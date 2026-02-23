Poszukiwany szpieg w rękach CBŚP. Spektakularne zatrzymanie na Lotnisku Chopina
Wydział Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadził błyskawiczną akcję na terenie warszawskiego Lotniska Chopina, która zakończyła się ujęciem 32-letniego obywatela Czarnogóry. Mężczyzna jest podejrzany o prowadzenie działalności wywiadowczej na rzecz Chin. Zatrzymanie to efekt międzynarodowej współpracy służb, gdyż domniemany agent był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez litewski wymiar sprawiedliwości. O sprawie poinformował RMF.fm.
Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że 32-latek aktywnie gromadził informacje o kluczowym znaczeniu dla władz w Pekinie na terytorium naszych wschodnich sąsiadów. Akcja na stołecznym lotnisku była precyzyjnie zaplanowana, a ścigany mężczyzna nie krył zaskoczenia, gdy wpadł w ręce „łowców głów” z CBŚP. Tuż po zatrzymaniu prokuratura podjęła stanowcze kroki prawne, kierując do sądu wniosek o osadzenie podejrzanego w tymczasowym areszcie.
Litewski trop i europejski nakaz: Dlaczego 32-latek wpadł w Warszawie?
Zatrzymanie na warszawskim Okęciu to pokłosie tajnych operacji, które mężczyzna miał prowadzić na terenie Litwy.
Działalność na Litwie: Służby u naszych sąsiadów namierzyły Czarnogórca podczas zbierania wrażliwych danych, co zaowocowało wystawieniem Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Kierunek: Pekin: Śledczy są przekonani, że odbiorcą pozyskiwanych informacji był bezpośrednio chiński wywiad, co nadaje sprawie wymiar międzynarodowego skandalu szpiegowskiego.
Precyzja CBŚP: Wydział Operacji Pościgowych, znany z namierzania najgroźniejszych przestępców, wykorzystał dane o trasie podróży podejrzanego, by dokonać ujęcia w strefie tranzytowej.
Dalsze kroki: Mężczyzna oczekuje teraz na decyzję sądu w sprawie aresztu, co prawdopodobnie rozpocznie procedurę jego ekstradycji na Litwę.
W 2026 roku Polska i kraje bałtyckie stają się coraz częstszym celem operacji obcych wywiadów, co wymusza zaostrzone kontrole i wzmożoną czujność służb w strategicznych punktach, takich jak porty lotnicze.
Dla pasażerów Lotniska Chopina takie akcje, choć przeprowadzane profesjonalnie i dyskretnie, mogą wiązać się z czasowymi utrudnieniami przy odprawie lub wzmożoną obecnością nieumundurowanych funkcjonariuszy w terminalach. Sprawa obywatela Czarnogóry pokazuje, że Polska skutecznie wywiązuje się z sojuszniczych zobowiązań w ramach walki z zagrożeniami hybrydowymi, co w dłuższej perspektywie realnie podnosi poziom bezpieczeństwa narodowego w regionie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.