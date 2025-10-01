Portfele Polaków pełniejsze. Takiej poprawy finansów dawno nie było!
Polacy mają więcej pieniędzy w portfelach, a statystyki pokazują wyraźną poprawę sytuacji materialnej. Najnowsze dane GUS ujawniają, jak bardzo zmieniły się dochody i wydatki gospodarstw domowych w ostatnim roku.
Wyraźna poprawa sytuacji finansowej w polskich domach. GUS ujawnia dane za 2024 rok
Rok 2024 okazał się przełomowy dla domowych budżetów Polaków. Jak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym roku odnotowano wyraźny wzrost dochodów rozporządzalnych, czyli pieniędzy, które pozostają do dyspozycji gospodarstw po odliczeniu podatków i składek. Jednocześnie zwiększyły się wydatki, a Polacy częściej oceniali swoją sytuację materialną jako dobrą.
Dochód rozporządzalny wyraźnie w górę
Według GUS przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w Polsce w 2024 roku wyniósł 3167 zł, co oznacza wzrost o 18,3 proc. w ujęciu nominalnym i 14,1 proc. w ujęciu realnym względem 2023 roku.
Na poprawę nastrojów finansowych wskazuje także fakt, że 57,7 proc. gospodarstw domowych oceniało swoją sytuację materialną jako dobrą lub raczej dobrą, podczas gdy rok wcześniej było to 54 proc. Odsetek rodzin, które uznawały swoją sytuację za złą, spadł do 4,3 proc.
Wydatki też wyższe
Średnie miesięczne wydatki na osobę wzrosły do 1878 zł – o 14,8 proc. nominalnie i 10,8 proc. realnie. Największą część domowych budżetów niezmiennie pochłania jedzenie – na żywność i napoje bezalkoholowe przeznaczano 25,3 proc. wydatków.
Drugą kluczową kategorią pozostają koszty mieszkania i energii, które stanowiły 18,8 proc. budżetów. Struktura wydatków różni się jednak w zależności od grup społecznych – rolnicy przeznaczali na żywność nawet 33,2 proc. swoich budżetów, a samozatrudnieni niespełna 21,5 proc.
Kto zarabia najwięcej, a kto najmniej?
Z raportu wynika, że największe dochody osiągają gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek poza rolnictwem – średnio 3790 zł na osobę. To aż o 20 proc. więcej niż krajowa średnia. Na drugim biegunie znajdują się renciści, którzy musieli gospodarować przeciętnie 2449 zł na osobę, czyli o blisko 23 proc. mniej niż średnio w kraju.
Rolnicy wyróżniają się natomiast największą oszczędnością – ich miesięczne wydatki na osobę wynosiły średnio 1311 zł, czyli aż o 30 proc. mniej niż przeciętne w Polsce.
Miasto kontra wieś
Choć różnice w dochodach między miastami a wsią powoli się zmniejszają, to w przypadku wydatków widać odwrotny trend. W 2024 roku:
- dochód w miastach był o 8,8 proc. wyższy od średniej krajowej,
- dochód na wsi – o 12,9 proc. niższy,
- wydatki w miastach były o 12,2 proc. wyższe od średniej,
- wydatki na wsi – o 17,9 proc. niższe niż w całej Polsce.
Zmiany w konsumpcji
Analiza spożycia produktów pokazuje wyraźne przesunięcia w preferencjach Polaków. W 2024 roku wzrosło spożycie m.in.:
- cukru (o 8,6 proc.),
- jaj (o 7,5 proc.),
- owoców (o 5,9 proc.),
- tłuszczów zwierzęcych (o 5,3 proc.),
- makaronów (o 5,1 proc.),
- serów i twarogów (o 5 proc.).
Spadło za to spożycie margaryny i tłuszczów roślinnych (o 4,5 proc.), świeżego mleka (o 2,5 proc.) i pieczywa (o 1,5 proc.).
Co ciekawe, gospodarstwa osób samozatrudnionych wyraźnie częściej korzystały z usług gastronomicznych niż rolnicy, emeryci czy renciści, co pokazuje rosnącą różnorodność stylów życia i wydatków.
Poprawa sytuacji, ale nie dla wszystkich
Raport GUS wyraźnie pokazuje, że 2024 rok przyniósł poprawę finansową Polaków, ale także potwierdza duże zróżnicowanie między poszczególnymi grupami społecznymi. Najlepiej radzą sobie przedsiębiorcy i mieszkańcy dużych miast, podczas gdy osoby starsze czy mieszkańcy wsi nadal dysponują zauważalnie mniejszymi środkami.
Mimo to rosnące dochody i konsumpcja wskazują, że polskie gospodarstwa domowe coraz lepiej radzą sobie z rosnącymi kosztami życia.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.