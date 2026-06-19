Pościg w centrum Warszawy. Sceny jak z filmu: najpierw schował się w kinie, potem w kajdankach próbował wejść na przystanek
Mężczyzna podejrzany o pobicie spacerowicza próbował uciec przed służbami. Najpierw schronił się w kinie Muranów, a później próbował wymknąć się funkcjonariuszom mimo założonych kajdanek.
Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 czerwca. Wszystko zaczęło się od pobicia w w rejonie Ogrodu Krasińskich.
Popołudniowy seans w kinie na Muranowie zamienił się dla widzów w scenę przypominającą film akcji. Do foyer wbiegł mężczyzna w czerwonej bluzie. Po chwili ukrył się pod jednym z foteli. Zaraz za nim do budynku weszli funkcjonariusz straży miejskiej, policjant oraz mężczyzna w cywilu.
Po krótkiej interwencji poszukiwanego wyciągnięto spod fotela. Mężczyzna został obezwładniony, a na jego ręce założono kajdanki. Jak się okazało, był podejrzany o pobicie, do którego chwilę wcześniej miało dojść w Ogrodzie Krasińskich.
Według relacji świadków mężczyzna miał wcześniej zachowywać się agresywnie i atakować osoby przebywające w parku. Jedna z nich doznała rozległej rany głowy. Funkcjonariusze zajęli się ustalaniem stanu poszkodowanego, ale wtedy zatrzymany ponownie podjął próbę ucieczki.
Mimo kajdanek mężczyzna zaczął biec w kierunku ulicy Andersa. Pościg zakończył się dopiero po drugiej stronie jezdni, przy przystanku tramwajowym. Uciekinier, który według straży miejskiej był nienaturalnie pobudzony, próbował wdrapać się na dach wiaty przystankowej.
Mężczyzna został ponownie ujęty i przekazany policji. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia oraz przebieg ataku w Ogrodzie Krasińskich.
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