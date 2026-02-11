Postępowanie w sprawie szpiegostwa w resorcie obrony. Komunikat SKW
Służba Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymała wieloletniego cywilnego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej podejrzanego o szpiegostwo. Jak poinformował szef SKW, mężczyzna miał dostęp do kluczowych procesów i informacji, które mogły mieć istotną wartość dla obcych służb wywiadowczych.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymała wieloletniego cywilnego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej podejrzanego o działalność szpiegowską. Jak poinformował szef SKW gen. bryg. Jarosław Stróżyk, zatrzymana osoba miała szeroką wiedzę o kluczowych procesach w resorcie, która mogła być użyteczna dla obcych służb wywiadowczych. Sprawa jest prowadzona we współpracy z prokuraturą.
Co się stało?
Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu w siedzibie MON w Warszawie, po wielomiesięcznym postępowaniu prowadzonym przez SKW. W środę sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Prokuratura postawiła mu zarzut szpiegostwa polegającego na działaniu na rzecz obcego wywiadu i przekazywaniu informacji, których ujawnienie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarzut został sformułowany na podstawie przepisów Kodeksu karnego obowiązujących po nowelizacji z 2023 roku, która zaostrzyła odpowiedzialność karną za tego typu przestępstwa. Grozi za nie kara wieloletniego pozbawienia wolności, a w skrajnych przypadkach dożywocie.
Fakty i tło sprawy
Według informacji przekazanych przez SKW, zatrzymany pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej od pierwszej połowy lat 90. W trakcie kariery zawodowej był związany z różnymi departamentami zajmującymi się m.in. strategią, planowaniem obronnym oraz bezpieczeństwem międzynarodowym. Uczestniczył w licznych konferencjach i wyjazdach służbowych, również zagranicznych, co dawało mu szeroki ogląd funkcjonowania resortu.
Szef SKW podkreślił, że podejrzany posiadał dostęp do informacji niejawnych, a ostatnie postępowanie sprawdzające wobec niego było prowadzone w 2021 roku. Zakres i czas trwania ewentualnej działalności szpiegowskiej pozostają przedmiotem niejawnego śledztwa i mogą ulec zmianie w toku dalszych ustaleń.
Znaczenie zatrzymania
Gen. bryg. Jarosław Stróżyk ocenił zatrzymanie jako istotny sukces służb kontrwywiadowczych. Zwrócił uwagę, że umniejszanie roli podejrzanego lub sprowadzanie jego pracy do zadań administracyjnych nie oddaje realnej wagi sprawy ani zakresu potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.
Jednocześnie SKW prowadzi analizę ewentualnych strat i podejmuje działania mające na celu ograniczenie wartości informacji, które mogły zostać ujawnione. Badane są m.in. nośniki danych używane przez podejrzanego, zarówno służbowe, jak i prywatne.
Co to oznacza dla czytelnika
Sprawa pokazuje, że służby kontrwywiadowcze prowadzą stały nadzór nad bezpieczeństwem instytucji kluczowych dla obronności państwa, również w odniesieniu do cywilnych pracowników administracji. Postępowanie pozostaje w toku, a szczegółowe ustalenia nie są ujawniane ze względu na interes bezpieczeństwa państwa. W najbliższym czasie informacja na temat zatrzymania ma zostać przedstawiona posłom sejmowej komisji ds. służb specjalnych w trybie niejawnym.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
- art. 130 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
- ustawa z 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
- komunikaty i wypowiedzi Służby Kontrwywiadu Wojskowego
