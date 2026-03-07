Poszukiwany przez Interpol wpadł w Warszawie. Zatrzymano go podczas kontroli przewozów „na aplikację”

Podczas policyjnej kontroli w Warszawie zatrzymano osobę poszukiwaną międzynarodowym listem gończym. 40-letni mężczyzna był ścigany czerwoną notą Interpolu. Wpadł w trakcie działań wymierzonych w kierowców wykonujących przewozy osób za pośrednictwem aplikacji.

Fot. Komenda Stołeczna Policji

Kontrole prowadzone przez stołeczną policję objęły setki pojazdów i osób.

Kontrole kierowców w Warszawie

Stołeczni policjanci przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję sprawdzania kierowców świadczących przewozy osób przez aplikacje transportowe. Funkcjonariusze kontrolowali zarówno pojazdy, jak i osoby znajdujące się w środku.

Podczas jednej z takich kontroli okazało się, że pasażer jest osobą poszukiwaną przez Interpol.

40-latek poszukiwany czerwoną notą

Zatrzymany mężczyzna był ścigany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Taki komunikat oznacza międzynarodowy list gończy i zobowiązuje służby na całym świecie do zatrzymania poszukiwanej osoby.

Po sprawdzeniu danych w systemach policyjnych funkcjonariusze natychmiast zatrzymali 40-latka.

Setki sprawdzonych pojazdów

Policja podkreśla, że zatrzymanie było efektem regularnych działań kontrolnych prowadzonych wobec przewoźników działających w stolicy.

Podczas jednej z ostatnich akcji funkcjonariusze:

skontrolowali 480 pojazdów
sprawdzili 485 osób

W wyniku działań zatrzymano trzy osoby, w tym obywatela Uzbekistanu poszukiwanego czerwoną notą Interpolu.

Policjanci wystawili również 59 mandatów na łączną kwotę przekraczającą 14 tysięcy złotych.

Kilka jednostek policji w akcji

W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze kilku jednostek stołecznej policji. Byli to policjanci:

Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego
Wydziału Ruchu Drogowego
Oddziału Prewencji Policji w Warszawie

Akcje tego typu mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz w usługach przewozowych.

Co to oznacza dla mieszkańców

Policja zapowiada kontynuację podobnych działań. Funkcjonariusze podkreślają, że systematyczne kontrole pomagają wykrywać osoby poszukiwane oraz eliminować nieprawidłowości w przewozach osób.

Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo pasażerów korzystających z transportu w Warszawie oraz innych uczestników ruchu drogowego.

