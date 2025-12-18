Poradnik Bezpieczeństwa trafi do Polaków. 17 mln egzemplarzy w całym kraju
Już w najbliższych tygodniach do polskich domów trafi Rządowy Poradnik Bezpieczeństwa – praktyczna książeczka z instrukcjami, jak przygotować się na kryzysy i jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Wydrukowano blisko 17 milionów egzemplarzy, które mają dotrzeć do wszystkich gospodarstw domowych do końca stycznia 2026 roku.
Do polskich gospodarstw domowych wkrótce zacznie trafiać Rządowy Poradnik Bezpieczeństwa – książeczka zawierająca praktyczne instrukcje postępowania w sytuacjach kryzysowych. Zakończył się druk blisko 17 milionów egzemplarzy, a ich kolportaż ma zakończyć się do końca stycznia 2026 roku. Publikacja powstała w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
W pierwszej kolejności poradnik otrzymają mieszkańcy województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego, czyli regionów uznawanych za szczególnie narażone na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi oraz sytuacją geopolityczną.
Jak podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, celem inicjatywy jest budowanie powszechnej świadomości i przygotowanie społeczeństwa na różne scenariusze kryzysowe – zanim one wystąpią.
Co znajdzie się w Poradniku Bezpieczeństwa
Rządowy poradnik ma formę przystępnej książeczki i został zaprojektowany jako praktyczne kompendium wiedzy dla każdego obywatela. Zawiera instrukcje dotyczące zachowania m.in. w przypadku:
katastrof naturalnych, takich jak powodzie, wichury czy pożary,
zagrożeń biologicznych i chemicznych,
ataków dronów lub innych zagrożeń o charakterze militarnym,
kilkudniowych przerw w dostawach prądu, wody lub łączności.
Publikacja obejmuje również podstawy udzielania pierwszej pomocy, wskazówki dotyczące przygotowania domowego zestawu awaryjnego oraz aktualną listę numerów alarmowych. Według resortu ma to być narzędzie nie tylko informacyjne, ale także edukacyjne – skierowane do całych rodzin.
– Chcemy, by Polki i Polacy byli mądrzejsi przed szkodą. Temu służy budowanie społecznej świadomości i przygotowanie na sytuacje kryzysowe – podkreśliła wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska podczas konferencji prasowej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Ochrona ludności jednym z priorytetów rządu
Dystrybucja poradnika jest jednym z elementów szeroko zakrojonego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC), który – według rządu – stanowi największą w historii Polski inwestycję w odporność kryzysową państwa.
Tylko w latach 2025–2026 na realizację programu ma zostać przeznaczone 34 miliardy złotych, z czego 10 miliardów trafi bezpośrednio do samorządów. Środki mają zostać wykorzystane m.in. na:
budowę i modernizację schronień,
rozwój systemów alarmowych i ostrzegania ludności,
ochronę infrastruktury krytycznej,
zakup sprzętu ratowniczego i medycznego,
szkolenia oraz edukację obywateli.
Część funduszy uzupełni także program „Tarcza Wschód” oraz zostanie przeznaczona na urządzenia antydronowe.
– Każdy Polak ma obowiązek bronić ojczyzny, ale państwo ma obowiązek przygotować infrastrukturę, by chronić obywateli w czasie kryzysu – zaznaczył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Nowy Dwór Mazowiecki jako centrum obrony cywilnej
Jednym z kluczowych punktów programu OLiOC jest Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim, która została znacząco doposażona dzięki środkom rządowym.
Do bazy trafiły m.in. specjalistyczne pojazdy ratownicze, drony, łódź ratownicza oraz nowoczesny sprzęt ochronny. Rozbudowywana jest również infrastruktura magazynowa, która posłuży jako zaplecze logistyczne dla sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej.
W Nowym Dworze prowadzone są także szkolenia OLiOC, w których uczestniczą urzędnicy państwowi, samorządowcy oraz kadra dowódcza Państwowej Straży Pożarnej. Według MSWiA strategiczne położenie miasta – w rejonie Wisły, Narwi i Wkry – czyni je jednym z kluczowych punktów systemu odporności kryzysowej Mazowsza.
Rząd zapowiada, że podobne magazyny i centra logistyczne powstają w całym kraju. Tylko w 2025 roku ma ich być 25, w tym pięć na terenie województwa mazowieckiego.
