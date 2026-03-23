Popularny produkt wycofany ze sprzedaży. Wykryto toksyczne substancje
Popularne szklanki dostępne w sklepach zostały wycofane po wykryciu niebezpiecznych substancji. Chodzi o przekroczenie norm dla metali ciężkich, które mogą mieć wpływ na zdrowie. Klienci proszeni są o natychmiastowy zwrot produktów.
Szklanki wycofane ze sprzedaży. Wykryto niebezpieczne metale
Jedna z popularnych sieci handlowych wycofuje ze sprzedaży wybrane modele szklanek. Powodem jest wykrycie przekroczenia dopuszczalnych norm dla metali ciężkich, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Sieć Flying Tiger Copenhagen ogłosiła akcję wycofania kilku modeli szklanek o pojemności 220 ml. Produkty były dostępne w sprzedaży przez dłuższy czas i cieszyły się dużą popularnością.
Klienci proszeni są o natychmiastowe zaprzestanie ich używania oraz zwrot do sklepów.
Fakty i tło sprawy
Podczas kontroli jakości wykryto przekroczenie dopuszczalnych poziomów ołowiu i kadmu. Problem nie dotyczy samego szkła, lecz kolorowych nadruków znajdujących się na zewnętrznej powierzchni szklanek.
Substancje te mogą uwalniać się z farby użytej do dekoracji. Z tego powodu produkty nie spełniają norm obowiązujących w Unii Europejskiej.
Wycofanie obejmuje kilka wzorów, m.in. z motywami roślinnymi i owocowymi, które były sprzedawane od początku 2024 roku do połowy 2025 roku.
Dlaczego to ważne
Ołów i kadm to metale ciężkie, których długotrwała ekspozycja może negatywnie wpływać na zdrowie. Z tego względu ich obecność w produktach mających kontakt z żywnością jest ściśle regulowana.
Choć krótkotrwałe użycie nie musi oznaczać bezpośredniego zagrożenia, przekroczenie norm wyklucza dalsze użytkowanie takich produktów.
Co to oznacza dla klientów?
Osoby, które posiadają wskazane szklanki, powinny je zwrócić do sklepu. Sieć oferuje pełny zwrot kosztów zakupu, nawet bez konieczności okazania paragonu.
Procedura została uproszczona, aby jak najwięcej klientów mogło szybko i bezproblemowo oddać produkt.
Firma zapowiada również weryfikację swoich procedur kontrolnych oraz zakończenie współpracy z dostawcą odpowiedzialnym za wadliwe elementy.
Wycofanie szklanek z rynku to efekt wykrycia niezgodności z normami bezpieczeństwa. Działania sieci mają na celu ograniczenie ryzyka dla klientów oraz zapewnienie zgodności produktów z obowiązującymi przepisami. Kluczowe jest, aby użytkownicy jak najszybciej przestali korzystać z wadliwych naczyń.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.