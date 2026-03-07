Poszukiwany przez Interpol wpadł w Warszawie. Zatrzymano go podczas kontroli przewozów „na aplikację”
Podczas policyjnej kontroli w Warszawie zatrzymano osobę poszukiwaną międzynarodowym listem gończym. 40-letni mężczyzna był ścigany czerwoną notą Interpolu. Wpadł w trakcie działań wymierzonych w kierowców wykonujących przewozy osób za pośrednictwem aplikacji.
Kontrole prowadzone przez stołeczną policję objęły setki pojazdów i osób.
Kontrole kierowców w Warszawie
Stołeczni policjanci przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję sprawdzania kierowców świadczących przewozy osób przez aplikacje transportowe. Funkcjonariusze kontrolowali zarówno pojazdy, jak i osoby znajdujące się w środku.
Podczas jednej z takich kontroli okazało się, że pasażer jest osobą poszukiwaną przez Interpol.
40-latek poszukiwany czerwoną notą
Zatrzymany mężczyzna był ścigany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Taki komunikat oznacza międzynarodowy list gończy i zobowiązuje służby na całym świecie do zatrzymania poszukiwanej osoby.
Po sprawdzeniu danych w systemach policyjnych funkcjonariusze natychmiast zatrzymali 40-latka.
Setki sprawdzonych pojazdów
Policja podkreśla, że zatrzymanie było efektem regularnych działań kontrolnych prowadzonych wobec przewoźników działających w stolicy.
Podczas jednej z ostatnich akcji funkcjonariusze:
skontrolowali 480 pojazdów
sprawdzili 485 osób
🚨🚔 Kierowca przewozu „na aplikację” zatrzymany w Warszawie. Podczas kontroli okazało się, że 40-latek jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu.
To efekt systematycznych działań stołecznych policjantów podejmowanych wobec kierowców wykonujących przewozy osób. Tylko w ostatniej… pic.twitter.com/00dWrLv5fA
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 7, 2026
W wyniku działań zatrzymano trzy osoby, w tym obywatela Uzbekistanu poszukiwanego czerwoną notą Interpolu.
Policjanci wystawili również 59 mandatów na łączną kwotę przekraczającą 14 tysięcy złotych.
Kilka jednostek policji w akcji
W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze kilku jednostek stołecznej policji. Byli to policjanci:
Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego
Wydziału Ruchu Drogowego
Oddziału Prewencji Policji w Warszawie
Akcje tego typu mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz w usługach przewozowych.
Co to oznacza dla mieszkańców
Policja zapowiada kontynuację podobnych działań. Funkcjonariusze podkreślają, że systematyczne kontrole pomagają wykrywać osoby poszukiwane oraz eliminować nieprawidłowości w przewozach osób.
Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo pasażerów korzystających z transportu w Warszawie oraz innych uczestników ruchu drogowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.