Porządki w szafie mogą skończyć się mandatem? Zobacz, jak prawidłowo segregować ubrania.
Robiąc wiosenne porządki w szafie, niemal zawsze trafiamy na ten sam dylemat: co zrobić z rzeczami, które nie nadają się już do oddania potrzebującym? Znoszone t-shirty, dziurawe skarpety czy zużyta bielizna to odpady, które wymagają konkretnego podejścia. Choć od 2025 r. w całej Unii Europejskiej obowiązuje selektywna zbiórka tekstyliów, wciąż wielu z nas popełnia błędy, które utrudniają recykling i narażają gminy na dodatkowe koszty.
Tekstylia to nie tylko odzież.
Większość z nas przyzwyczaiła się do kontenerów PCK, do których wrzucamy ubrania w dobrym stanie. Ale co z resztą? Odpady tekstylne to jedna z najszybciej rosnących frakcji śmieci. W 2026 roku systemy gminne są już przygotowane na odbiór zniszczonych tkanin, ale kluczowe jest rozróżnienie, co może trafić do odzysku, a co musi zostać zutylizowane jako odpad zmieszany.
|Rodzaj odpadu
|Gdzie wyrzucić?
|Czy nadaje się do recyklingu?
|Dziurawe skarpety i koszulki (czyste)
|Pojemnik na tekstylia / PSZOK
|Tak (czyściwo, izolacje)
|Zużyta bielizna (osobista)
|Odpady zmieszane
|Nie (względy higieniczne)
|Zniszczone buty (para)
|Pojemnik na tekstylia / PSZOK
|Tak (częściowy odzysk gumy)
|Ubrania zabrudzone smarem/olejem
|Odpady zmieszane
|Nie (odpady niebezpieczne)
|Pościel, ręczniki, obrusy
|Pojemnik na tekstylia / PSZOK
|Tak (przetwarzanie na włókna)
Najważniejsza zasada: Czystość i suchośćNiezależnie od tego, czy wyrzucasz starą firankę, czy podartą bluzę, pamiętaj o dwóch rzeczach:
- Musi być sucho: Mokre tkaniny w kontenerze błyskawicznie pleśnieją, niszcząc cały transport materiałów do recyklingu.
- Musi być w worku: Tekstylia najlepiej wrzucać do kontenerów w zamkniętych workach foliowych, aby chronić je przed wilgocią z zewnątrz.
Co się dzieje z Twoją skarpetą?
Wyrzucenie dziurawej skarpety do odpowiedniego pojemnika (a nie do „zmieszanych”) ma ogromne znaczenie. Takie włókna są szatkowane i przerabiane na czyściwo przemysłowe, materiały wygłuszające do samochodów, a nawet ekologiczne materiały budowlane. Z kolei bielizna, ze względów sanitarnych, jest jedynym elementem garderoby, który bez wyrzutów sumienia powinniśmy kierować do czarnego pojemnika na odpady zmieszane.
