trzeciej generacji już nie istnieje, a do końca 2025 roku zniknie z całego kraju. Play rozpoczął wygaszanie wiosną bieżącego roku. Plus oficjalnie nie podaje harmonogramu, ale branżowe źródła mówią, że najpóźniej do 2027 roku 3G całkowicie zniknie z polskiego krajobrazu telekomunikacyjnego.
Które telefony przestaną działać
Lista skazańców jest długa i bolesna dla wielu użytkowników. Wszystkie smartfony wyprodukowane przed 2012 rokiem praktycznie na pewno stracą dostęp do internetu mobilnego. To oznacza klasyczne pierwsze Androidy, iPhone’y do modelu 4 włącznie, wszystkie telefony z klapką i większość prostych aparatów komórkowych z początku ery smartfonów.
Ale problem dotyczy też wielu urządzeń z lat 2013-2015. Część budżetowych smartfonów z tamtego okresu została wyposażona tylko w 3G, bez obsługi LTE. Producenci oszczędzali na komponentach, a teraz ci użytkownicy zapłacą cenę za tamte decyzje. Telefon będzie się włączał, pokazywał zasięg, pozwalał dzwonić i wysyłać SMS-y. Ale internet mobilny przestanie istnieć.
GPS również może przestać działać poprawnie w starszych modelach, które pobierały dane asystujące przez sieć 3G. Aplikacje bankowe odmówią połączenia. Komunikatory takie jak Messenger, WhatsApp czy Telegram staną się bezużyteczne. Zakupy online, płatności mobilne, wywołanie Ubera – wszystko to wymaga połączenia z internetem, którego już nie będzie.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli masz telefon kupiony po 2016 roku, prawdopodobnie nie musisz się martwić. Praktycznie wszystkie urządzenia z tego okresu obsługują LTE, czyli 4G, i będą działać bez problemów. Ale jeśli używasz starszego modelu, sprawdzenie kompatybilności to sprawa pilna, bo czas ucieka.
Właściciele Androida mogą sprawdzić obsługiwane technologie w ustawieniach. Ścieżka różni się w zależności od producenta, ale zazwyczaj trzeba wejść w „Ustawienia”, potem „Sieć komórkowa” lub „Informacje o telefonie”, a tam poszukać sekcji dotyczącej obsługiwanych standardów. Jeśli widzisz LTE, 4G lub 5G – jesteś bezpieczny. Jeśli lista kończy się na 3G, HSPA+ lub UMTS – twój telefon wkrótce straci internet.
Użytkownicy iPhone’ów mają nieco prostszą sytuację. Wszystkie modele od iPhone’a 5 wzwyż obsługują LTE. Jeśli masz iPhone’a 4S lub starszy, musisz przygotować się na wymianę. Telefon będzie nadal dzwonił, ale stanie się praktycznie bezużyteczny w świecie, gdzie wszystko dzieje się online.
Orange oferuje dodatkową usługę weryfikacji. Wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a na odpowiedni numer, a operator odpowie, czy twoja karta SIM i telefon będą działać po wyłączeniu 3G. To najprostszy sposób dla osób, które nie czują się pewnie w technicznych ustawieniach telefonu.
Ile kosztuje powrót do cywilizacji
Najtańsze smartfony obsługujące 4G zaczynają się od czterystu złotych. To proste urządzenia z podstawowymi funkcjami, małą pamięcią i przeciętnym aparatem. Wystarczą do przeglądania internetu, korzystania z banku i komunikatorów, ale nie oferują żadnych dodatków.
Jeśli zależy ci na przyszłościowym rozwiązaniu z obsługą 5G, przygotuj od tysiąca do półtora tysiąca złotych. To już porządne urządzenia ze średniej półki, które posłużą przez kolejne kilka lat. Topowe modele z najnowszymi funkcjami kosztują znacznie więcej, ale dla podstawowych potrzeb nie są konieczne.
Tu pojawia się przykra prawda – operatorzy nie planują żadnych dopłat ani rekompensat. To technologiczna konieczność, nie ich wina, więc koszt wymiany spadnie na użytkowników. Niektórzy operatorzy oferują drobne rabaty przy zakupie nowego telefonu z abonamentem, ale mowa o symbolicznych zniżkach rzędu stu, dwustu złotych. Większość wydatku i tak pokryjesz z własnej kieszeni.
Kto najbardziej na tym straci
Seniorzy to grupa, która ucierpi najmocniej. Wielu starszych ludzi używa prostych telefonów kupowanych dziesięć, piętnaście lat temu. Nauczyli się obsługi konkretnego urządzenia, pamiętają gdzieś są przyciski, przyzwyczaili się do interfejsu. Teraz będą musieli zacząć od nowa z nowym sprzętem, często znacznie bardziej skomplikowanym.
Osoby o niskich dochodach również stoją przed problemem. Wydanie czterystu czy pięciuset złotych na telefon to dla wielu rodzin poważne obciążenie budżetu. Zwłaszcza jeśli w gospodarstwie domowym trzeba wymienić kilka urządzeń jednocześnie. A wybór jest prosty – albo kupujesz nowy telefon, albo wypadasz z cyfrowego obiegu.
Małe firmy korzystające ze starszych urządzeń do płatności mobilnych, sprawdzania dostaw czy komunikacji z klientami również poczują skutki. Jeśli flotka firmowa składa się z budżetowych telefonów sprzed pięciu, sześciu lat, trzeba szykować się na masową wymianę. To koszt rzędu kilku tysięcy złotych dla małego przedsiębiorcy.
Jak przetrwać zmianę
Jeśli musisz wymienić telefon, nie czekaj do ostatniej chwili. Im bliżej terminu wyłączenia 3G w twoim regionie, tym większe kolejki w sklepach i trudności z dostępnością najtańszych modeli. Producenci i operatorzy wiedzą, że popyt eksploduje, więc ceny mogą nawet wzrosnąć z powodu zwiększonego zapotrzebowania.
Rozważ kupno telefonu odnowionego. Producenci i sklepy oferują urządzenia po zwrotach, naprawione i sprawdzone, znacznie tańsze niż nowe. iPhone z 2018 roku lub Samsung z 2019 w wersji odnowionej to połowa ceny nowego odpowiednika, a obsługują 4G bez problemu.
Jeśli naprawdę nie stać cię na wymianę, poszukaj programów pomocy. Niektóre organizacje charytatywne i ośrodki pomocy społecznej czasem dysponują funduszami na zakup podstawowych urządzeń dla osób w trudnej sytuacji. Warto zapytać w lokalnym urzędzie miejskim lub gminnym.
Sieć 3G umiera nie dlatego, że ktoś chce utrudnić nam życie. Umiera, bo postęp technologiczny jest bezlitosny. Za kilka lat pewnie będziemy czytać podobne artykuły o wyłączaniu 4G. To naturalna ewolucja, ale dla milionów Polaków oznacza wymuszoną inwestycję w nowy sprzęt i naukę obsługi nowych urządzeń.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.