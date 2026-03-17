Porządki w szafie mogą skończyć się mandatem? Zobacz, jak prawidłowo segregować ubrania.

17 marca 2026 17:08 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Robiąc wiosenne porządki w szafie, niemal zawsze trafiamy na ten sam dylemat: co zrobić z rzeczami, które nie nadają się już do oddania potrzebującym? Znoszone t-shirty, dziurawe skarpety czy zużyta bielizna to odpady, które wymagają konkretnego podejścia. Choć od 2025 r. w całej Unii Europejskiej obowiązuje selektywna zbiórka tekstyliów, wciąż wielu z nas popełnia błędy, które utrudniają recykling i narażają gminy na dodatkowe koszty.

Tekstylia to nie tylko odzież.

Większość z nas przyzwyczaiła się do kontenerów PCK, do których wrzucamy ubrania w dobrym stanie. Ale co z resztą? Odpady tekstylne to jedna z najszybciej rosnących frakcji śmieci. W 2026 roku systemy gminne są już przygotowane na odbiór zniszczonych tkanin, ale kluczowe jest rozróżnienie, co może trafić do odzysku, a co musi zostać zutylizowane jako odpad zmieszany.

Rodzaj odpadu Gdzie wyrzucić? Czy nadaje się do recyklingu?
Dziurawe skarpety i koszulki (czyste) Pojemnik na tekstylia / PSZOK Tak (czyściwo, izolacje)
Zużyta bielizna (osobista) Odpady zmieszane Nie (względy higieniczne)
Zniszczone buty (para) Pojemnik na tekstylia / PSZOK Tak (częściowy odzysk gumy)
Ubrania zabrudzone smarem/olejem Odpady zmieszane Nie (odpady niebezpieczne)
Pościel, ręczniki, obrusy Pojemnik na tekstylia / PSZOK Tak (przetwarzanie na włókna)

Najważniejsza zasada: Czystość i suchośćNiezależnie od tego, czy wyrzucasz starą firankę, czy podartą bluzę, pamiętaj o dwóch rzeczach:

  • Musi być sucho: Mokre tkaniny w kontenerze błyskawicznie pleśnieją, niszcząc cały transport materiałów do recyklingu.
  • Musi być w worku: Tekstylia najlepiej wrzucać do kontenerów w zamkniętych workach foliowych, aby chronić je przed wilgocią z zewnątrz.

Co się dzieje z Twoją skarpetą?

Wyrzucenie dziurawej skarpety do odpowiedniego pojemnika (a nie do „zmieszanych”) ma ogromne znaczenie. Takie włókna są szatkowane i przerabiane na czyściwo przemysłowe, materiały wygłuszające do samochodów, a nawet ekologiczne materiały budowlane. Z kolei bielizna, ze względów sanitarnych, jest jedynym elementem garderoby, który bez wyrzutów sumienia powinniśmy kierować do czarnego pojemnika na odpady zmieszane.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie wytycznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz analizy serwisu Forsal (17.03.2026) dotyczącej nowych zasad gospodarki odpadami tekstylnymi w Polsce.

 

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl