Popularna sieć komórkowa zostanie wyłączona w Polsce. Miliony urządzeń do wymiany
11 listopada 2025 roku to data, którą zapamiętają wszyscy użytkownicy starszych telefonów. Pewnego dnia obudzisz się, zobaczysz pełny zasięg, ale internet mobilny przestanie działać. Aplikacje bankowe odmówią połączenia, nawigacja zatrzyma się w połowie trasy, a komunikatory staną się bezużyteczne. To nie będzie awaria. To efekt wygaszania sieci 3G w całej Polsce – rewolucji, która skreśli miliony urządzeń, z których wielu Polaków nadal korzysta.
Sieć trzeciej generacji przez lata była fundamentem mobilnej komunikacji. To dzięki niej po raz pierwszy mogliśmy swobodnie przeglądać Internet w telefonie, korzystać z map, pisać maile w drodze do pracy. Dziś jednak technologia nie wytrzymuje konkurencji. 3G działa wolniej niż LTE i wielokrotnie wolniej niż 5G. Zajmuje częstotliwości, których operatorzy potrzebują do nowoczesnych usług. Utrzymanie przestarzałej infrastruktury jest droższe niż zysk z jej obsługi, dlatego decyzja była nieunikniona.
T-Mobile wyłączył 3G już w 2023 roku. Orange robi to etapami i zapowiada, że do końca 2025 roku sieć trzeciej generacji zniknie z całego kraju. Play rozpoczął wygaszanie na początku roku i przyznaje, że zrobi to w każdym regionie. Plus na razie nie podaje szczegółów, ale nieoficjalnie wiadomo, że najpóźniej do 2027 roku 3G przestanie istnieć również u tego operatora.
Największy problem dopiero nadchodzi. Miliony telefonów, modemów, urządzeń GPS, terminali płatniczych i starszych smartfonów przestanie obsługiwać Internet mobilny. Telefony sprzed 2012 roku praktycznie na pewno stracą dostęp do sieci. Dotyczy to pierwszych generacji Androida, iPhone’ów do modelu 4 włącznie oraz większości klasycznych telefonów, na których opiera się komunikacja wielu seniorów.
Kłopot dotyczy także części smartfonów z lat 2013–2015. Wielu producentów oszczędzało na podzespołach i wprowadzało na rynek modele obsługujące wyłącznie 3G. Te telefony będą nadal działały jako urządzenia głosowe, pozwolą na wysyłanie SMS-ów, ale stracą całkowicie możliwość łączenia się z Internetem. Bez tego nie ruszą aplikacje bankowe, nie pobierze się map, nie otworzy Messengera ani WhatsAppa. Nawigacja będzie bezużyteczna, a płatności mobilne całkowicie zablokowane.
Jeśli masz smartfon kupiony po 2016 roku, szanse, że stracisz internet, są niewielkie. Większość nowszych urządzeń obsługuje LTE i 5G. Wystarczy sprawdzić w ustawieniach telefonu, jakie standardy komunikacji są dostępne. W Androidzie trzeba wejść w sekcję dotyczącą sieci komórkowej lub informacji o urządzeniu. Jeśli widzisz LTE lub 4G – jesteś bezpieczna. Jeśli pojawia się tylko UMTS, 3G lub HSPA – to oznacza nadchodzący koniec internetu mobilnego. W przypadku iPhone’ów prosta zasada: jeśli masz model od iPhone’a 5 wzwyż, obsługujesz LTE. Starsze – wymagają wymiany.
Operatorzy nie planują żadnych dopłat do nowych urządzeń. Najtańsze smartfony obsługujące LTE kosztują około czterystu złotych. Modele z 5G to wydatek od tysiąca złotych wzwyż. Wielu seniorów, osób o niskich dochodach i małych firm stanie przed koniecznością zakupu urządzeń, na które zwyczajnie ich nie stać. Dla firm korzystających ze starszych terminali płatniczych lub telefonów służbowych może to oznaczać wymianę całych flot urządzeń.
Warto działać wcześniej. Im bliżej terminu wyłączenia 3G, tym większy popyt i wyższe ceny najtańszych urządzeń. Warto rozważyć zakup telefonu odnowionego – to tańsza, a wciąż bezpieczna alternatywa. Lepiej przygotować się teraz, niż zostać odciętym od internetu w najważniejszych momentach.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli korzystasz ze starszego telefonu, wymiana może być nieunikniona. W przeciwnym razie aplikacje bankowe, mapy, komunikatory i płatności mobilne przestaną działać. Warto już teraz sprawdzić, czy twój model obsługuje LTE. Wyłączenia 3G będą postępować regionami, dlatego lepiej nie czekać do ostatniej chwili. W świecie, w którym wszystko odbywa się online, brak Internetu w telefonie oznacza realne wykluczenie cyfrowe.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.